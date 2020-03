„Goodbye Deutschland“ mit Corona-Spezial: Ausnahmezustand auf Mallorca - Danni Büchner in Quarantäne

„Ein paar Wochen kommen wir noch aus...“

Wie ergeht es Auswanderern in Zeiten von Corona? Das zeigt Vox in zwei Spezial-Folgen von „Goodbye Deutschland“. Mit dabei ist Danni Büchner - in Quarantäne.

Die Coronavirus-Pandemie ist Thema bei „Goodbye Deutschland“.

Auf Vox laufen zwei Spezial-Sendungen dazu.

Begleitet wird unter anderem Danni Büchner, die auf Mallorca ihren Alltag in Quarantäne meistert.

Köln - Auswandern, in ein fremdes Land - das ist für viele Deutsche, die diesen Schritt wagen, zwar mit viel Unsicherheit, aber auch mit großen Träumen verbunden. Durch die Ausbreitung des Coronavirus könnten viele dieser Träume nun allerdings platzen. Das Virus hat schließlich nicht nur Deutschland, sondern auch den Rest der Welt fest im Griff.

„Goodbye Deutschland“ mit Corona-Spezial: Auswanderer vor riesigen Herausforderungen

Wie Auswanderer mit dieser nicht vorherzusehenden Situation umgehen, zeigt Vox in zwei Folgen „Goodbye Deutschland! Spezial – Auswanderer in Zeiten von Corona“. Die erste davon läuft am Montagabend (23. März) um 20.15 Uhr. In den Spezial-Sendungen wird gezeigt, wie die Verbreitung des Coronavirus und die daraus resultierenden Maßnahmen der Pandemie die Auswanderer vor riesige Herausforderungen stellen.

In der Sendung wird ein Blick nach Mallorca geworden. Dort ist der Tourismus komplett zum Erliegen gekommen. Die spanische Regierung hat eine Ausgangssperre verhängt. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Caro und Andreas Robens mussten ihre Fitnessstudios schließen - und bangen neben der Sorge um ihre Gesundheit auch um die eigene Existenz. „Ein paar Wochen kommen wir noch aus. Dann ist Schluss.“, sagt Andreas Robens in der Corona-Spezial-Sendung auf Vox.

Auch andere Auswanderer auf Mallorca werden in der „Goodbye Deutschland“-Folge begleitet - etwa die Schlagersängerin Isi Glück, die nun keine Auftritte mehr bekommt. Gäste bleiben schließlich aus.

„Goodbye Deutschland“ mit Corona-Spezial: Danni Büchner muss mit Kindern Zuhause bleiben

Hart sind die Zeiten auch für Danni Büchner (42) - sie muss mit den fünf Kindern Zuhause bleiben in häuslicher Quarantäne. Zwischen Haushalt und Homeschooling muss die diesjährige Dschungelcamp-Teilnehmerin ihren Alltag neu ordnen.

In der „Goodbye Deutschland“-Folge berichtet Danni Büchner von ihrem Quarantäne-Alltag mit den Kindern aus der Patchwork-Familie auf Mallorca. Sie leidet unter den Corona-Schließungen. „Was ist schon das Coronavirus, wenn ich hier 15 Tage mit Kleinkindern und Teenagern eingesperrt bin?“, klagt Danni Büchner im Trailer. „Da kriegst du echt Gänsehaut. Das ist wie im Film“, sagt sie über die strengen Ausgangssperren, die in Spanien herrschen.

Video: Coronavirus - Was bedeutet Quarantäne für Betroffene?

Der Free-TV-Sender Vox zeigt die erste Folge von „Goodbye Deutschland ! Spezial – Auswanderer in Zeiten von Corona“ am heutigen Montag, 23. März, um 20.15 Uhr.

