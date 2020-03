GNTM 2020: Kandidatin hatte mit 15 die erste Beauty-OP - es folgten weitere Eingriffe

Live-Ticker zur Folge acht

Fashion-Show-Time bei GNTM: Für die „Meeedchen“ geht es zur Berlin Fashion Week. Wer kann die Kunden von sich überzeugen? Das lesen Sie in unserem Live-Ticker.

Folge acht von GNTM* läuft diese Woche.

von GNTM* läuft diese Woche. Es dreht sich alles um Modeljobs .

. Wolfgang Joop ist zurück.

Update vom 19. März, 14.55 Uhr: Es fiel Trash-TV-Fans vermutlich noch nie leichter, Treffen abzusagen, um in aller Ruhe die Lieblingssendung zu schauen als in der aktuellen Zeit. Und zu Hause bleiben und Fernsehschauen war auch noch nie sinnvoller als während der Corona-Krise. Deshalb heißt es heute Abend bei uns: Vor den Fernseher kuscheln und GNTM schauen! Versüßen lässt sich der GNTM-Abend übrigens mit unserem GNTM-Trinkspiel* - das Sie allerdings natürlich nicht in einer großen Gruppe zelebrieren sollten. Es funktioniert auch wunderbar via Skype oder WhatsApp mit Freunden! Viel Spaß und einen feucht-fröhlichen GNTM-Abend!

GNTM 2020 im Live-Ticker: Kandidatin hatte mit 15 die erste Beauty-OP - es folgten weitere Eingriffe

Update vom 19. März, 12.50 Uhr: GNTM-Kandidatin Tamara ist eines der schrillsten „Meeedchen“ der 15. Staffel - und hat offenbar große Chancen, bei GNTM 2020 sehr weit zu kommen.* Die 19-jährige Österreicherin fällt vor allem durch ihr extrovertiertes Auftreten und durch ihre selbstbewusste Art auf.

Doch das war nicht immer so. Wie Tamara in der ProSieben-Sendung taff erzählte, hatte sie in ihrer Kindheit Selbstzweifel. Auf Instagram habe sie ständig Frauen gesehen, bei denen sie das Gefühl hatte, dass sie dickere Lippen, und einen schöneren Po haben als sie selbst. Sie sei auch oft deprimiert gewesen, weil sie so schüchtern war.

Mit nur 15 Jahren legte sich Tamara deshalb das erste Mal unters Messer, bekam dafür sogar die Einverständniserklärung ihrer Eltern. Inzwischen ist an Tamara einiges nicht mehr echt: Sie ließ ihre Nase korrigieren, ihre Ohren anlegen und die Lippen aufspritzen. Wie sich Tamara in Folge 8 auf der Berlin Fashion Week schlägt, sehen Sie heute Abend auf ProSieben - oder Sie lesen es hier in unserem Live-Ticker nach.

Update vom 19. März, 11.40 Uhr: Heute geht GNTM 2020 in die achte Folge. Zurzeit dominiert jedoch ein ganz anderes Thema die Medien: Das Coronavirus legt derzeit einen großen Teil des öffentlichen Lebens still. Auch auf das GNTM-Finale 2020 hat das Coronavirus nun Auswirkungen. Das große Finale am 14. Mai findet nicht in einer riesigen Halle* statt, sondern ohne Publikum in einem TV-Studio.

GNTM 2020 im Live-Ticker: Wolfgang Joop ist zurück - und die „Meedchen“ müssen sich beweisen

Die Wochen ziehen ins Land - das große Umstyling* war bereits, der Umzug nach L.A. für die „Meeedchen“ ebenso. Also was kommt nun als nächstes bei GNTM* auf uns zu? Genau. Die Castings für Jobs - und wir wissen ja: für Heidi ist es sehr entscheidend, wer viele Jobs bekommt: „Ich möchte sehen, wie sich meine Mädchen schlagen, wenn es um echte Jobs geht. Ein Model ohne Job ist kein Model.“ Ein Modeljob war bereits zu vergeben, für ein Shooting der deutschen Instyle. Gewonnen hat es Anastasia*.

GNTM 2020 im Live-Ticker: „Meeedchen“ fahren zur Berlin Fashion Week

Diese Woche dreht sich bei den verbliebenen Models dieser GNTM-Staffel* alles um Jobs - und nicht irgendwelche. Die „Meeedchen“ von Heidi Klum haben Castings für die Berlin Fashion Week und bei einem ganz besonderen Designer, der dort seine Kollektion präsentiert: Wolfgang Joop! Das ehemalige Jurymitglied von GNTM*, darf natürlich auch diese GNTM-Staffel* nicht fehlen. Auch wenn er dieses Mal „Meedchen“ buchen möchte: „Today is a special day. Es ist meine erste Kollektion, für die ich wirklich die Zeit hatte, die eine Kollektion braucht. Dafür suche ich selbstbewusste, coole Mädchen“, so Joop.

GNTM 2020 im Live-Ticker: Die „Meedchen“ laufen wieder vor Publikum

Beim Entscheidungwalk müssen die „Meedchen“ wieder vor Publikum laufen und präsentieren die aufwendigen Kollektionsteile von Christian Cowan.

Laufstegtraining bekommen die GNTM-Kandidatinnen* von Nikeata Thompson. Beide sitzen neben Heidi in der Jury und beurteilen den Walk der Jungmodels. Außerdem werden die Models am Ende ihres Walks auch noch überraschend fotografiert. Fashion-Fotograf Robert Erdmann shootet die „Meedchen“ - Entscheidungswalk und Shooting finden also in einem statt. Das setzt die Kandidatinnen zusätzlich noch unter Druck. Wer hält diesem Stand? Und welches Mädchen konnte in Berlin überzeugen? Wir sind gespannt auf GNTM-Folge acht.

Wann GNTM immer kommt, sehen Sie in unserer GNTM-Sendetermin-Übersicht*.

