„Hartz und herzlich“-Liebling Jonas sieht Influencer-Beruf kritisch – „Erstmal einen festen Job“

Berufsweg in den Benz-Baracken

Bei „Hartz und herzlich“-Bekanntheit Jonas scheint es derweil gut zu laufen. Der fleißige Nachwuchs-Barackler will sich weiterbilden – doch vom Influencer-Dasein hält er nichts.

Seit einigen Jahren teilt Jonas sein Leben mit den „Hartz und herzlich“-Zuschauern. In den Mannheimer Benz-Baracken war sein Alltag von Geldsorgen und Zukunftsängsten geprägt – weshalb der „Hartz und herzlich“-Liebling der sozial schwachen Siedlung inzwischen den Rücken gekehrt hat. Gemeinsam mit seiner Freundin Martina will er jetzt so richtig durchstarten, wie MANNHEIM24 berichtet.

Name Hartz und herzlich Sender RTLZWEI Episoden 51 + Specials in 17+ Staffeln

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Jonas beantwortet Zuschauer-Frage – „Geld verdienen auf TikTok?“

Die RTLZWEI Sendung „Hartz und herzlich“ ist inzwischen deutschlandweit bekannt. Seit nunmehr fünf Jahren begeistern die sympathischen Bewohner mit ihrer „Mannheimer Schnauze“ die Fans vor dem Fernseher. Die Sozialdoku zeigt das echte Leben – so auch den Alltag von Jonas und seiner Freundin Martina. Der Nachwuchs-Barackler gibt auch abseits der „Hartz und herzlich“-Kameras private Einblicke in sein Leben.

So hält er beispielsweise seine Follower auf Instagram auf dem Laufenden. Außerdem lässt er die Fans auch an seinen Zukunftsplänen teilhaben. Immer wieder bekomme er die Frage gestellt: „Warum machst du es nicht so wie die anderen und versuchst nebenbei Geld zu verdienen auf TikTok oder auf anderen Social-Media-Plattformen?“

„Hartz und herzlich“-Nachwuchs Jonas will sich weiterbilden – und wünscht sich bodenständigen Job

Jonas hält nichts von der Arbeit als Influencer. „Ganz einfach erklärt: Ich bin ein Mensch, der sich weiterbilden will, der was aus seinem Leben machen will und alle Chancen nutzt, die er haben kann. Social Media ist ja gut für nebenbei, ist gar kein Problem – würde ich gerne auch nebenbei machen, aber nicht beruflich!“, erklärt er in seiner aktuellen Instagram-Story (28. Juni).

Jonas möchte positiv in die Zukunft blicken. Erst kürzlich wurde der „Hartz und herzlich“-Teilnehmer befördert und hat nun mehr Verantwortung im Sicherheitsdienst. Auch sonst zeigt sich Jonas verantwortungsbewusst: „Wenn ich mal ein Kind habe oder Familie haben werde, will ich natürlich auch meiner Familie was bieten. Das kann ich nur, wenn ich einen festen und bodenständigen Job habe“.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Jonas spricht über Pascal – „will niemanden attackieren“

In seiner Instagram-Story hebt der Mannheimer allerdings auch hervor, dass er mit seiner Meinung zur Berufswahl keine anderen Entscheidungen schlechtreden möchte: „Ich will da jetzt niemanden attackieren oder so. Dabei ist niemand angegriffen, der mit Social Media Geld verdient“.

Damit spricht er besonders seinen „Hartz und herzlich“-Kollegen Pascal an, der gemeinsam mit seiner Familie auf TikTok Comedy-Videos hochlädt. „Das ist auch kein Angriff! Ich habe meine eigene, andere Meinung. Ich sage halt immer: Hab‘ erstmal einen festen Job, womit du schon leben kannst und dann kannst du nebenbei was machen“, so Jonas auf Instagram weiter. (sik)

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/jonas_68305/ Montage Headline24