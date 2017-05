Germany‘s Next Topmodel 2017 ist...

Der einzig wahre Couch-Ticker

So, jetzt isses klar: Germany‘s Next Topmodel 2017 steht fest. Und für kommendes Jahr gibt es schon die erste Kandidatin. Wir freuen uns schon drauf - denn dann tickern wir wieder von der Couch aus.

Nur EINE kann Germany‘s Next Topmodel werden. Und zwar heute. Zum zwölften Mal.

Zwei Meeeeedchen haben sich zuletzt ums Model-Krönchen gezofft: Serlina oder Céline? Céline ist es!

Leticia und Romina flogen schon vorher raus.

Wir haben uns höchst gesund ernährt (Nicht!) und von der Couch aus gelästert.

+++COUCH-TICKER ZUM NACHLESEN+++

23.11 Uhr: Was lernen wir? Das Finale lässt sich nur in der Gruppe ertragen. Das beste war unser Buffet (siehe Tweet). Und Rebecca Mir nervt. Wir essen jetzt noch eine Schoko-Pizza und sehen uns nächstes Jahr wieder im GNTM-Ticker!

Es ist schon wieder #GNTMFinale und wir ham wieder n bissl was vorbereitet für unseren Couch-Ticker. @merjalainen pic.twitter.com/0EsGkUGiNN — Patricia Kämpf (@patkaempf) 25. Mai 2017

23.07 Uhr: Céline ist es. War klar. So. Puh. Wir haben es geschafft.

23.05 Uhr: Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel werden. Nur eine kommt auf das Cover der deutschen Cosmopolitan. Nur eine. Ja welche denn jetzt? Say it, Heidi, say it. Wäre schön, wenn eins der Meeedchen jetzt kotzen würde, sagt unser männlicher Beistand.

23.03 Uhr: So, jetzt wird es spannend. Vielleicht. Heidi schreit. Das ist schon mal laut.

22.53 Uhr: Wie großartig wäre es eigentlich, wenn die beiden jetzt einfach mal ne Runde knutschen würden?

22.50 Uhr: HA! Wir haben es doch gewusst: Jetzt gibt es noch ein Live-Shoot. Oder Shoot-out, wie es auf Neudeutsch heißt.

22.48 Uhr: Ach das ist Serlina da auf der Couch, nicht Helene.

22.46 Uhr: Oh, jetzt fliegen sie wieder! Ob sich GNTM nächstes Jahr mal was neues einfallen lässt? Bitte?

22.43 Uhr: Oha, jetzt singt Helene. Hoffen wir, dass es nicht so wird wie die Heidi-Show am Anfang ...

GNTM 2017: Rebecca Mir nervt

22.31 Uhr: Falls wir es noch nicht erwähnt haben: Rebecca Mir nervt.

22.28 Uhr: Das war das Gescheiteste, was jemals jemand bei GNTM gesagt hat. Melina (die den .... AWARD ... gewonnen hat): „Fangt endlich an, die Menschen so zu tolerieren, wie sie sind.“ Stark.

22.25 Uhr: Kommentar unseres männlichen Beistands: „Das ist das Gruseligste, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe.“

22.24 Uhr: These: Vielleicht sieht Heidi deshalb heute so schräg aus, weil sie nicht überbelichtet ist wie sonst?

22.23 Uhr: Hat eigentlich schon jemand begriffen, was das mit den Awards soll?

22.19 Uhr: Und was trägt sie da? Eine Bomber-Jacke als Kleid?

22.17 Uhr: Oh Gott, schon wieder Award-Zeit. Stefanie Giesinger darf dieses Mal ran. Und sie trägt Alufolie-Schuhe. Wo gibt‘s die?

22.10 Uhr: Huch, schon wieder Werbung. Na gut, wir schenken noch mal nach.

22.07 Uhr: Großartig! Heidi fragt, wer Germany‘s Next Topmodel werden will - und niemand steht auf.

22.02 Uhr: Models und Blumen? Chips und Prosecco!

21.59 Uhr: Und weiter geht‘s.

21.50 Uhr: Julia, die Österreicherin, die, die sich grad um Kopf und Kragen geredet hat, wird den All-Stars-Walk eröffnen. Und alle Meeedchen so „Hä?“. Und wir so „Hä?“.

21.45 Uhr: Blöde Frage, Hayo, aber warum habt ihr denn Julia rausgeschmissen, wenn „jeder Schuss ein Treffer war“? Fragen wir uns. Und Julia, oh Julia, du redest dich bei deiner Dankesrede grad um Kopf und Kragen. Verstörend.

