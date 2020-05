GNTM-Finale: Wer ist „Germany‘s Next Topmodel 2020“? Dieses Model hat gewonnen

Das sind die vier Finalistinnen

Auch 2020 versuchen wieder unzählige Teilnehmerinnen ihr Glück bei GNTM. Doch wer schafft es ins Halbfinale in Folge 16 und wer kommt ins Finale? Diese Kandidatinnen sind noch dabei.

Bei „Germany‘s Next Topmodel“ kämpfen auch dieses Jahr mehrere junge Frauen um den heiß ersehnten ersten Platz.

Heidi Klum muss zusammen mit wechselnden Juroren die Wahl zwischen den Kandidatinnen treffen.

Die vier Finalistinnen für das GNTM-Finale am 21. Mai stehen fest.

GNTM-Finale 2020: Wer ist „Germany‘s Next Topmodel“? Dieses Model hat gewonnen

Update vom 21. Mai: Jetzt steht es fest, Heidi Klum hat ihre 15. Siegerin gekürt: Jacky ist „Germany‘s Next Topmodel“2020. Herzlichen Glückwunsch! Somit ist Sarah P. Zweiplatzierte.

GNTM 2020: Wann ist welche Kandidatin rausgeflogen?

Kandidatin Alter Herkunft Wann rausgeflogen? Aline* 22 München Folge 1 Anastasija* 16 Wien Folge 1 Viktoria* 22 Illertissen bei Ulm Folge 1 Charlotte* 25 München Folge 2 Nina-Sue* 19 Dießen am Ammersee Folge 2 Daria* 22 Seevetal Folge 2 Saskia* 22 Braunschweig Folge 3 Malin* 21 Berlin Folge 3 Alina* 23 Köln Folge 4 Laura* 19 Düsseldorf Folge 4 Valeria* 19 Freiburg Folge 4 Pinar* 22 Mühlacker Folge 6 Cassandra* 27 Gera Folge 6 Marie* 19 Landau in der Pfalz Folge 6 Sarah S.* 23 Köln Folge 6 Lucy* 21 Kassel Folge 7 Mareike* 24 Berlin Folge 8, ging freiwillig Julia F.* 20 Schweinfurt Folge 8 Johanna* 20 Remseck Folge 9 Bianca* 18 Aachen Folge 10 Julia P.* 17 Dortmund Folge 11 Nadine* 20 Fürstenfeldbruck Folge 12 Vivian* 21 München Folge 13 Maribel* 18 Mühlheim Folge 14 Larissa* 19 Mörfelden-Walldorf Folge 15 Tamara* 19 Wien Folge 16 Anastasia* 20 Berlin Folge 16 Lijana* 23 Kassel Finale (Viertplatzierte) Maureen* 20 Wien Finale (Drittplatzierte) Sarah P.* 20 Vorau Finale (Zweitplatzierte)

GNTM 2020: Diese Kandidatin hat im Finale gewonnen

Kandidatin Alter Herkunft Jacky* 21 Rheingau-Taunus

GNTM 2020: Wer ist noch im Finale dabei? Diese zwei Kandidatinnen sind noch im Rennen

Update vom 21. Mai: Jacky kommt als erste weiter, sie ist unter den Top 2 und hat noch Chancen auf den Sieg. Ebenso wie Sarah, auch sie ist eine Runde weiter. Somit hat es für Österreicherin Maureen leider nicht gereicht, sie wird die Drittplatzierte der 15. GNTM-Staffel.

GNTM 2020: Wer ist noch im Finale dabei? Kandidatin steigt überraschend freiwillig aus

Update vom 21. Mai: Damit hat wohl niemand gerechnet! Mitten im GNTM-Finale stieg Finalistin Lijana freiwillig aus. Der Grund sind die Anfeindungen im Netz und im realen Leben, die sie seit Wochen ertragen muss. Somit verlässt sie als Viertplatzierte die Model-Show.

