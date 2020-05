Trotz Coronavirus: Reeperbahn Festival 2020 soll stattfinden

Erstes großes Musikfestival des Jahres in Deutschland

Das Reeperbahn Festival ist das größte Clubfestival Europas und wäre das erste große Festival des Jahres in ganz Deutschland. Die Veranstalter sehen es als „Probelauf zum Aufbruch in eine neue Normalität“.

Vom Hurricane bis zu Rock am Ring: Alle großen Festivals in Deutschland mussten wegen der Coronavirus-Krise abgesagt werden und Kneipen und Bars stehen vor dem Aus*. Doch geht es nach den Veranstaltern, soll das Reeperbahn Festival 2020 von Mittwoch, 16. September, bis Samstag, 19. September, stattfinden.

So heißt es in einer Mitteilung: „In Abstimmung mit den zuständigen Behörden arbeiten wir an einem Szenario, das eine Durchführung der Veranstaltung im September unter Einhaltung aller Abstands- und Hygiene-Vorgaben ermöglicht." Vergangenes Jahr kamen rund 50.000 Besucher zu den etwa 600 Events, in Zeiten des Coronavirus ist das Reeperbahn Festival 2020 eine Herausforderung*.