21.39 Uhr: Ah, wieder Zeit für die Oscars. Ah nee, Topmodel-Awards heißt das. Naja, wir danken jedenfalls Gott dafür und unseren Eltern, weil sie immer an uns geglaubt haben und natürlich der Academy.

21.37 Uhr: Wow, Rebecca Mir kann super-gut Bilder abhängen. Sensationell.

GNTM-Finale 2017: Romina ist raus

21.34 Uhr: Romina ist raus - und wir haben es kommen sehen: Serlina und Céline sind die zwei letzten Meeedchen.

21.29 Uhr: Unser Katzorakel Elli hat übrigens darauf getippt, dass Serlina als Erste gehen muss. Macht nix, beim nächsten Mal liegt sie richtig.

21.25 Uhr: Wolfgang Joop kündigt Beth Ditto mit den Worten „Das absolute Mager-Model“ an. Politisch völlig inkorrekt. Aber gut gegen die GNTM-Langeweile.

21.19 Uhr: Jooooooooooooooooooooooooop! Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Er ist einfach immer noch der Coolste. Und er hat rote Socken an. Und: Er bringt Naomi Campbell mit - das ist echt ne Überraschung.

21.09 Uhr: Sehen wir auch so, Beth Ditto gewinnt. Ihr Tipp an die Meeedchen: „Einfach laufen, immer weiter laufen.“

21.06 Uhr: Romina ist weiter, damit ist Leticia raus. Hätten wir jetzt nicht gedacht, aber gut. Heißt ja „Germany‘s Next Topmodel - by Heidi Klum“ und nicht „by Merja und Patricia“.

21.03 Uhr: Was ham die denn da an? Einen Exhibitionisten-Regenmantel??

GNTM 2017: Heidi-Klone auf unserer Couch

21 Uhr: Super, Rebecca Mir, in einer Live-Show zu sagen „Jetzt schnaufen wir mal kurz durch“. Das bringt den richtigen Pep rein. Hier bei uns auf der Couch gibt‘s heute übrigens auch nur Heidi-Klone:

+ Heute tickert Heidi höchst selbst von der Couch aus. © pak

20.57 Uhr: Gleich fliegt die erste - das geht zackig. Céline ist aber erstmal weiter. Serlina ebenfalls. Wir orakeln: Romina fliegt.

20.56 Uhr: Und weiter geht‘s!

20.47 Uhr: Yeah!! Werbung!!

20.47 Uhr: Also wir halten mal fest: Mit Heidi stimmt irgendwas nicht. Kleine Augen, miese Laune und kein nerviges Gegacker. Was ist da los?

20.45 Uhr: Aus Schwarz mach Rot - das hätte Martin Schulz wohl auch gerne. Aber in Oberhausen ist sein Zug ja schon längst abgefahren ...

20.40 Uhr: Rebecca Mir nervt. Immer noch.

20.36 Uhr: Dinge, die wir peinlich finden: Backstage-Szenen bei GNTM, Models, die von Blättern ablesen und singende Heidis.

20.33 Uhr: Blabla Maja kriegt nen Award blabla. Halle-Berry-Gedächtnisrede blabla.

20.31 Uhr: Thomas Hayo kann sich nicht mehr an alle Höhepunkte erinnern, die er mit Maja hatte. Danke dafür.

20.26 Uhr: Was genau macht Kim jetzt da? Laudatio?

GNTM 2017: Heidi sieht aus wie wir nach unserer Weihnachtsfeier

20.25 Uhr: Boah krass - Heidi sieht so aus, wie wir nach unserer Weihnachtsfeier ...

20.19 Uhr: Fremdschämen deluxe! Jetzt müssen die Meeedchen auch noch selbst was sagen.

Das ist das peinlichste Opening aller Zeiten, dabei war Honey nicht mal dabei. #GNTM #GNTMFinale — anredo (@anredo) 25. Mai 2017

20.15 Uhr: Playback. Oder? Das KANN nicht live sein. Also nicht, dass es besonders gut wäre, wie Heidi singt, aber ... peinlich. Können wir Heidi zuerst rausschmeißen?

20.14 Uhr: OH! MEIN! GOTT! Es geht looooooooooooooooooooooooos! Die Bühne sieht schon mal aus wie ein Eierstock. Stark!

+++ Apropos live: So wirklich live ist die ganze Show gar nicht. Schon vor zwanzig Minuten hat das Finale angefangen. Ganz schön frech!

