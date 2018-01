Grammy Awards 2018 im Live-Ticker: Der Rote Teppich rockt!

Im Zeichen des Hip Hop

+ © AFP Lady Gaga in einem - nennen wir es Kleid in Schwarz. © AFP

Am 28. Januar ist es wieder so weit: Die Besten der Besten aus der Musikszene werden mit dem Grammy Award ausgezeichnet. Alle Infos dazu hier im Live-Ticker.

Der Grammy ist der wichtigste US-amerikanische Musikpreis und wird in diesem Jahr zum 60. Mal verliehen.

Die Grammy Awards 2018 finden am 28. Januar um 16.30 Uhr (GMT-8) in New York statt. Moderator wird wie im vergangenen Jahr Comedian James Corden sein.

Favoriten durch die meisten Nominierungen sind die beiden Rapper Jay-Z und Kendrick Lamar sowie Bruno Mars und der Song „Despacito“ von Luis Fonsi, Daddy Yankee und Justin Bieber.

01.15 Uhr:

Best Rap Performance: “HUMBLE.” — Kendrick Lamar

Best Rap Song: “HUMBLE.” — Duckworth, Asheton Hogan & M. Williams II, songwriters (Kendrick Lamar)

01.12 Uhr:

Best R&B Performance: “That’s What I Like” — Bruno Mars

Best Traditional R&B Performance: “Redbone” — Childish Gambino

Best R&B Song: “That’s What I Like” — Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip, songwriters (Bruno Mars)

01.11 Uhr:

Best Alternative Music Album: Sleep Well Beast — The National

01.09 Uhr:

Best Rock Performance: “You Want It Darker” — Leonard Cohen

Best Metal Performance: “Sultan’s Curse” — Mastodon

Best Rock Song: “Run” — Foo Fighters

Best Rock Album: A Deeper Understanding — The War On Drugs

01.07 Uhr: Kurze Unterbrechung hier bei der Vermeldung der Gewinner. Der Grund: Miss Cabello, die für ihr Kleid, ihre Haare und einfach alles heute im Netzt gefeiert wird. Wir haben uns auch verliebt und das nicht nur einmal!

01.00 Uhr: Ein deutscher Gewinner! Kraftwerk wurde für sein Album „3-D The Catalogue“ in die Kategorie Best Dance/Electronic Album ausgezeichnet!

00.57 Uhr: Das beste Pop Duo/Group Performance geht an... “Feel It Still” — Portugal. The Man!

00.55 Uhr: Der Preis für das beste Pop Vocal Album geht an „÷ (Divide)“ von Ed Sheeran. Mehr als zwei Frauen werden sich darüber nun freuen.

00.53 Uhr: Die ersten Grammy‘s wurden bereits verliehen, bevor die große Show dann auch gleich losgeht.

Hier gibt‘s gleich einen kleinen Überblick, über die wichtigsten Gewinner.

00.40 Uhr: Äh, ok...

"I'm feeling butterflies in my stomach and vagina" - @iamcardib on attending her first #GRAMMYs pic.twitter.com/t8yVdldHBj — FASHION Magazine (@FashionCanada) 28. Januar 2018

00.36 Uhr: Mei, wie süß! DJ Khalid zeigt sich mit seinem Söhnchen auf dem Roten Teppich in New York. Allerdings scheint‘s dem Kleinen eher nicht so zu gefallen.

00.26 Uhr: Das Thema des Abends ist momentan tatsächlich Luis Fonsi und sein „Despacito“. Ob er von Anfang wusste, dass ein Song so ein großer Hit wird? „Ich dachte mir, dass es ein lässiges Ding wird. Es fühlte sich dann noch ein bisschen besser an, als Daddy Yankee mit dazu kam. Es war dann nochmal ein Stückchen cooler, als Justin Bieber es geremixed hat und am Ende wurde es so ein gigantisches Teil.“ Hätten wir das auch geklärt.

00.24 Uhr: Oh, fast hätten wir unser „Nipplegate“ hier gehabt. Camilla Cabello, das ehemalige „Fifth Harmony“-Mitglied rückt hier ein bisschen was zurecht.

love this candid moment of @Camila_Cabello fixing her boos on live tv #GRAMMYs pic.twitter.com/YQvSxobpyg — 106.7 Lite fm (@1067Litefm) 28. Januar 2018

00.17 Uhr: Langsam aber sicher treffen auf dem roten Teppich auch die Nominierten ein. Aktuell gibtKhalid (der mit “1-800-273-8255” nominiert ist) ein nettes Interview. Er freut sich ungemein hier zu sein, er freut sich ungemein, alle Leute hier zu sehen und alle Leute, die hier sind, haben es auch verdient. Ein bisschen mehr Liebe auf der Welt tut ja immer gut.

