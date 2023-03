Wochen nach Dschungelcamp-Ende: RTL hat Djamila Rowe noch keinen Cent des Gewinns ausgezahlt

Von wegen Reality-Reichtum

Ende Januar gewann Djamila Rowe die 16. Dschungelcamp-Staffel – und wurde damit 100.000 Euro reicher. Auf ihr Preisgeld muss die Visagistin aber immer noch warten.

Berlin – Der Dschungelcamp-Sieg von Djamila Rowe (55) gleicht einem Märchen. Nachdem Martin Semmelrogge (67) nicht nach Australien reisen konnte, sprang das ehemalige Model kurzerhand als Ersatzkandidatin ein – und wurde dank ihrer ehrlichen und offenen Art schnell zum Publikumsliebling. Am Ende konnte sich Djamila im Finale gegen Gigi Birofio (23) durchsetzen und bestieg als Nachfolgerin von Filip Pavlović (28) den Dschungelthron – von ihrem königlichen Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro fehlt aber noch immer jede Spur.

„Habe noch nichts erhalten“: Djamila Rowe wartet nach Dschungelcamp-Sieg auf Preisgeld

Zwar war Djamila Rowe auch vor ihrem Reality-Triumph keineswegs eine Unbekannte, in das Urwald-Set an der australischen Gold Coast zog sie am 13. Januar aber dennoch als totaler Underdog ein. Schließlich hatten sich ihre Mitstreiter wochenlang auf das Dschungelcamp vorbereiten und mit Schlagzeilen schon reichlich Werbung für sich machen können. Am Ende war aber vielleicht genau das Djamilas Vorteil – ohne große Furore gesellte sie sich zu Claudia Effenberg (57), Lucas Cordalis (55) und Co. und ließ sie Tag um Tag allesamt auf der Überholspur zurück.

+ Ihr Dschungelcamp-Sieg sollte Djamila Rowe 100.000 Euro reicher machen. Erhalten hat sie die beachtliche Summe aber bis heute nicht. © IMAGO/Future Image; RTL/Stefan Thoyah (Fotomontage)

Mit ihrer Krönung zur Dschungelkönigin steht Djamila Rowe ein Preisgeld von 100.000 Euro zu – ihr Eigen kann sie den TV-Reichtum aber noch nicht nennen. „Ich habe meine Prämie noch nicht. Ich muss erstmal eine Rechnung schreiben“, verrät die Visagistin im Interview mit web.de und erklärt, dass das ganze nicht über RTL, sondern das Management geregelt wird: „Aber ich habe noch nichts erhalten.“ Auch bei den großen Reality-Shows gilt also: Von der Bürokratie bleibt niemand verschont.

Die Platzierungen der Dschungelcamp-Kandidaten 2023: 1. Djamila Rowe (55) 2. Gigi Birofio (23) 3. Lucas Cordalis (55) 4. Jolina Mennen (30) 5. Cosimo Citiolo (41) 6. Papis Loveday (46)



7. Claudia Effenberg (57) 8. Cecilia Asoro (26)



9. Jana URKRAFT Pallaske (43) 10. Tessa Bergmeier (33) 11. Markus Mörl (63) 12. Verena Kerth (41)

„Bin ganz bescheiden“: Dschungelcamp-Gewinnerin Djamila Rowe kauft immer noch bei Lidl ein

Dass Djamila Rowe noch nicht die Zeit gefunden hat, um ihr Preisgeld in Rechnung zu stellen, ist kein Wunder – schließlich geht es im Leben der zweifachen Mutter derzeit ziemlich wild zu. „Ich erlebe keinen Tag, an dem nicht fremde Menschen auf mich zukommen, mir gratulieren. Mir winken Menschen auf der Straße aus Autos zu und hupen“, berichtet sie gegenüber web.de, betont aber auch: „Ich bin ja ganz bescheiden, gehe weiterhin zu meinem Lieblings-Lidl.“ Eine lobenswerte Einstellung – wenn das große Geld endlich auf ihrem Konto eingetrudelt ist, darf sich Djamila dann aber auch guten Gewissens ein paar schöne Dinge gönnen.

Es ist viel Geld, mit dem die Sieger des Dschungelcamps auf einmal überschüttet werden – dennoch können sich 100.000 Euro auch genauso schnell wieder in Luft auflösen. Deshalb befürchtet Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz, dass Djamila Rowe ihren Dschungelcamp-Gewinn schnell wieder verprassen könnte. Verwendete Quellen: web.de

Rubriklistenbild: © IMAGO/Future Image; RTL/Stefan Thoyah (Fotomontage)