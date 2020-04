GZSZ: Jubiläumsfolge als Drama-Highlight? Überraschungsgast sorgt für Furore

7000. Folge in Spielfilmlänge - Spoiler-Gefahr!

Seit Jahren zieht die RTL-Sendung „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ Zuschauer in seinen Bann. Am 29. April wird die 7.000 Folge ausgestrahlt.

Die Jubiläumsfolge von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird am 29. April ausgestrahlt.

wird am 29. April ausgestrahlt. Die Folge spielt auf Fuerteventura .

. Ein Überraschungsgast sorgt für Aufsehen.

Berlin - Die RTL-Sendung „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (GZSZ) zieht seit Jahren Zuschauer in seinen Bann. Am 29. April wird nun die 7000. Folge ausgestrahlt. Ein Jubiläum, das es in sich hat? Die Vorschau auf die Jubiläumsfolge gibt es bereits. Achtung, Spoiler-Gefahr!

GZSZ: 7000. Folge als absolutes Drama-Highlight?

Schon aktuell ist das Drama in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf einem hohen Level. Katrins Alkoholsucht, Liebesdrama zwischen Nina und Robert und Miet-Terror bei Alex und Maren, kurz gesagt: bei GZSZ herrscht Spannung, wo man nur hinschaut.

Wird es den absoluten Höhepunkt schließlich in der 7000. Folge als Special geben? Fakt ist jedenfalls schon jetzt: die Jubiläumsfolge wird in Spielfilmlänge ausgestrahlt werden.

Für das GZSZ-Special reiste ein Teil der Produktion und einige Schauspielerinnen auf die Kanarischen Inseln, wie RTL.de berichtet. In der Jubiläumsfolge freuen sich Nina, Maren und Yvonne auf einen gemeinsamen Urlaub auf Fuerteventura.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Überraschungsgast sorgt im Urlaub für Furore

Doch sie haben nicht den leisesten Schimmer, dass sich kurz vor der Abreise noch von Katrin Flemming als Überraschungsgast überrumpelt werden. Und Schuld daran soll Maren sein, wie die „Bild“-Zeitung (Artikel hinter Bezahlschranke) berichtet. Sie soll nach einem Alkohol-Hilferuf ihrer abgestürzten Freundin einen weiteren Flug gebucht haben - ohne den anderen beiden davon zu erzählen. Wohl oder übel müssen sich Nina und Yvonne also mit der neuen Urlaubspartnerin arrangieren.

Doch im luxuriösen Urlaub angekommen soll es schließlich nicht mehr nur einen Kampf um die Freundschaft geben, sondern auch ums Überleben, wie RTL.de vorab versucht die Spannung zu heben.

+ Zu viert im Urlaub auf Fuerteventura: Maren, Yvonne, Katrin und Nina (v.l.). © TVNOW / Benjamin Kampehl

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Zoff zwischen Katrin und Yvonne

Zwischen Katrin und Yvonne soll es noch einen gehörigen Streit geben. Und dann kommt es wie es vielleicht kommen muss, um einer Jubiläumsfolge gerecht zu werden. Eine Bootstour endet auf einer unbewohnten Insel, von der die Freundinnen so schnell nicht wieder herunterkommen.

