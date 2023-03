Trauer um „Hartz und herzlich“-Liebling Gudrun (†62) – Sender verrät Details zur Todesursache

„Mussten Entscheidung fällen“

„Hartz und herzlich“ - Gudruns Tod hat die Benz-Baracken und die Fans in tiefe Trauer versetzt. In der neuen Episode der Sozialdoku spricht Ehemann Michael über die Todesursache.

Am 30. Juni 2022 versetzt eine traurige Nachricht aus den Mannheimer Benz-Baracken viele Menschen in Trauer: Gudrun, mit ihrem Ehemann Michael Protagonistin der ersten Stunde, verstirbt im Alter von nur 62 Jahren. Der „Hartz und herzlich“-Liebling war seit Jahren auf den Rollstuhl angewiesen, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Trauer um Gudrun – sie wurde 62 Jahre alt

Die Benz-Baracken im Mannheimer Stadtteil Waldhof sind Problemviertel und Heimat zugleich. Trotz finanzieller Probleme und Ärger mit den Ämtern geht es in der kleinen Siedlung oft fröhlich zu. Doch manchmal schreibt das Leben traurige Geschichten. In der aktuellen Folge „Hartz und herzlich“, bereits am 28. Februar ausgestrahlt, gibt es schlechte Neuigkeiten zu vermelden: Gudrun, eine ehemalige Nachbarin in den Benz-Baracken, stirbt überraschend.

Nachdem der Sender – unmittelbar nach Gudruns Tod – über Instagram seine Anteilnahme an dem traurigen Todesfall in den Benz-Baracken mitgeteilt hatte, berichtet Gudruns Ehemann in der neuen „Hartz und herzlich“-Episode (hier alle „Hartz und herzlich“-Sendetermine) von den Umständen ihres Todes und nimmt Abschied. Der Mannheimer hat eine schwere Entscheidung treffen müssen. Übrigens: Die aktuellen Folgen wurden schon im Juni 2022 gedreht.

Ehemann Michael spricht bei „Hartz und herzlich“ über die Todesursache – „Sind Bakterien reingekommen“

Vor sechs Jahren verlor „Hartz und herzlich“-Star Gudrun aufgrund einer Blutvergiftung einen Fuß. Was zunächst niemand ahnt: Gudrun erleidet eine weitere Blutvergiftung. Nach einer routinemäßigen Blutentnahme wird die ehemalige Benz-Baracklerin unerwartet ins Krankenhaus eingeliefert, ihr Zustand verschlechtert sich – und sechs Tage später schläft Gudrun für immer ein.

Mit dem Verlust seiner geliebten Ehefrau hatte Michael nicht gerechnet: „Meine Frau ist am Freitag ins Krankenhaus gekommen [...] Die hatte so Schmerzen gehabt, da ging gar nichts mehr. Sie hatte am Rücken Schuppenflechte. Der ganze Rücken war offen – und dadurch sind die Bakterien reingekommen“, erklärt Michael bei „Hartz und herzlich“.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Michael spricht im TV über Gudruns Tod – „Blutvergiftung“

35 Jahre lang waren Michael und Gudrun ein Paar. Nachdem sich Gudruns Zustand immer weiter verschlechtert hatte, musste Michael eine schwere Entscheidung treffen: „Am 30. hat mich der Arzt angerufen. Ich sollte ins Krankenhaus kommen, wenn ich sie noch sehen will. Alex kam auch noch dazu, das ist der Sohn. Dann mussten wir eine Entscheidung fällen, ob wir sie an den Maschinen lassen“, so Michael in der Sozialdoku weiter.

Zu diesem Zeitpunkt sei bereits klar gewesen, dass Gudrun ein Organversagen erlitten hatte. „Die Blutvergiftung war so weit fortgeschritten, dass sie ganz blau war“, beschreibt Michael den Gesundheitszustand seiner Ehefrau kurz vor ihrem Tod. Gemeinsam mit den Kindern entscheidet Michael schweren Herzens, die Maschinen abzustellen. „Da war nichts mehr zu machen – es ging nicht anders“, sagt der Mannheimer bei „Hartz und herzlich“. Auch acht Monate nach ihrem Tod vermisst Michael seine Frau – so geht es dem „Hartz und herzlich“-Liebling heute. (sik)

