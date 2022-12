„Fanta Korn zum Aufwärmen“: Alkohol-Beichte schockt „First Dates“-Star Roland Trettl

Ungewöhnliche Bestellung

Bei „First Dates“ lernen sich Singles bei einem gemütlichen Abendessen kennen. Auch für Drinks ist in dem VOX-Format mit Star-Koch Roland Trettl gesorgt. Teilnehmerin Chiara überrascht jedoch mit einer ungewöhnlichen Bestellung.

Istrien – Das Konzept von „First Dates“ hebt sich von anderen Dating-Formaten, die es in der deutschen Fernsehlandschaft wie Sand am Meer gibt, klar ab. Anstatt viel Drama und wochenlanger Begleitung durch Kamerateams lernen sich die liebessuchenden Singles in einem niedlichen Boutiquehotel nahe der kroatischen Adria kennen. Bei einem gemeinsamen Gaumenschmaus, der von Star-Koch Roland Trettl (51) herbeigezaubert wird, tasten sich die Kandidaten vorsichtig aneinander heran und können – wenn die Chemie stimmt – nach dem Abendessen einen Kurzurlaub in der sonnigen Anlage verbringen.

„First Dates-Teilnehmerin mit ungewöhnlichem Getränkewunsch: Chiara bestellt Fanta Korn

Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, werden die Verliebten in spe den ganzen Abend über von Roland Trettl und seinem eifrigen Küchenteam kulinarisch verwöhnt. Beim Anblick der bepackten Teller dürfte sicher so manchem Zuschauer das Wasser im Mund zusammen laufen. Für gute Getränke sorgt indessen Barkeeper Nic Shanker (40), der fachmännisch und mit viel Fingerspitzengefühl besondere Cocktails für seine Gäste mixt – schließlich gilt es, den aufregenden Abend mit einem Drink der Extraklasse einzuläuten.

+ Schockierene Getränkebestellung bei „First Dates“: Chiara will einen Fanta Korn und Star-Koch Roland Trettl ist entsetzt. © Screenshot/VOX/First Dates - Ein Tisch für zwei (Fotomontage)

Obwohl die Getränkewünsche der Gäste so bunt und verschieden sind wie sie selbst, bringt eine Kandidatin Roland und Nic so richtig zum Stutzen. Denn als sich die sympathische Vertrieblerin Chiara (27), die in dem edlen Etablissement ein Date mit dem Bayer Sebastian hat, auf dem Barhocker niederlässt und ihre Bestellung aufgibt, trauen sie ihren Ohren kaum. „Also bei uns am Dorf trinkt man ja eigentlich immer zum Aufwärmen Fanta Korn“, verkündet sie stolz und sorgt damit für aufgerissene Münder und Schockstarre – damit hatten die beiden Gourmets bestimmt nicht gerechnet.

Der internationale Tag des Cocktails Man mag es kaum glauben, aber auch alkoholische Mischgetränke haben einen eigenen Tag zu ihren Ehren. Am 13. Mai wird weltweit der Tag der Cocktails gefeiert und damit an die Geburtsstunde einer der wohl genialsten kulinarischen Ideen aller Zeiten gedacht. 1806 war in der New Yorker Boulevardzeitung The Balance and Columbian Repository erstmals die Rede von Cocktails. „Ein anregender Likör, zusammengesetzt aus Spirituosen aller Art, Zucker, Wasser und Bitter“, beschrieb die Zeitung damals die ideale Rezeptur eines solchen Drinks. Heute ist auf den Getränkekarten in Restaurants und Bars mit allzeit beliebten Klassikern wie Aperol Spritz, Gin & Tonic und Mai Tai einiges geboten – und für die meisten Barkeeper gilt: Je experimenteller, desto besser. (Quelle: falstaff.de)

„Das trinkt ihr jetzt noch?“: „First Dates“-Teilnehmerin Chiara schockt mit Fanta Korn Bestellung

Die Verwunderung ist groß, aber verhört haben sich Roland Trettl und Nic Shanker keineswegs. „Von welchem Dorf kommst du?“, fragt der Cocktail-Experte entsetzt, „Das trinkt ihr jetzt noch, im Jahr 2020?“, drückt auch Roland seine Ungläubigkeit aus. Chiara lässt sich von ihrem Wunsch aber so leicht nicht abbringen: „Mit dem Getränk starten meine Freundinnen und ich halt auch immer in den Abend und deswegen dachte ich, das wäre auch für heute genau das richtige.“ Drink-Magier Nic mixt ihr schließlich seine eigene Version von Fanta Korn – Chiaras Fazit? „Es ist jetzt nicht ganz Fanta und nicht ganz Korn“, befindet sie mit einem Grinsen. „Kann man mal machen.“

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten

Als schließlich ihr Date Sebastian eintrifft und Chiara ihm freudig das gelbe Mischgetränk präsentiert, staunt er nicht schlecht – und wirkt ziemlich beeindruckt. Wie sagt man eben so schön: Zeig mir was du trinkst und ich sag‘ dir wer du bist. Für Verwunderung sorgte zuletzt auch ein anderes TV-Format, denn Sat.1-Zuschauer sind fassungslos über eine Botox-Sendung bei „Britt – Der Talk“. Verwendete Quellen: VOX/First Dates – Ein Tisch für zwei/Folge vom 12.08.2022, falstaff.de

Rubriklistenbild: © Screenshot/VOX/First Dates - Ein Tisch für zwei (Fotomontage)