+++ „Nur ein Meeeedchen kann Germany‘s Next Topmodel werden“ - es gibt so ein paar Dinge, die will man bei GNTM einfach nicht mehr hören. Macht aber nichts! Denn um das ganze erträglicher zu machen, haben wir ein GNTM-Bullshit-Bingo vorbereitet:

+++ Da wir unsere Meinung nun schon kennen, wollen wir wissen: Wen würdet IHR gerne als Germany‘s Next Topmodel sehen? Na? Naaaa? Einfach hier unten im Voting abstimmen!

+++ Vier Kandidatinnen. Ein Titel. Und eigentlich nur eine Frau, die darüber entscheidet, wer sich ab heute Abend Germany‘s Next Topmodel 2017 nennen darf: Heidi Klum. Da wir aber natürlich alle die viel größeren Experten sind, haben wir in unserer Redaktion mal eine Blitzumfrage gestartet - und das Ergebnis ist echt interessant. Denn: Alle Frauen wollen, dass Céline zum Topmodel gekrönt wird. Und die Männer? Die sagen einstimmig (!): „Die da wird‘s!“ Und mit „die da“ meinen sie Serlina. Spannend!

+++ Anh wird heute Abend nicht dabei sein - sie musste sich kürzlich am Fuß operieren lassen. Aber offenbar ist auch Brenda nicht dabei. Warum? Das weiß keins der Meeedchen so genau. ProSieben hat Carina, Sabine, Giuliana und Lynn in einem Video dazu befragt. Lynn sagte nur: „Soweit ich weiß, ist Brenda aus allem raus.“ Aus allen GNTM-Verträgen? Schon vor dem Finale? DAS zumindest hätte es wirklich noch nie gegeben.

+++ Heute wird es spannend, heute kommt es zum großen GNTM-Showdown, heute findet das Finale statt - die mit Sicherheit mit Abstand langweiligste Veranstaltung der gesamten „Germany‘s Next Topmodel“-Staffel. Viel interessanter ist da doch das Foto, das Finalistin Céline kürzlich auf Instagram postete. Irgendetwas baumelte da nämlich zwischen ihren Beinen ...

GNTM 2017: Dieses Jahr wird ALLES anders

Seien wir mal ehrlich: Das GNTM-Finale ist jedes Jahr aufs Neue die fadeste Veranstaltung der ganzen Staffel. Ever. Heidi moderiert mit schriller Stimme, die Meeeedchen staksen ein- bis anderthalbmal über den Catwalk, müssen auf der Bühne ein Live-Shoot absolvieren, zwischendrin fliegt mal eine raus, Michael Michalsky und Thomas Hayo nerven und am Ende enthüllt das überdimensionale Cosmopolitan-Cover, wer Germany‘s Next Topmodel ist. So. Damit ist eigentlich schon alles gesagt.

Aber dieses Jahr wird bestimmt ALLES anders. Immerhin ist die Staffel quoten-technisch sogar die erfolgreichste seit sechs Jahren. Deswegen hauen wir uns wieder auf die Couch, krümeln uns mit Chips und Schoko-Pizza voll, lassen die Korken knallen - und ledern ordentlich los, wenn Serlina (22), Céline (18), Leticia (18) und Romina (20) im wunderschönen und völlig unterschätzten Oberhausen die Siegerin unter sich ausmachen.

Und ein paar offene Fragen bleiben ja noch: Wird Heidi Klum nach ihrem Muskelfaserriss ihren mit Michalsky und Hayo einstudierten Tanz aufführen können? Wird es einen neuen Honey-Moment geben, indem sich einer der Boyfriends der Mädchen ebenso blamiert, wie Alexander Keen anno dazumal? Und wird jemand all seinen Mut zusammennehmen, und die strengen Regeln für das GNTM-Finale brechen? Das alles erfahrt Ihr in unserem Couch-Ticker zum großen Showdown bei Germany‘s Next Topmodel.

In welcher Reihenfolge die Meeeeedchen bei GNTM rausgeflogen sind, lest Ihr übrigens hier. Außerdem könnt Ihr auch noch mal all unsere Couch-Ticker nachlesen: Folge 1, Folge 2, Folge 3, Folge 4, Folge 5, Folge 6, Folge 7, Folge 8, Folge 9, Folge 10, Folge 11, Folge 12, Folge 13 und Folge 14.