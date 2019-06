Die Geissens: „Ich lasse mich scheiden!“ - Carmen Geiss packt über ihre Ehe mit Robert aus

Knatsch bei TV-Millionären

„Lass mich in Ruhe, du Arschloch" - auch bei diesem Streit zwischen Carmen und Robert Geiss ging es hoch her.

„Die Geissens“ sind nicht vor Ehe-Problemen sicher. Carmen und Robert Geiss sind schon lange verheiratet, doch ein Interview wird ihren Fans Sorgen bereiten.

Update vom 6. Juni 2019: Carmen (54) und Robert Geiss (55) sind seit 25 Jahren verheiratet. Die Höhen und Tiefen der TV-Millionäre können Zuschauer und Zuschauerinnen bei RTL2 regelmäßig verfolgen. Dabei geht das Paar schon recht ruppig miteinander um. Ein Interview mit einem Promiportal lässt allerdings aufhorchen. Steht die Ehe von Carmen Geiss und ihrem „Rooobäääärt“ etwa vor dem Aus?

„Die Geissens“: Robert und Carmen Geiss vor dem Ehe-Aus?

Ihre Töchter Shania (14) und Davina (16) sind mittlerweile aus dem Gröbsten raus und werden bald ihre eigenen Wege gehen. Wenn Kinder erwachsen werden, leiden einige Eltern unter dem sogenannten „Empty-Nest-Syndrom“ (auf Deutsch: Leeres-Nest-Syndrom). Fällt der Fokus auf den Nachwuchs weg, stellen Paare ihre Beziehung auf den Prüfstand.

„Man hat Tage, da denkt man: 'Er nervt, ich gehe!' Und wenn man sich streitet, sagt man auch schon mal: 'Lass mich doch in Ruhe! Dann lass dich doch scheiden!' Oder: 'Ich lasse mich scheiden!'“, sagte Carmen Geiss in einem Interview gegenüber dem ok-magazin.de .

Demnach gibt es auch einige Eigenschaften, die Carmen Geiss an ihrem Gatten richtig nerven, und regelmäßig für Zoff sorgen, wie zum Beispiel seine „Pünktlichkeit“. Robert Geiss würde es nerven, dass sie ständig zum Friseur renne und einen Schuhtick habe.

Über die Marotten seine Frau lässt sich Herr Geiss auch auf Instagram aus. „Leute, die Frau ist einfach bescheuert. Was will man machen? Da kann man nichts mehr machen. Ich habe sie geheiratet, lange ist es her ...", motzt Robert Geiss in einem Insta-Video. Seine Gattin wollte nämlich bei einer Einladung zum Yachtclub trotz Gipsbein nicht auf ihre Highheels verzichten. Charmant geht anders, oder?

Ob, der Haussegen bei den „Die Geissens“ wirklich so schief hängt, dass eine Trennung bevorsteht, wird sich zeigen. Allerdings gibt Carmen Geiss gegenüber dem Klatschportal selbst erstmal Entwarnung. „Die Geissens“ feiern dieses Jahr ihre Silberhochzeit. „Wir sind nicht nur ein Ehepaar, sondern auch die engsten Freunde“, betont die Blondine im Interview.

„Die Geissens“ wollen einen anderen Namen - „Wir haben ein Riesenproblem“

Update vom 24.04.2019: Was viele vielleicht nicht wissen - die Geissens heißen eigentlich mit bürgerlichem Namen Geiß. Und der bringt in den USA ein paar Problemchen mit sich. Die Amerikaner haben nämlich kein scharfes „S“ und sind daher reichlich irritiert, wenn Familie Geiß ins Land einreist. Statt dem scharfen „S“ wird dann meist ein „B“ eingetragen, ein Phänomen, das Robert schon kennt, wie er Bunte verrät: „Haben wir übrigens beim Zoll auch immer: Da werden wir auch immer ‚Geib‘ genannt.“

Doch nicht nur am Flughafen macht den Geissens ihr Nachname Ärger, auch in der englischsprachigen Schule haben Davina (15) und Shania (14) nur Scherereien damit. „Die Kinder bekommen ihre Papiere mit dem scharfen S in der Schule nicht ausgefüllt“, erklärt Robert genervt. Die Familie muss scheinbar ihre Konsequenzen daraus ziehen. „Wir haben jetzt ein Riesenproblem“, verriet Carmen im Interview, „wir müssen jetzt eine Namensänderung beantragen in Deutschland.“

Auch Promis bleibt also nerviger Behördenkram nicht erspart. Robert zeigt sich aber optimistisch gegenüber der deutschen Bürokratie: „Werden wir bestimmt auch durchbekommen.“

Carmen Geiss in der Klinik - sie schockt mit blutigen Knochenbruch-Fotos

Ursprungsartikel vom 30.03.2019: Da hätte sie mal besser festeres Schuhwerk angehabt: Eine Unachtsamkeit brachte Carmen Geiss mit zweifachem Bruch ins Krankenhaus - wie die 53-Jährige berichtete, aus einem leichtsinnigen Grund: Die deutsche Reality-TV-Ikone wollte mit High Heels eine Treppe hinaufrennen und stürzte daraufhin prompt und das ziemlich schwer. So hat sich die Gattin von Selfmade-Millionär Robert Geiss den Mittelfuß und auch das Fersenbein gebrochen.

Carmen Geiss nach Unfall im Krankenhaus: Schock-Fotos zeigen Verletzung

Nun meldete sich die verletzte TV-Bekanntheit aus einem Krankenhaus des Stadtstaates Monaco, dem Domizil der Geissens. Und dieses Statement aus der Klinik hatte es in sich. So postet sie nicht nur Bilder vom Krankenbett und ihrem Gipsfuß, sondern dazu auch noch ziemlich erschreckende Fotos direkt aus dem OP-Saal!

Zu sehen sind blutige Aufnahmen, die einen Blick direkt in das anatomische Innere gewähren. Man muss eben auch in heiklen Momenten immer an seine Follower denken. Geiss bedankt sich außerdem für die Anteilnahme der Fans und gibt Entwarnung, dass sie bereits auf dem Wege der Besserung ist: Die Operation hat sie hinter sich und scherzt, dass sie nun erstmal nicht weiß, wie sie in den nächsten Wochen in flachen Schuhen laufen soll.

Carmen Geiss postet Fotos ihrer OP auf Instagram

Hinweis unserer Redaktion: Die Instagram-Bilder könnten verstörend wirken!

Carmen Geiss postet auf ihrem Instagram-Profil letztlich noch einen wertvollen Tipp, den sich viele Menschen, überwiegend Frauen, beherzigen sollten: „Eure Füße dürfen nicht schneller sein als eure Augen“...