Wer ist ihre Favoritin auf die Titelkrone bei „Germany‘s Next Topmodel?

GNTM 2020: Wer ist noch dabei? Das sind die Finalistinnen der 15. Staffel

Update vom 14. Mai: Und noch eine zweite Kandidatin muss nach dem Entscheidungswalk gehen - die Entscheidung war knapp, fiel aber letzten Endes auf Anastasia - auch Nasty genannt. Sie konnte beim Walk nicht überzeugen, wirkte unsicher und setzte die Tipps von Julien McDonald nicht um. Nun stehen die vier Finalistinnen fest: Lijana, Sarah, Maureen und Jacky treten nächste Woche an, um „Germany‘s next Topmodel 2020“ zu werden.

Update vom 14. Mai: Es ist Halbfinale und nicht schon Finale, wie es Heidis „Meeedchen“ letzte Woche dachten. Das bedeutet aber auch, dass noch einmal neue Herausforderungen auf die GNTM-Kandidatinnen warten und noch welche gehen müssen. Die erste, die es im Halbfinale erwischt, ist Tamara. Im Höhen-Shooting konnte sie ihre Höhenangst nicht überwinden. Die Angst war ihr bildlich im Gesicht abzulesen und folglich wurden die Bilder nicht schön.

GNTM: Nach dem Cover-Shooting ist Schluss für Larissa

Update vom 7. Mai: Obwohl das GNTM-Finale erst in zwei Wochen stattfindet fand in Folge 15 bereits das Cover-Shooting für die Harper‘s Bazaar statt. Normalerweise ist dies erst im Halbfinale der Fall. Doch dieses Jahr ist es anders. Sieben „Meeedchen“ dürfen die Luft der Cover-Shootings schnuppern. Doch leider wirkte Larissa sehr schüchtern. Und auch beim Haute Couture Walk wirkte sie zu distanziert und habe das Kleid nicht richtig präsentiert. Daher war dann Schluss für Larissa. Wahrscheinlich hatte es sie jedoch schon geahnt. Immerhin hatte sie kurz vor dem Entscheidungswalk ein Panikattacke. Für Tamara deren Job im Mailand fast im Desaster geendet wäre, reicht es gerade so.

GNTM 2020: Nach Folge 15 - das Halbfinale steht

Update vom 7. Mai: Larissa ist raus! Kurz vor dem Halbfinale ist für die Hessin Schluss, sie und Tamara mussten um das letzte Foto zittern. Damit stehen die sechs Finalistinnen fest: Tamara, Anastasia, Lijana, Sarah, Maureen und Jacky.

GNTM 2020: Nach Folge 14 sind noch sieben Kandidatinnen dabei

Update vom 30. April: Da waren es dann nur noch sieben. Es geht steil auf das Finale zu. Nachdem Maribel, Nasty und Lijana, die mit Larissa in Folge 14 einen Regelverstoß begangen hat und nach den Dreharbeiten übeln Attacken ausgesetzt ist, wackelten, kamen nur zwei weiter. Zu Ende war es dann aber für Maribel, die so oft gewackelt hat und dieses Mal wegen der fehlenden Jobs gehen musste. Das GNTM-Finale ist nun nicht mehr weit weg. Allerdings stellt sich die Frage, wie dieses in Zeiten von Corona stattfinden wird und kann. Wird Heidi vielleicht im Finale gar nicht dabei sein?

GNTM 2020: Vivian muss in Folge 13 gehen

Update vom 23. April: Und da waren es nur noch acht „Meeedchen“. Heute musste Vivian gehen, nachdem ihr Shooting nicht gut lief, sie noch keine Jobs ergattern konnte und auch die „Pussycat Dolls“-Show nicht überzeugend war. Nasty und Larissa konnten sich gerade so in die nächste Runde retten.

