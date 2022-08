„Vergreift sich an den Backstreet Boys“: Schlagerfans zerreißen Fernsehgarten-Auftritt von Giovanni Zarrella

„Nicht verdient“

+ © ZDF Giovanni Zarrella covert den Backstreet Boys Hit: „Quit playing Games“ ins italienische „Non Puoi Lasciarmi Cosi“ © ZDF

Im ZDF-Fernsehgarten präsentiert Giovanni Zarrella seinen neusten Hit. Mit „Non Puoi Lasciarmi Cosi“ möchte er das Publikum begeistern. Auf Twitter sammeln sich allerdings die Hasskommentare gegen den italienischen Schlagersänger, weil er einen bekannten Song der Backstreet Boys covert.

Mainz - Am 14. August dürfen sich die „ZDF-Fernsehgarten“- und Schlagerfans auf Giovanni Zarrella freuen. In der Open-Air-Show am Mainzer Lerchenberg präsentiert der italienische Schlagersänger seinen neusten Song. Doch die Cover-Version des internationalen Hits kommt bei den Zuschauern gar nicht gut an.

Schlagerfans zerreißen Fernsehgarten-Auftritt von Giovanni Zarrella

„Quit Playing Games“ ist ein bekannter Song von den Backstreet Boys. Dieser kam 1996 in die Charts und landete in gleich fünf Ländern auf Platz 1. Darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. An den Erfolg von der Boyband möchte natürlich auch Giovanni Zarrella direkt anknüpfen und übersetzt den Song ins Italienische.

+ Andrea Kiewel gibt beim Singen mit Giovanni Zarrella alles - Gemeinsam trällern sie den Song „Ti Amo“ © ZDF

Mit „Non Puoi Lasciarmi Cosi“ möchte er nun auch das Fernsehgarten-Publikum in Stimmung bringen. Während vor Ort fleißig mitgeklatscht wird, zerreißen die Zuschauer auf Twitter die neue Version des internationalen Hits. Auf Twitter sammeln sich Kommentare wie: „Das haben die Backstreet Boys nicht verdient“ oder „nicht die Backstreet Boys auf Italienisch verhunzen“.

Giovanni Zarrella und Andrea Kiewel singen italienische Hits im ZDF-Fernsehgarten

Andere Twitter-Nutzer schreiben: „Zarella vergreift sich jetzt auch an den Backstreet Boys“. Doch unter der ganzen Kritik lassen sich auch einige Fans finden. „Endlich wieder ein großer Hit“, freut sich beispielsweise ein Twitter-Nutzer. Nach seinem Auftritt überrascht Giovanni Zarrella das Publikum mit kurzen Gesangseinlagen mit Moderatorin Andrea Kiewel.

Doch auch der italienische Sänger wird von seinen Schlager-Kollegen überrascht. So stand bei einem Auftritt von Giovanni Zarrella plötzlich Howard Carpendale mit auf der Bühne. Eine große Überraschung nicht nur für den Sänger, sondern auch für das gesamte Publikum. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten vom 14.08.2022