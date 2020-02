GNTM 2020: „Action Baby“ - die „Meedchen“ bekommen einen Adrenalin-Schock verpasst

Folge vier im Live-Ticker

In Folge vier von „Germany‘s Next Topmodel“ gibt es für die Kandidatinnen viel Action. Wen schickt Heidi Klum eine Runde weiter? Der GNTM-Live-Ticker.

Folge vier von GNTM 2020* steht an.

Es wird viel Action geben.

geben. Eine Kandidatin könnte Probleme beim Fotoshooting haben.

In Folge vier von GNTM wird es sehr actionreich für Heidis „Meeedchen“. Sie haben nicht nur ein Action-Shooting, sondern auch noch einen Action-Walk am Schluss. Ob die verbliebenen GNTM-Kandidatinnen* mit so viel Adrenalin zurechtkommen werden?

Zumindest Nadine*, die l etzte Woche beim Nackt-Shooting panische Angst vor den Pferden* hatte, aber das Motorradfahren liebt, sollte das diese Woche kein Problem darstellen. Zum Rauswurf kam es deswegen nicht für Nadine. Stattdessen musste Saskia gehen, die zu unnatürlich* wirkte.

GNTM 2020: Laura hat Probleme bei den Proben zum Shooting

Doch Laura, eine der ursprünglich 28 Kandidatinnen*, die Heidi Klum zu Beginn ausgesucht hatte, stellt sich bei den Proben zum Action-Shooting nicht ganz so gut an. Die Models müssen für das Shooting auf ein Trampolin springen und haben nur drei Shots. „Die Mädchen machen heute einen echten Stunt, da ist die volle Konzentration gefragt“, sagt Heidi Klum*, „denn in diesem einen Moment muss alles stimmen.“

Um eine gute Pose zu erhalten, müssen sie besonders hoch springen. Das will Laura* aber überhaupt nicht gelingen. Die Frage stellt sich: Wird sie das bis zum Shooting mit Fotograf Max Montgomery hinbekommen?

GNTM 2020: Auch auf dem Laufsteg steigt der Adrenalin-Pegel

Doch die Kandidatinnen kommen bei GNTM* nicht zur Ruhe, denn auch der Entscheidungswalk ist mit Adrenalin gespickt. Die „Meedchen“ tragen Kreationen des Designer-Duos „The Blonds“, die auch neben Heidi in der Jury* sitzen. „Wir wollen actionreiche Posen und trotzdem einen glamourösen Walk“, so die Designer. Doch das eigentlich besondere am Walk: Motocross-Fahrer springen über den Catwalk.

„In dieser Woche jagt ein Adrenalinkick den nächsten. Die Mädchen haben keine Zeit zum Durchatmen, denn auch die Elimination wird actionreich“, fasst Heidi Klum die Woche bei „Germany‘s Next Topmodel“ zusammen.

Wie Sie GNTM live verfolgen können, haben wir hier für Sie zusammengefasst. Die letzten Folgen, also Folge 3, Folge 2 und Folge 1, können Sie auch bei uns im Ticker nachlesen.

Rubriklistenbild: © ProSieben/Sven Doornkaat