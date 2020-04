DSDS: Florian Silbereisen ist neu auf Instagram - und leistet sich dort den ersten Lapsus

Kurz vor Show-Beginn

Florian Silbereisen ist nicht nur bei DSDS zu sehen, sondern neuerdings auch auf Instagram aktiv. Doch gleich bei seinem ersten Post unterlief ihm der erste Patzer. Seinen Fans fiel es sofort auf.

Florian Silbereisen ist frisch gebackener DSDS-Juror und jetzt auch ein echter Instagram-Neuling. Seit knapp einer Woche ist der Schlagerstar auf der Plattform aktiv und versorgt seine Fans seitdem immer wieder mit aktuellen Einblicken. Zur Premiere seines Kanals nahm er die Instagram-User gleich mal mit hinter die Kulissen der DSDS-Studios - kurz vor seinem ersten Auftritt in der DSDS-Jury*.

Vor DSDS: Erster Post von Florian Silbereisen auf Instagram

Florian Silbereisen liegt in Jeans und Pulli entspannt auf dem Sofa. In der Hand hält er eine Fernbedienung, während auf dem Fernseher vor ihm die ersten Kandidaten ihre Songs performen. „So entspannt ist die Generalprobe bei DSDS! Ich schaue mir in der Garderobe schon mal alle Kandidaten an... Ich freu mich schon auf die Show heute Abend!“, kommentierte der Schlagerstar seinen ersten Instagram-Post.

Die Fans schienen ganz aus dem Häuschen. „Endlich hast du auch Instagram“, freuten sie sich und es hagelte Willkommensgrüße über und über. Natürlich durften auch die Glückwünsche für den Abend nicht fehlen. Schließlich war es der erste Auftritt des Schlagersängers bei DSDS. Deshalb „Toi toi toi“, wünschten die Fans.

Florian Silbereisen (DSDS-Juror): Gleich bei erstem Post leistet er sich den ersten Patzer

Doch was ist das? Florian Silbereisen ist bei seinem ersten Post wohl prompt ein Patzer unterlaufen. Ein Follower bemerkte ein Detail, das da eigentlich nicht hingehört. „Na aber, Herr Silbereisen, was machen denn die Schuhe auf der Couch?“, kommentierte er.

Florian Silbereisen hat den Kommentar offenbar gelesen und reagierte direkt darauf. Denn eine Woche nach seiner ersten DSDS-Sendung lag der Juror erneut auf dem Sofa und bereitete sich mit den Aufnahmen der Generalprobe auf seinen zweiten Auftritt vor. Gleicher Raum, gleiches Szenario. Nur ein Detail hat sich geändert. Die schwarzen Schuhe des Musikers stehen auf diesem Post säuberlich aufgeräumt neben dem Sofa.

„Ich schaue gerade wieder die Generalprobe. Natürlich habe ich Euren Hinweis ernst genommen: Die Schuhe habe ich diesmal ausgezogen...“, kommentiert Florian Silbereisen den zweiten Post dieser Art. Auch in seiner zweiten DSDS-Liveshow ging er auf seinen Instagram-Patzer ein. Seine Fans scheinen zufrieden. Florian Silbereisen erhält ein „vorbildlich!“ Dann steht der Instagram-Karriere ja jetzt nichts mehr im Weg.

