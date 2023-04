Handverletzung: Gewaltvorwurf bei „Biggest Loser“

Konkurrentinnen-Krieg

Freundinnen werden Valentina und Laura bestimmt nicht mehr: In der neuen „The Biggest Loser“-Folge gerieten die beiden heftig aneinander – doch es blieb nicht nur bei bissigen Kommentaren …

Naxos – Zwischen Valentina (34) und Laura (24) herrschte bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ schon seit einer Weile dicke Luft, doch in Folge neun (2. April) erreichte der Zwist seinen vorläufigen Höhepunkt: Unfreiwillig mussten die beiden zuletzt Seite an Seite zusammenarbeiten – nun wurden die Teams auseinandergerissen. Doch die Freude darüber, die ungeliebte Partnerin los zu sein, hielt nur kurz.

„Biggest Loser“-Teams werden auseinandergerissen – Freude bei Valentina und Laura

Dass „The Biggest Loser“-Chefin Dr. Christine Theiss (43) die Teams trennte, sorgte bei den Kandidaten teils für großen Unmut. Nur zwei wirkten extrem glücklich: „Ich bin froh, endlich von der Last dieser Partnerschaft befreit zu sein“, freute sich die 24-jährige Laura darüber, nicht mehr mit Valentina auf einer Seite stehen zu müssen. Auch die hatte offenkundig nichts an der Entscheidung auszusetzen. Ganz los waren die beiden einander aber nicht: Statt als Team mussten sie nun gegeneinander antreten.

Auf einem Beachvolleyball-Feld sollten die ehemaligen Teampartner über das Netz möglichst viele Bälle in die gegnerische Hälfte befördern. Wer nach drei Minuten mehr Bälle in seinem Bereich hatte, bekam beim Wiegen ein Strafgewicht von 300 Gramm aufgedrückt. „Es wäre so schön, wenn ich sie plattmachen würde“, zeigte sich Laura siegessicher – allerdings hatte sie, wie ihre Konkurrentin, Startschwierigkeiten. Ein Ball, den die 24-Jährige gegen Ende über das Netz warf, prallte dann hart auf Valentinas Hand auf. Das hatte Folgen …

Sat.1 produzierte ein „The Biggest Loser“-Promispecial – zeigte es jedoch nie 2013 produzierte Sat.1 einen „The Biggest Loser“-Ableger namens „Big Stars – Promis specken ab“, an dem unter anderem Iris Klein, Patricia Blanco und Costa Cordalis teilnahmen. Doch obwohl man das Format abdrehte, wurde das Material nie ausgestrahlt.

Hat Laura Valentina absichtlich verletzt? „Biggest Loser“-Streit eskaliert

Denn Valentina, die wegen ihrer Handverletzung sogar einen Arzt konsultieren musste, war sich sicher: Das war volle Absicht. „Bist du blöd?“, polterte sie gegen Laura los. Die war sich keiner Schuld bewusst, stritt die Vorwürfe ab. Pikant: Trotz des Zwischenfalls verlor Laura die Partie knapp mit 15 zu 16 – in ihren Augen ein Eklat: „Das kann ich nicht glauben“, giftete sie Dr. Christine Theiss an. Völlig entnervt lieferte sie sich dann wenig später vor den anderen „Biggest Loser“-Kandidaten ein Wortgefecht mit ihrer verletzten Erzrivalin.

+ Dieser Streit blieb nicht folgenlos: Weil Laura (r.) ihrer Rivalin Valentina einen Ball auf die Hand schmetterte, musste die „Biggest Loser“-Kandidatin ärztlich versorgt werden – und warf ihrer Konkurrentin wenig später eiskalte Absicht vor © Screenshot/Sat.1/Leben leicht gemacht – The Biggest Loser

Der reichte es nun endgültig: „Du bist doch psychisch balla balla!“, beschimpfte Valentina die eingeschnappte Laura, die nach ihrer Niederlage die Welt nicht mehr verstand. Doch bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ gibt es hier und da eine zweite Chance und so zeigte auch Laura später Reue und versprach: „Es wird nicht nochmal vorkommen.“ Ausscheiden musste am Ende übrigens keine der beiden – viel Lärm um nichts also! Das ist allerdings nicht immer so: Zuletzt endete ein „The Biggest Loser“-Notfall sogar im Krankenhaus. Verwendete Quellen: „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ (Sat.1/Joyn; Folge vom 2. April 2023)

