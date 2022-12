GNTM: Vom Laufstegmodel zur Backshop-Betreiberin: Das wurde aus den ehemaligen Siegerinnen

2 von 57

Anders als für einige der späteren GNTM-Gewinnerinnen fing Gerckes Karriere erst nach dem Erfolg richtig an. Werbung für „Windows“ und „Katjes“, Moderatorenjobs unter anderem für „Austria‘s Next Topmodel“, „Red!“ und „The Voice of Germany“. Dazu saß sie in der Jury von beliebten Shows wie dem „Supertalent“ und „Das Ding des Jahres“ und beherrscht gleichzeitig die Schlagzeilen der Gossip-Magazine. Beziehungen mit Jay Khan, Sami Khedira, Kilian Müller-Wohlfahrt resultierten schließlich in ihrer bis heute anhaltenden Partnerschaft mit Produzent Dustin Schöne, der seit Juli 2020 sogar Vater der gemeinsamen Tochter ist.

© imago