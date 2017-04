„GZSZ“ feiert 25. Geburtstag mit Folge in Spielfilmlänge

Ein viertel Jahrhundert der Vorabend-Soap

Köln - Die Kult-Vorabend-Soap „GZSZ“ wird 25 Jahre alt. RTL feiert dieses Jubiläum mit einer Folge in Spielfilmlänge. Wie auch im Vorabendprogramm sollen Romantik und Drama dabei nicht zu kurz kommen.

Ausgestrahlt wird sie am 17. Mai, wie der Sender RTL am Mittwoch mitteilte. Traditionell geht es in den Jubiläumsfolgen der Daily Soap hoch her, so auch dieses Mal. RTL verspricht eine „Achterbahnfahrt der Gefühle“ und eine „Hochzeit mit ganz viel Romantik und großem Drama“. Im Anschluss läuft ein Special, das einen Blick hinter die Kulissen von „GZSZ“ erlaubt.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ läuft seit 1992 und beschert RTL regelmäßig beste Einschaltquoten - mehr als 6000 Folgen wurden mittlerweile ausgestrahlt. Ursprünglich basiert „GZSZ“ auf der australischen Serie „The Restless Years“. Bei den Schauspielern gab es in all den Jahren immer wieder ein Kommen und Gehen. Einige Charaktere sind allerdings Konstanten - etwa Serien-Fiesling und „Deutschlands bester Anwalt“ Jo Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro. Es ist seit Folge 185 dabei.

