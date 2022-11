„Jeden Schlüpfer angeguckt“: Oliver durchwühlt bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ Koffer seiner Frau

Schlüpfrig!

Höschen-Check in den Flitterwochen. Nach ihrer „Hochzeit auf den ersten Blick“-Trauung möchte Oliver seine Ehefrau Michaela so richtig kennenlernen. Und macht sich deshalb über ihre Unterwäsche her.

Toskana, Italien - Oliver (42) und Michaela (34) sind frisch verheiratet. Doch viel weiß das „Hochzeit auf den ersten Blick“ -Paar noch nicht voneinander. Bräutigam Oliver findet jedoch schnell einen Weg, das zu ändern und mehr über seine Ehefrau zu erfahren.

Hochzeit auf den ersten Blick: Michaela und Oliver in den Flitterwochen

Die Experten von „Hochzeit auf den ersten Blick“ haben nach einer eingehenden Prüfung entschieden: die Kandidaten Oliver und Michaela passen perfekt zueinander. Vor dem Traualtar haben sich der Raststätten-Betriebsleiter und die Justizvollzugsbeamtin zum ersten Mal gesehen - nun wollen sie sich in den Flitterwochen so richtig kennenlernen.

+ Oliver durchwühlt bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ Koffer seiner Frau © Sat.1

Dass er in Beziehungen „eher der Dominantere“ ist, hatte Oliver bereits im Vorfeld verraten. Doch wie nonchalant er sich über die Kleidungsstücke seiner Frau hermachen würde, hatte wohl niemand erwartet. Kaum im Hotel in der Toskana eingetroffen, stürzt sich der 42-Jährige auf den Koffer seiner Frau her und zieht zu deren großem Entsetzen eines ihrer Höschen heraus.

Hochzeit auf den ersten Blick: Oliver checkt die Höschen seiner Frau ab

„Das hat Hallo gesagt, da hol ich es natürlich raus“, rechtfertigt der Herzogenauracher sein übergriffiges Verhalten. „Muss ja anschauen, was du anziehst“, führt Oliver weiter aus. Michaela ist davon jedoch alles andere als begeistert: „Ist ja blöd, wenn er sich da jeden Schlüpfer anguckt oder jeden String-Tanga.“

Hochzeit auf den ersten Blick Seit 2014 lernen sich bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ heiratswillige Singles erst bei der gemeinsamen Trauung kennen. Wer zueinander passt, wird im Vorfeld von einem Expertenteam ermittelt. Am 3. Oktober 2022 startete bei Sat.1 die 9. Staffel der beliebten Kuppelshow. Die HadeB-Sendetermine gibt es hier.

Doch nicht nur Oliver kann nun Michaelas Unterwäsche begutachten, sondern sämtliche „Hochzeit auf den ersten Blick“-Zuschauer. „Jeder sieht jetzt ihren Schlüpper, aber der riesen Vorteil ist, ich ziehe ihn halt aus“, freut sich Oliver mit einem schelmischen Grinsen. Na, da scheint der fränkische Verführer ja noch einiges vorzuhaben.

Auch die frisch verheiratete Nadine hat in den Flitterwochen zu kämpfen. Trotz romantischer „Hochzeit auf den ersten Blick“-Trauung will ihr Ehemann sie einfach nicht küssen. Verwendete Quellen: Sat.1

