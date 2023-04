Mann (33) fast zu Tode geprügelt: „Aktenzeichen XY“ sucht gnadenlosen Schlägertrupp

Brutale Tat in Köln

In der neuen Folge „Aktenzeichen XY“ wird eine aktuelle Fahndung gezeigt. Es geht um vier Unbekannte, die einen Mann brutal und ohne Gnade attackieren. Das Opfer überlebt nur knapp!

Normalerweise werden bei „Aktenzeichen XY" die Fälle behandelt, die schon etwas länger zurückliegen. Auch so mancher Cold Case wird gezeigt, um damit Bewusstsein für den Fall zu schaffen und neue Hinweise zu erhalten. Oft nutzt die Polizei die ZDF-Show jedoch auch für aktuelle Fahndungen, deren Aufklärung schnell vorangetrieben werden soll. So auch in der neuen Folge vom Mittwoch (12. April). Dabei geht es um ein schweres Verbrechen aus Köln, das erst vor wenigen Wochen stattgefunden hat. Die Täter sind auf der Flucht und scheinen weder Skrupel noch Gnade zu kennen.

Brutale Attacke in Köln – „Aktenzeichen XY“ sucht Schlägertrupp

Die schlimme Tat, die bei „Aktenzeichen XY“ gezeigt wird, ereignet sich am 26. März auf dem Ottoplatz vor dem Bahnhof Köln-Deutz. Kurz vor Mitternacht wird ein 33-Jähriger plötzlich und scheinbar ohne jeden Grund attackiert. Bei den Angreifern handelt es sich um vier bislang unbekannte Männer, die äußerst brutal vorgehen. Obwohl mehrere Zeugen um sie herumstehen, schlägt und tritt das Quartett gnadenlos auf den Mann ein, bis dieser zu Boden geht und bewusstlos wird.

Doch selbst danach machen die Täter nicht Halt. Unnachgiebig sollen sie weiter auf ihr Opfer eingetreten haben – vor allem auf dessen Kopf. Der 33-Jährige erleidet dadurch schwerste Kopfverletzungen, ein Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere Brüche im Gesicht. „Er überlebte knapp, doch die körperlichen Folgen werden ihn ein Leben lang zeichnen“, heißt es aus der Meldung von Aktenzeichen XY. In der neuen Folge kommen auch noch andere Fälle vor.

„Aktenzeichen XY“: Hat Frau Schlägertrupp aus Eifersucht angestiftet?

Die vier Täter fliehen nach der grausamen Tat und bleiben unerkannt. Jedoch gibt es Bilder aus Überwachungskameras, die bei der Fahndung helfen sollen. Zudem hat die Kriminalpolizei Köln einen Verdacht, was hinter der Attacke stecken könnte. So sei im Laufe der Ermittlungen eine 24-Jährige in den Fokus geraten, die den Schlägertrupp angestiftet haben soll. Das mögliche Motiv soll Eifersucht sein. Die junge Frau sitzt derzeit in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Ihr wird Anstiftung zum versuchten Totschlag vorgeworfen.

Da die Frau aus Rheinland-Pfalz stammt, könnte laut der Kriminalpolizei Köln auch der Schlägertrupp aus dem Bundesland kommen. Um die ganzen Fragen rund um das Verbrechen zu klären, wird der Fall jetzt in der ZDF-Show „Aktenzeichen XY" behandelt. Dort werden die einzelnen Täter beschrieben und die Überwachungsbilder gezeigt. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Männer führen, gibt es übrigens eine Belohnung von 3.000 Euro.