GNTM 2020: Nadine musste in Folge 12 gehen

Update vom 16. April: Noch neun Kandidatinnen sind im Rennen bei GNTM 2020. Für Münchnerin Nadine hat es in Folge 12 nicht gereicht - sie muss die Heimreise nach Deutschland antreten, nachdem sie beim Hüllenlos-Shooting nicht überzeugen konnte. Zwei fanden das ganz und gar nicht schade: Larissa und Lijana umarmten Nadine nicht mal. „Das tut uns auch nicht wirklich leid, nach allem was vorgefallen ist“, so die beiden trocken.

GNTM 2020: Diese Kandidatin musste in Folge elf gehen

Update vom 9. April: Heidi Klum hat ihre Top 10 der 15. Staffel gekürt. Für eine hat es leider nicht gereicht: Küken Julia (17) konnte weder beim Unterwasser-Shooting noch beim Tanzen überzeugen. Für sie ist in Folge 11 die Reise bei „Germany‘s next Topmodel“ beendet. Dauer-Wacklerin Maribel kam mal wieder mit einem blauen Auge davon.

GNTM 2020: Wer musste in der zehnten Folge gehen?

Update vom 2. April: Und da waren es nur noch 11 „Meedchen“. Die Top 10 rückt näher und Bianca musste kurz vorher gehen. Sie hatte ihren Text beim Stunt-Shooting-Dreh vergessen, mit ihrem schauspielerischem Talent nicht überzeugen und auch beim Entscheidungswalk mit Lip-Sync nicht überzeugen. Wobei man da sagen muss, dass ihr Song am schwierigsten war, denn das Lied enthielt einen Rapteil zu Beginn.

GNTM 2020: Diese Kandidatin musste in Folge neun gehen

Update vom 26. März: Und es wird wieder kein Curvy-Supermodel geben, denn Johanna ist raus. Nachdem sie mehrere Wochen hintereinander gewackelt hat und wieder nicht überzeugen konnte, gab es kein Foto mehr für sie. Es mangelte ihr einfach an Selbstbewusstsein.

Wer in der nächsten Folge gehen muss, erfahren Sie nächste Woche auf ProSieben.

GNTM 2020: Zwei Kandidatinnen sind nach Folge acht raus

Update vom 19. März: Heute mussten wieder zwei „Meedchen“ gehen. Allerdings stieg eine freiwillig aus: Fan-Liebling Mareike. Sie war nicht mehr mit dem Herzen dabei und vermisste Freunde und Familie stark. Außerdem raus Julia F. Sie ergatterte keine Jobs und ihr Walk war auch nicht überzeugend.

GNTM 2020: Diese Kandidatinnen sind nach Folge sieben raus

Update vom 12. März 2020: Nachdem Heidi Klum in der Vorwoche gleich vier Määäädchen nach Hause geschickt hatte, erwischte es in Folge sieben nur eine GNTM-Kandidatin: Lucy (21) musste die Show verlassen. Die Transgener-Kandidatin konnte nicht überzeugen.

GNTM 2020: Diese Kandidatinnen sind nach Folge sechs raus

Update vom 5. März 2020: Gleich vier Kandidatinnen mussten ihre Koffer packen, für sie endet die Reise mit Model-Mama Heidi Klum. Egal ob Ekel-Shooting, Horror-Catwalk oder Zickenkrieg: die restlichen Kandidaten dürfen sich ab nun die Top-17 der aktuellen Staffel nennen. Der Vorspann für die nächste Woche verspricht auch gleich ordentlich Drama, die privaten Instagram-Profile der Mädels werden kritisiert.

GNTM 2020: Diese Kandidatinnen sind nach Folge fünf raus

Update vom 27. Februar 2020: Mit dieser Entscheidung dürfte vermutlich niemand gerechnet haben. In Folge fünf durften sich TV-Zuschauer endlich über das große Umstyling freuen. Am Ende sorgte Heidi Klum jedoch für eine absolute Besonderheit. Weil das Model an einem Parasiten erkrankte, musste keine Kandidatin ihre Koffer packen.

