Fiese Kuss-Rache: Streit um „Bachelorette“ zwischen Oguzhan und Adrian eskaliert bei RTL 

Unangenehme Situation

In der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ wird aktuell kräftig um das Herz von Singlelady Jennifer Saro gebuhlt. In der neuesten Folge gerieten dabei zwei Kandidaten heftig aneinander.

Thailand – Bei RTL dreht sich am Mittwochabend derzeit wieder alles um die großen Gefühle: Jennifer Saro (27) hofft unter den liebeshungrigen „Die Bachelorette“-Kandidaten den richtigen Partner zu finden. Da mittlerweile bereits Halbzeit des TV-Flirtabenteuers ist, kochen die Gefühle immer mehr hoch: In der neuesten Episode eskalierte die Situation wegen eines Kusses.

Kuss oder nicht? Kandidaten gehen vor den Augen der Bachelorette aufeinander los

Bei ihrem „Bachelorette“-Einzeldate wurden Jennifer und Adrian (27) bei einem Spiel aufgefordert, die Körperstelle ihres Gegenübers zu küssen, die sie am liebsten mögen. Der Kuppelshow-Kandidat entschied sich dafür, seiner Angebeteten einen unschuldigen Handkuss zu geben. Die Content Creatorin gab ihrem Flirtpartner im Gegenzug einen Schmatzer auf die Wange. Als seine Mitstreiter wenig später von Adrian wissen wollten, ob er Jennifer bei dem Treffen näher gekommen sei, gab sich der Bürokaufmann dann äußerst geheimnisvoll: „Ein Kuss ist gefallen, sagen wir es mal so!“

„Bachelorette“-Kandidat Oguzhan (27) hatte an dieser Aussage mächtig zu knabbern und sprach Adrian in der Nacht der Rosen vor Jennifers Augen darauf an. „Einige Jungs sagen gerade, dass du einen Kuss auf die Wange bekommen hast. Das ist kein richtiger Kuss“, konfrontierte er seinen Mitstreiter. Ein Schachzug, den sein Widersacher alles andere als angemessen fand: Prompt suchte Adrian die Auseinandersetzung mit Oguzhan. Lautstark stritten sich die beiden vor versammelter Mannschaft, gestikulierten wild mit den Händen, kamen sich mit den Gesichtern immer näher. Erst als Mitkandidat Kaan (26) dazwischen ging, beruhigte sich die hitzige Diskussion.

Bei Bachelorette Jennifer kam die Situation alles andere als gut an. „Das war ja sehr unangenehm“, beklagte sie sich bei den anderen Kandidaten. Komplett ins Aus geschossen, haben sich Adrian und Oguzhan mit ihrem Streit allerdings nicht: Beide kamen eine Runde weiter – Gerüchten zufolge soll jedoch ein anderer Mann die Bachelorette-Staffel gewinnen. Verwendete Quellen: RTL/Die Bachelorette

