GNTM 2020: Kandidatin aus Dortmund mit dabei? Instagram-Account verrät erste Details

Noch ist nichts offiziell

+ © pa/obs ProSieben/Richard Hübner GNTM 2020 startet am 30. Januar auf ProSieben © pa/obs ProSieben/Richard Hübner

Großes Geheimnis - bei GNTM 2020 ist noch nicht bekannt, wer die Kandidatinnen sind. Ein Instagram-Account verrät nun, dass eine gewisse Julia aus Dortmund dabei sein soll.

Am 30. Januar startet die neue Staffel von Germany's Next Topmodel bei ProSieben.

Der Sender hält die Kandidatinnen wie immer unter Verschluss.

Jetzt ist ein Instagram-Account aufgetaucht, der die neuen GNTM-Kandidatinnen kennen will - eine von ihnen kommt aus Dortmund.

Dortmund - Die neue Staffel von Germany's Next Topmodel startet in diesem Jahr mit einer krassen Änderung. Zum ersten Mal überhaupt geht Heidi Klums Suche nach Deutschlands schönstem Mädchen bereits im Januar los - normalerweise war Sendestart erst im Februar. Um die Kandidatinnen, die ab dem 30. Januar über die Laufstege dieser Welt staksen, macht ProSieben aber wie jedes Jahr ein riesiges Geheimnis. Wie RUHR24* berichtet, gebe es jedoch einen Instagram-Account, der die angeblichen Top 20 der neuen Staffel bereits kennt.

GNTM 2020: Kandidatinnen werden von ProSieben erst am 16. Januar offiziell vorgestellt

Offiziell werden die "Meeedchen", wie Heidi Klum ihre Model-Anwärterinnen gerne nennt, erst am 16. Januar offiziell vorgestellt. Auf der Webseite von ProSieben finden sich dann wie jedes Jahr Steckbriefe und Fotos von den 20 besten Casting-Teilnehmerinnen der aktuellen GNTM-Staffel - den sogenannten Top 20.

Und genau diese Top 20, die der Sender stets versucht, unter Verschluss zu halten, will der Instagram-Account "gntm20" schon jetzt kennen. Mit Fotos und Name ist jedes der angehenden Models in separaten Posts gelistet.

GNTM 2020: Sind das die Kandidatinnen der neuen Staffel?

Wie schon in den Jahren zuvor besteht die angebliche Model-Truppe der Top 20 aus den unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Viel mehr als zu dem Aussehen der Models ist aber nicht bekannt. Wer tiefer graben möchte, sollte sich die unterschiedlichen Instagram-Profile der potenziellen GNTM-Kandidatinnen ansehen, die bei den Fotos verlinkt sind. Das sind die Namen der Mädchen:

Lucy

Maureen

Marie

Pinar

Jacky

Cassandra

Bianca

Vivian

Sarah Sainabou

Maribel

Johanna

Tamara

Julia

Nadine

Sarah

Lijana

Larissa

Anastasia

Julia

Mareike

GNTM 2020: Kandidatin Julia aus Dortmund angeblich mit dabei

Eines der Mädchen aus der Liste der angeblichen Top 20 kommt aus Dortmund im Ruhrgebiet. Ihr Name ist Julia und sie ist bei Instagram unter dem Account-Namen "manamesjulia" zu finden. Das Besondere an ihr sind vor allem ihre Körpergröße von 1,85 Metern und ihre kurzen hellblonden Haare.

Sonst ist nicht viel zu ihr bekannt. Auf ihrem Instagram-Profil hat sie erst zwölf Beiträge gepostet - 795 Follower folgen ihr. Die meisten der Beiträge auf ihrem Profil sind in Dortmund entstanden. Ob Julia tatsächlich Kandidatin in der 15. Staffel von GNTM ist, wird sich am 16. Januar zeigen, wenn ProSieben die offizielle Liste der Model-Anwärterinnen vorstellt. Bis dahin bleiben uns nur Spekulationen.

Was macht die Dortmunder GNTM-Kandidatin von 2019?

Julia wäre nicht die erste Dortmunderin, die es bei GNTM in die engere Auswahl von Heidi Klum schafft. Im vergangenen Jahr waren gleich zwei Mädchen aus Dortmund mit dabei - weiter als die erste Folge schaffte es aber nur die damals 19-jährige Catharina Maranca.

Doch auch für sie war schon nach kurzer Zeit Schluss. Nur drei Wochen nach Start der 14. Staffel hatte Heidi Klu m kein Foto mehr für die hübsche Brünette, deren Beziehung mit Mario Götzes Bruder Felix während der Dreharbeiten publik wurden. Mittlerweile sind die beiden übrigens getrennt und das schon seit längerer Zeit.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

ahi