GNTM 2020: Diese Kandidatinnen sind nach Folge vier raus

Update vom 20. Februar: Drei Kandidatinnen mussten heute wieder gehen:Laura, Alina und Valeria. Valeria galt lange als Heidis Favoritin, da sie ihren speziellen Look sehr liebte. Doch leider mangelte es am Körpergefühl. Wer in dieser Folge nicht dabei war, aber dennoch eine Runde weiterkam: Maureen. Sie musste ins Krankenhaus* und konnte nicht mitmachen.

GNTM 2020: Diese Kandidatinnen sind nach Folge drei raus

In Folge drei müssen nach dem Nackt-Shooting und dem Wasser-Catwalk wieder zwei Kandidatinnen nach Hause gehen: Es trifft Saskia, die bereits zum zweiten Mal dabei war und vor der Fotografin Vicky Lawton überhaupt nicht begeistert war. Nummer zwei war Malin. Überraschend war das auch nur bedingt, denn bereits beim Catwalk-Training mit Heidi werden die Defizite sichtbar.

GNTM 2020: Überraschung in Folge zwei - drei Kandidatinnen rücken nach

Eine Überraschung wird aber in Folge zwei auf die Kandidatinnen warten, denn drei „Meeeedchen“ werden noch zu den 25 Kandidatinnen aus Folge eins hinzukommen: Jacky, Valeria und Maribel. Das sorgt für gewaltigen Unmut bei den angehenden Models. Wie die Mädchen das aufnehmen, lesen Sie in unserem GNTM-Live-Ticker nach.

GNTM 2020: Wieviele Kandidatinnen müssen gehen?

München - Am 30. Januar beginnt für Heidi Klum wieder die Qual der Wahl, denn sie muss entscheiden, wer am Ende jeder GNTM-Folge ein Foto erhält und wer die Show verlassen muss. Bei so vielen Kandidatinnen ist das natürlich alles andere als einfach.

GNTM 2020: Das sind die Kandidatinnen

Die diesjährigen Teilnehmerinnen von GNTM zeichnen sich insbesondere durch außergewöhnliche Körpermerkmale wie Tattoos oder Glatzen aus. Dadurch stechen einzelne junge Frauen aus der Masse hervor, doch erhöht das auch ihre Chancen auf den Sieg?

Nicht zwangsläufig, denn wie wir aus den vorangegangenen Staffeln wissen, zählt auch Talent auf dem Laufsteg und bei Fotoshootings sowie ein sichtbarer Fortschritt im Laufe der Sendung.

Zu Beginn der ersten Folge haben es diese 28 Teilnehmerinnen geschafft, Heidi Klum* und ihre prominenten Coaches zu überzeugen, um bei der Fashion Show dabei sein zu können:

Wie viele Kandidatinnen müssen GNTM pro Folge verlassen?

Die 28 feststehenden Kandidatinnen* können sich zumindest zu Beginn der ersten Folge gegen weitere Mitstreiterinnen durchsetzen. Letztes Jahr traten 50 junge Frauen gegeneinander an, aus denen Heidi Klum* anfangs 35 Favoritinnen wählte. Die Zahl wurde dieses Jahr also drastisch reduziert. Drei der 28 Kandidatinnen kamen erst in Folge zwei neu hinzu. Eine davon ist Maribel, deren Familiengeschichte erschüttert.

Erste Trailer verraten, dass die Teilnehmerinnen auf einem Laufsteg im Münchner Olympiapark ihr Talent unter Beweis stellen müssen. Moderatorin Heidi Klum zeigt sich zu Beginn der Dreharbeiten ihren Fans. In prachtvollen Kleidern präsentieren sich die Mädchen dort einem größeren Publikum. Nach der Modenschau könnte es für einige schlecht aussehen, denn möglicherweise schickt Heidi Klum in der ersten Folge weitere Kandidatinnen der 38 Auserwählten nach Hause.

