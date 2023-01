Geheimnis verraten: Dschungelcamp-Star bricht weinend im Hotel zusammen

Das Dschungelcamp hat noch gar nicht angefangen, schon liegen bei einer „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“- Kandidatin die Nerven blank. Jolina Mennen bricht heulend in ihrem Hotelzimmer zusammen - wegen eines Geheimnisses.

Murwillumbah, Australien - Die neue Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ hat noch gar nicht richtig begonnen, schon liegen bei Teilnehmerin Jolina Mennen (30) die Nerven blank. In ihrem Hotelzimmer bricht die YouTuberin weinend zusammen.

In nur wenigen Tagen ist es endlich so weit: Das Dschungelcamp geht wieder los. Bis auf Schauspieler Martin Semmelrogge, dem scheinbar die Einreise verweigert wurde, haben sich auch schon alle diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten in Australien eingefunden.

Aus ihrem Hotelzimmer meldet sich die Transgender-Influencerin mit einer höchst emotionalen Instagramstory. Weinend sitzt sie vor ihrem Bett auf dem Boden des Hotelzimmers. Doch was ist passiert? Scheinbar leidet Jolina Mennen an einer Phobie, von der sie jedoch dem Produktionsteam von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ nichts gesagt hat. „Irgendein Witzbold hat der Produktion davon erzählt und ich wurde gerade darauf angesprochen, obwohl ich es geheim halten wollte.“

Zu viel für die 30-Jährige, die jedoch auch jetzt nicht verraten möchte, wovor genau sie so viel Angst hat. „Ich habe eine komplett irrationale Phobie“, erklärt sie lediglich. Phobien werden im Dschungelcamp traditionsgemäß einige bedient. Allerlei Getier, nervenaufreibende Dschungelprüfungen, Höhe, Wasser, Enge - da ist für jeden etwas dabei.

