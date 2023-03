Trotz starker Wehen – „Hartz und herzlich“-Jasmin wird vom Krankenhaus heimgeschickt

Nachwuchs in den Benz-Baracken

Bei „Hartz und herzlich“ steht Jasmin kurz vor der Geburt ihrer zweiten Tochter. Doch trotz starker Wehen wird die werdende Mutter wieder nach Hause geschickt.

Seit einigen Jahren ist die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ nicht mehr aus dem Programmheft wegzudenken. In den Benz-Baracken in Mannheim ist immer etwas los, besonders in der Großfamilie rund um Zuschauerliebling Elvis geht es oft drunter und drüber. Bei acht Kindern kann es schon einmal chaotisch werden. In der neuesten Folge „Hartz und herzlich“ steht für die Familie ein aufregender Tag an, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Jasmins Wehen setzen ein – TV-Liebling Katrin unterstützt sie in der Klinik

In den Benz-Baracken gibt es gute Neuigkeiten zu vermelden! Die 19-jährige Jasmin ist schwanger und erwartet ihr zweites Kind. Die ganze Familie wartet gespannt darauf, wann Jasmins Tochter Amalia das Licht der Welt erblicken wird – allen voran Familienoberhaupt Katrin! In der neuen Episode „Hartz und herzlich“ (hier alle „Hartz und herzlich“-Sendetermine) beginnt ihr Tag ungewöhnlich früh.

Die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen – da sitzt Katrin schon im Auto. Der Grund ist schön: Tochter Jasmin hat sich aus dem Krankenhaus gemeldet! Ihre Wehen haben eingesetzt. Um 4:17 Uhr ist Katrin auf dem Weg in die Klinik, um ihrer Tochter beizustehen. Doch nicht in jedem Bereich der Klinik darf die 43-Jährige bei der Hochschwangeren sein, da zum Zeitpunkt des Drehs noch strenge Corona-Regeln herrschten.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: 18 Stunden Wehen – Jasmin bekommt Kaiserschnitt

Nachdem die „Hartz und herzlich“-Darstellerin auf eigenen Wunsch in ein Mutter-Kind-Heim gezogen ist, hat sich Jasmin trotzdem gewünscht, dass ihre Mutter bei der Geburt ihrer zweiten Tochter dabei ist. „Jasmin hat schon heftige Wehen. Abstand sind nur drei, vier Minuten. Die Fruchtblase ist aber noch zu“, berichtet Katrin dem RTLZWEI-Kamerateam, während sich die 19-Jährige nach wenigen Schritten wegen der Schmerzen immer wieder abstützen muss.

Doch nur wenige Stunden später wird Jasmin trotz starker Wehen wieder nach Hause geschickt. „Beim zweiten CTG hat sich leider nichts getan, der Muttermund war weiterhin nur zwei Zentimeter offen“, erklärt die werdende Oma Katrin bei „Hartz und herzlich“. Nach 18 Stunden ist es dann endlich so weit! Jasmin ist zurück im Krankenhaus und kommt direkt in den Kreißsaal.

„Hartz und herzlich“-Liebling Jasmin hat Komplikationen bei der Geburt – „die Nabelschnur um den Hals“

Zurück in der Klinik, läuft dann doch nicht alles wie geplant: Jasmin bekommt einen Kaiserschnitt. „Meine arme Schwester – so lang hat sie sich jetzt gequält“, fühlt Vanessa mit ihrem jüngeren Geschwisterchen mit. Es habe ihr das Herz zerrissen, dass Jasmin fast 20 Stunden Wehen durchstehen musste.

Die Schmerzen sind jedoch schnell wieder vergessen, als sie ihre Tochter Amalia zum ersten Mal im Arm hält. Vanessa darf coronabedingt nicht zu ihrer Schwester und ihrer Nichte in das Krankenzimmer. In einem Video-Anruf erkundigt sie sich, ob Jasmin und ihre Tochter wohlauf sind. Denn während der Geburt lief nicht alles nach Plan: „Zweimal war die Nabelschnur um den Hals“, erklärt Jasmin ihrer Schwester. (sik)