Anschließend dürfte das Prozedere wie gewohnt ablaufen: In den ersten Episoden verlassen mehrere GNTM-Teilnehmerinnen gleichzeitig die Show. Ab 15 bis 20 Kandidatinnen wird es spannend, da nur noch einzelne junge Frauen auf ein Foto verzichten müssen. Gegen Ende der Staffel geht jeweils nur noch eine Person pro Folge - es sei denn es kommt zu unerwarteten Ereignissen wie ein freiwilliger Ausstieg.

Wer darf entscheiden, wann eine Kandidatin gehen muss?

Seit 2019 sitzt Heidi Klum alleine in der Jury, entsprechend darf sie bestimmen, wer bleibt und wer geht. Ein Mitspracherecht haben lediglich die eingeladenen Gast-Coaches*. In jeder Folge holt sich die Topmodel-Mama neue Prominente an ihre Seite, die sie, wie auch die Kandidatinnen mit Rat und Tat unterstützen.

Im letzten Jahr traten neben Heidi Klum Stars bei GNTM* auf wie Stefanie Giesinger, Lena Gercke, Thomas Gottschalk und Paris Hilton auf. ProSieben hat noch nicht alle Gäste für 2020 angekündigt, jedoch sind bereits ein paar Namen bekannt: Unter anderem dürfen sich die Teilnehmerinnen und Zuschauer auf Milla Jovovich, Stella Maxwell und Joan Smalls freuen.

Inwiefern die Gast-Coaches Heidi Klums Entscheidungen beeinflussen können, wird sich zeigen. Im letzten Jahr hatte Paris Hilton aber beispielsweise die Möglichkeit, eine Kandidatin vor dem Ausscheiden zu bewahren. Sonderregelungen dieser Art sind auch in Bezug auf die aktuelle Show denkbar.

Wie viele Mädchen ziehen in das GNTM-Finale 2020 ein?

Genauso ungewiss wie die Anzahl der Kandidatinnen, die die erste Folge überstehen, ist die Anzahl der Finalistinnen. In den allerersten Staffeln von GNTM erreichten nur drei Mädchen das Finale. Seit 2012 variiert die Anzahl allerdings, denn so schafften es bereits bis zu fünf Teilnehmerin in die letzten Shows.

2019 musste sich Siegerin Simone im Finale gegen zwei Mitstreiterinnen durchsetzen. Ob auch dieses Jahr nur drei Mädchen gegeneinander antreten, zeigt sich im Frühling. Einen kleinen Spoiler-Alarm dazu gab es jetzt auf einer Gala in New York. Die erste Folge strahlt ProSieben am 30. Januar aus - und damit erscheint GNTM dieses Jahr früher, als erwartet.

Schon im Casting kam es zu einer amüsanten Szene: Kandidatin Charlotte sagte Heidi Klum die Zukunft voraus. Sie prophezeite der Model-Mama wirklich nochmal Mama zu werden - mit Ehemann Tom Kaulitz soll sie demnach ein Baby bekommen. Die unterschiedlichen Dialekte der Kandidatinnen verwirrten den TV-Sender und führten bereits vor dem Start der Show zu einem Irrtum.

Johanna schied bei GNTM mit einem großen Knall aus. Jetzt spricht sie Klartext zur Lästerattacke von Larissa und Lijana. Auch für Heidi Klum hat sie kühle Worte.

Nadine ist in Folge 12 rausgeflogen und hatte zuvor noch eine bewegende Rede zum Thema Stammzellen Spende vorbereitet. Ihre Schwester erkrankte vor Jahren an Krebs und konnte geheilt werden, eine gute Freundin von ihr leider nicht. Nadine selbst, rettete einem Mann durch ihre Stammzellen Spende das Leben und ruft alle auf, sich bei DKMS registrieren zu lassen,

