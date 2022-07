Das wurde im TV nicht gezeigt: Schlagerstar Beatrice Egli schubst Florian Silbereisen in den Pool

Schlagercomeback.2022

+ © IMAGO / Future Image Beatrice Egli und Maite Kelly schubsen Florian Silbereisen in den Pool © IMAGO / Future Image

Beim „Schlagercomeback.2022“ jagte ein Highlight das nächste. Da kommt auch Showmaster Florian Silbereisen ganz schön ins Schwitzen. Beatrice Egli verpasste ihm deshalb nach der Show eine dicke Abkühlung.

Leipzig - Florian Silbereisen heizte seinen Zuschauern in der Leipziger Halle beim „Schlagercomeback.2022“ mächtig ein. Mit einem Riesen-Applaus feierten der Schlagersänger (das sind die größten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) und seine Fans das Comeback von Helene Fischer und Nicoles Sieg gegen den Krebs. Bei so vielen Emotionen kann man als Moderator ganz schön ins Schwitzen kommen, weshalb Beatrice Egli nach der Show eine Abkühlung für den ehemaligen DSDS-Juror parat hatte.

Schlagerstar Beatrice Egli schubst Florian Silbereisen in den Pool

Spätestens beim Comeback von Helene Fischer kamen die Zuschauer in der Leipziger Halle ins Schwitzen. Als Abkühlung für die Schlagerstars soll neben der Bühne eine mit Handtüchern gefüllte Gefriertruhe und Eiswürfel bereitgelegen haben, wie heute.at berichtet.

Nach so einem langen Abend brauchte auch Florian Silbereisen eine Abkühlung, dachte sich Beatrice Egli und schubste ihn gemeinsam mit den Sängerinnen Anastacia und Maite Kelly in den Pool, vor der Bühne. Wehren konnte sich der ehemalige KLUBBB3-Sänger dabei nicht und fiel mit seinem hellblauen Anzug ins Wasser.

Helene Fischer begeistert Fans mit Comeback-Auftritt

Es wäre nicht Florian Silbereisen, wenn er die Situation nicht mit Humor genommen hätte. Als er wieder auf der Bühne stand, ließ er sich und seine Gäste nochmal ordentlich vom Publikum feiern und nahm seine Ex Helene Fischer in den Arm. Zwar konnten die Zuschauer zu Hause nicht sehen, wie er in den Pool gestoßen wurde - einen nassen Flori bekamen sie dennoch zu Gesicht.

Sie stand erstmals nach ihrer Babypause auf der Bühne und feierte mit ihrem Ex Florian Silbereisen ihr Comeback. Die Fans waren von Helene Fischers Auftritt absolut begeistert und hatten bei ihrer Power-Performance den Eindruck, sie wäre nie weg gewesen. Verwendete Quellen: heute.at