00.11 Uhr: Natürlich sind die Verleihungen der Grammy‘s auch immer ein Sehen und Gesehen werden. Wen überrascht‘s? Gut, sind wir ehrlich: Eigentlich geht es ausschließlich darum. Daher tragen die Protagonisten auf dem Red Carpet auch immer wieder interessante Fummel.

00.02 Uhr: Schaut an, die Gaga ist auch hier! Mal gespannt, was Madame heute so zeigt.

Lady Gaga on the #Grammys red carpet! pic.twitter.com/IfxnwKzwFz — Lady Gaga Media (@GagaMediaDotNet) 28. Januar 2018

23.59 Uhr: Luis Fonsi war gerade auf dem roten Teppich im Interview. Er ist wohl die Überraschung im letzten Jahr. Wer hätte denn damit gerechnet, dass mal ein Latin-Song so ein fettes Ding wird.

„Despacito“ hatte gefühlt jeder Mensch im Sommer 2017 im Ohr. Der Puerto Ricaner zeigt sich beeindruckt vom Erfolg und möchte nun am Erfolg von „Despacito“ anknüpfen. Wird sind ja mal gespannt...

23.28 Uhr: Song Of The Year (Song des Jahres):

“Despacito” — Ramón Ayala, Justin Bieber, Jason “Poo Bear” Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi & Marty James Garton, songwriters (Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber)

“4:44” — Shawn Carter & Dion Wilson, songwriters (Jay-Z)

“Issues” — Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen, Julia Michaels & Justin Drew Tranter, songwriters (Julia Michaels)

“1-800-273-8255” — Alessia Caracciolo, Sir Robert Bryson Hall II, Arjun Ivatury & Khalid Robinson, songwriters (Logic Featuring Alessia Cara & Khalid)

“That’s What I Like” — Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip, songwriters (Bruno Mars)

23.20 Uhr: Album Of The Year (Album des Jahres):

„Awaken, My Love!” — Childish Gambino

„4:44“ — Jay-Z

„DAMN.“ — Kendrick Lamar

„Melodrama“ — Lorde

„24K Magic“ — Bruno Mars

23.19 Uhr: Record Of The Year (Single des Jahres):

“Redbone” — Childish Gambino

“Despacito” — Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

“The Story Of O.J.” — Jay-Z

“HUMBLE.” — Kendrick Lamar

“24K Magic” — Bruno Mars

23.16 Uhr: Guten Abend, Freunde der Sonne - oder eher des Mondes. In gut einer Stunde starten in New York die 60. Verleihung der Grammy‘s. Als kleine Einstimmung geben wir Euch erstmal einen Überblick über die wichtigsten Nominierungen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Grammy-Verleihung 2018. Wer räumt heute Nacht so richtig ab? Kandidaten dafür gibt es so einige. Bei uns verpassen Sie nichts.

Grammys 2018: Nach 15 Jahren wieder in New York

Die 60. Verleihung der Grammy Awards findet am 28. Januar um 16.30 (GMT-8) im Madison Square Garden in New York statt. Damit wechselt die Veranstaltung nach 15 Jahren wieder ihren Austragungsort. Seit 2004 wurden die Grammys jedes Jahr in Los Angeles verliehen, so auch in 2017. Die Preisverleihung wird vom amerikanischen Sender CBS ausgestrahlt. Lesen Sie hier alles über Live-Stream und Übertragung der Grammy Awards 2018.

Grammys 2018 im Zeichen des Hip Hop

Am 28. November 2017 wurden die Nominierungen für die diesjährige Grammy-Verleihung bekannt gegeben. Es werden Trophäen in insgesamt 84 Kategorien vergeben.

Nachdem Beyonce im vergangenen Jahr mit den meisten Nominierungen glänzte und mit Adele konkurrierte, holt sie ihr Ehemann Jay-Z jetzt ein. Der Rapper ist acht Mal nominiert, unter anderem in der heiß begehrten Kategorie „Album des Jahres“. Dicht auf seinen Fersen ist Rapper Kendrick Lamar mit sieben Nominierungen. Ebenfalls in der Hip-Hop-Szene tätig und fünffach nominiert sind Soul-Sängerin SZA und Khalid sowie Childish Gambino und Produzent No I.D.

Show-Einlagen von Lady Gaga, Pink und Co.

Auch wenn der Hip Hop in diesem Jahr stark dominiert, gibt es unter den Nominierungen ebenso Favoriten aus anderen Genres. Bruno Mars hat bei der diesjährigen Verleihung die Chance auf sechs Grammy Awards. Favorit für das „Lied des Jahres“ ist der Sommerhit „Despacito“ von Luis Fonsi, Daddy Yankee und Justin Bieber.

Bei der Grammy-Verleihung 2017 begeisterten vor allem Adele und Beyonce mit ihren Auftritten. Für Show-Einlagen ist in diesem Jahr auch wieder gut gesorgt. Am Mikrofon werden Stars wie Lady Gaga, Pink, Rihanna und Bruno Mars stehen.

