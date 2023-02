Familiendrama beim Bergdoktor: Verliert Mutter Lisbeth ihre beiden Söhne Martin und Hans?

Streit im Hause Gruber

In der aktuellen Staffel von „Der Bergdoktor“ geht es dramatisch zu. Martin Gruber und sein Bruder Hans stehen im Streit. Mama Lisbeth könnte ihre Söhne deswegen für immer verlieren.

Ellmau – In den Anfangsjahren von „Der Bergdoktor“ ging es im Leben der Grubers und ihrer Freunde bis auf den einen oder anderen dramatischen Moment meist friedlich und besinnlich zu. In den neuen Folgen der beliebten ZDF-Serie, die ein Remake der gleichnamigen Sat.1-Produktion aus dem Jahr 1992 ist, warten auf Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und seine Liebsten aber unzählige Schicksalsschläge und Konflikte. Denn ein jahrzehntealtes Geheimnis droht, die sympathische Familie zu zerstören und könnte alles für immer verändern.

Geständnis mit katastrophalen Folgen: Großes Familiendrama beim „Bergdoktor“

Wer schon bei der allerersten „Bergdoktor“-Staffel 2008 regelmäßig eingeschaltet hat, wird sich mit Sicherheit noch gut an eine der größten Enthüllungen der kultigen Heimatserie erinnern. Denn damals kam die überraschende Wahrheit ans Tageslicht, dass Martin der Vater von Lilli (Ronja Forcher, 26) ist und nicht sein Bruder Hans – doch es kommt noch dicker. Wie sich nun, fast 15 Jahre später, herausstellt, hatte Martin weitaus mehr als nur einen folgenschweren One-Night-Stand mit Hans‘ verstorbener Frau Sonja – die beiden waren monatelang ein Paar und wollten sogar nach New York durchbrennen.

+ Emotionales Geständnis bei „Der Bergdoktor“: Martin Gruber erzählt seinem Bruder Hans die Wahrheit über die Affäre mit Sonja. © Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 26. Januar 2023 (Fotomontage)

Dass Martin und Sonja eine geheime Liebe verband, wussten während dem Großteil der neuen Staffel bisher nur Sonjas unruhestiftende Schwester Caro (Barbara Lanz, 39) und das Oberhaupt der Familie Gruber, Elisabeth (Monika Baumgartner, 71). Aus Sorge um seine Familie log Martin seinen Bruder bewusst an, doch in der Folge „Im Netz“ wurde dem mutigen Landarzt die Last zu schwer und der Bergdoktor gestand Hans alles – bis ins kleinste schmutzige Detail. Für das bislang so vertraute und felsenfeste Verhältnis der zwei Brüder hat dieses, mehr als überfällige, Geständnis vernichtende Folgen.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Wir vier gibt‘s nicht mehr“: Zerbricht die Familie Gruber in der neuen Bergdoktor-Folge?

VORSICHT, SPOILER: In der neuesten „Bergdoktor“-Folge „Spiel mit dem Feuer“ eskaliert die Situation zwischen den Brüdern und Hans zieht klare Konsequenzen. „Deine Erklärungen interessieren mich nicht, lass mich einfach in Ruhe“, erklärt er nach etlichen Versuchen seines Bruders, sich zu entschuldigen und befiehlt: „Du wirst jetzt deine Taschen packen.“ Für ihre Mutter ist die Konfrontation schwer anzusehen und verzweifelt geht sie zwischen die beiden. „Ihr seid doch Brüder, es muss doch irgendeine Lösung geben“, fleht sie Hans an, doch der zeigt sich alles andere als versöhnlich: „Ein Bruder macht so etwas nicht, das ist ganz einfach.“

+ Das Ende für die Grubers? Bergdoktor Martin Gruber wurde von seinem Bruder Hans vom Gruberhof verbannt und Mama Lisbeth macht der Streit ihrer Söhne schwer zu schaffen. © Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 2. Februar 2023 (Fotomontage)

Während Martin fortan von seinem eigenen Zuhause verbannt lebt, versucht Lisbeth verzweifelt, die Lage zum Guten zu kehren und ihre Söhne wieder zusammen zu bringen. Bei einem Familienrat mit Hans und Lilli will sie die beiden überzeugen, Martin zu vergeben, doch stößt dabei auf taube Ohren. „Was muss eigentlich passieren, dass du mal nicht auf Martins Seite bist, Mama?“, will Hans frustriert wissen, „Ich werde immer auf Martins Seite sein, so wie ich immer auf deiner Seite sein werde“, erklärt Lisbeth.

Egal was Martin getan hat, für Mama Gruber steht der Familienfrieden an oberster Stelle. „Wir müssen doch darum kämpfen, dass er irgendwann wieder heimkommen kann und dass wir vier wieder miteinander reden“, beteuerte sie vor ihrem Sohn und ihrer Enkelin, doch die Antwort ist niederschmetternd. „Wir vier gibt’s nicht mehr, Mama“, lässt Hans eiskalt verlauten und auch Lilli kann nicht über Martins Vergehen hinweg sehen: „Oma, es tut mir leid, aber ich finde, er hat recht. Sorry.“

Es scheint ganz so, als bedarf es einem Wunder, damit sich Hans und Martin bis zum Ende der aktuellen „Bergdoktor“-Staffel – deren letzte Folge „Der Weg zurück“ am 23. Februar im ZDF läuft – wieder vertragen. Nachdem auch schon die 15. Saison des Quotenhits alles andere als ein Happy End hatte, bleibt abzuwarten, ob mit den finalen Szenen der achten Folge wieder Ruhe auf dem Gruberhof einkehrt. Indessen reagierte Bergdoktor-Hauptdarsteller Hans Sigl auf die harte Kritik des Ärzteblattes. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 2. Februar 2023, fuersie.de

