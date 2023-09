Geheimes Projekt: RTL will Dschungelcamp 2024 im Sommer zeigen

Sommer-Staffel?

In der Regel wird das RTL-Dschungelcamp zu Jahresbeginn – im Winter – ausgestrahlt. 2024 wird es wohl zusätzlich eine Sommer-Staffel geben. Das heißt: mehr Dschungelcamp, mehr Promis!

Köln – 2004 meldeten sich das Moderations-Team Dirk Back (†51) und Sonja Zietlow (55) zum ersten Mal aus dem australischen Urwald und begrüßte eine illustre Runde Promi-Teilnehmer am Lagerfeuer. Viel Drama, eklige Prüfungen und spannende Charaktere führten dazu, dass sich das RTL-Dschungelcamp zum absoluten Paradeformat für Trash-Liebhaber entwickelte. Kommendes Jahr soll es sogar eine zweite „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Staffel geben.

Jubiläumsstaffel: RTL plant zweites Dschungelcamp für Sommer 2024

Anfang des Jahres durfte sich Djamila Rowe (56) die Krone aufsetzen und sich als Dschungelkönigin feiern lassen. Zum Ende der Staffel kündigte Moderatorin Sonja Zietlow auch an: 2024 gibt es ein Wiedersehen in Down Under. Die 17. Staffel wird dann offenbar, wie sonst auch, in den Wintermonaten ausgestrahlt werden. Allerdings hat sich der Kölner Sender zum 20. Jubiläum des Formats fürs kommendes Jahr noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen – das berichtet zumindest DWDL unter Berufung auf noch geheime Pläne.

RTL und die ITV Studios Germany arbeiten angeblich gerade an einem Spin-off, für das schon zahlreiche ehemalige Dschungelcamp-Kandidaten angefragt sein sollen. In einer Allstars-Staffel anlässlich des Jubiläumsjahres sollen kultige Teilnehmer wieder in einem Camp zusammenkommen – allerdings nicht in Australien, sondern in Südafrika, wo das Dschungelcamp einst in der Corona-Pandemie gastierte. Ausgestrahlt werden sollen die Folgen dann zusätzlich zur regulären Staffel im Spätsommer 2024.

Wird das „Dschungelcamp“ wirklich im Urwald gefilmt? Seitdem am 09. Januar 2004 die erste Dschungelcamp-Folge über die Bildschirme flackerte, wurde dem Sender oft vorgeworfen, dass das Format gar nicht in einem richtigen Urwald gefilmt wird. Zwar wirkt es im Fernsehen tatsächlich so, als würden die streitlustigen Promis im Schatten von Palmen sitzen, dutzende Kilometer entfernt von der Zivilisation, ganz so extrem geht es aber nicht zu. Denn „Ich bin ein Star“ wird auf einer Farm nahe der Stadt Murwillumbah gedreht, die in der australischen Regio New South Wales liegt. Auch die internationalen Versionen der Show, wie das britische „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, nutzen das Gelände. Tiefster Dschungel ist es also nicht, ein TV-Set mit Kunstbäumen aber auch nicht. (Quelle: tonight.de)

Nicht live: Das wird sich beim neuen Sommer-Dschungelcamp 2024 ändern

Die Sonderausgabe orientiert sich wohl an einem britischen Spin-off und wird demnach auch nicht tagesaktuell ausgestrahlt. Die Staffel wird wohl vorproduziert und könnte sogar zuerst beim Streamingdienst RTL+ online gehen, bevor sie später im linearen Fernsehen ausgespielt wird. Welche VIPs sich wieder in eklige Dschungelprüfungen begeben werden, ist noch unklar.

+ Das RTL-Dschungelcamp soll 2024 zweimal im TV laufen – neben der regulären Staffel gibt es wohl eine Sommer-Ausgabe, die in Südafrika produziert wird. © picture alliance/dpa/RTL | Stefan Thoyah, RTL+ (Fotomontage)

Auf Anfrage von DWDL wollte sich die Sendergruppe noch nicht zu den Plänen äußern. In wenigen Tagen startet auf RTL auch erst einmal ein anderes Kultformat: „Das Sommerhaus der Stars“. Dort soll es dieses Jahr zu derart harten Auseinandersetzungen gekommen sein, dass zwei Paare aus der Show geworfen wurden. Ein „Sommerhaus der Stars“-Kandidat erhob Anzeige gegen einen Produktionsmitarbeiter. Verwendete Quellen: DWDL

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/RTL | Stefan Thoyah, RTL+ (Fotomontage)