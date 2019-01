Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco: Der Rosenkrieg beginnt im Dschungelcamp

Der eitle Sonnenschein ist vorbei

+ © MG RTL D Evelyn und Domenico zoffen sich richtig wegen ihrer Vergangenheit. „Du hast mich verarscht!“ schreit Evelyn. © MG RTL D

Bisher verstanden sich Evelyn und Domenico eigentlich gut im Dschungelcamp - fast zu gut. In Folge 5 platzten jedoch beide und der Rosenkrieg brach aus.

Eigentlich schien alles so gut angefangen zu haben. Evelyn und Domenico sprachen ganz normal miteinander, sahen sich eigentlich fast verliebt an. Von Rosenkrieg war die ersten Tage keine Spur, auch wenn es zunehmend brodelte. Evelyn hatte immer das Bedürfnis noch einmal über die Sache zu reden, da die abrupte Trennung ihr doch sehr nahe ging. Auch ihr Begleiter und Manger Arkadius bestätigte, dass sie sich in einem Gefühlschaos befinden würde. Ein vorsichtiger Versuch Domenicos an Tag 4 darüber zu reden, der zugegeben relativ plump und ungeschickt von ihm eingeleitet wurde, scheiterte.

Dschungelcamp 2019: Evelyn und Domenico zoffen sich

Und gestern war es dann soweit: Der Streit eskalierte. Evelyn und Domenico sollten auf Schatzsuche gehen. Während sie im Dschungel-Telefon saßen, stichelte Domenico bereits gegen Evelyn. Als sie dann den anderen Kandidaten mitteilen, dass sie zusammen auf Schatzsuche gehen sollen und die anderen Kandidaten Andeutungen machen, dass die Suche ja intimer werden könnte, wehrt sich Domenico sofort. "Ich fasse die nicht an. Das mach ich nicht", sagt er zu Chris Töpperwien.

Nur blöd, dass Evelyn, die ja genau daneben steht, es mitbekommt und beleidigt ist. Das tritt die Diskussion erst los. Als er dann auch noch sagt, dass er ja noch ein Leben danach habe, geht der Stress erst richtig los. Chris und Sandra Kiriasis versuchen, die beiden zu beschwichtigen. Vor allem Chris bittet Domenico, sich jetzt zusammenzureißen und an das Team zu denken.

+ Evelyn ist sauer auf Domenico vor der Schatzsuche. © MG RTL D

Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco streiten bei der Dschungel-Schatzsuche

„Weißt du was, wir machen die Prüfung und danach rede ich gar nicht mehr mit dir", so Domenicos Fazit. Richtig übel wird es vor allem als Domenico dann auch noch nachsetzt mit: „Weißt du, wie scheiß egal mir das ist?" Dieser Stachel sitzt bei Evelyn: „Ich weiß, dass ich dir scheißegal bin und immer war.“ Doch statt einzusehen, dass das vielleicht zu viel des Guten war, setzt Domenico auch noch nach: „Was für Liebeskummer? Die geht hier von einem Urlaub in den nächsten. Was zieht die hier für eine Show ab?“ Und dann bringt er seine Familie ins Spiel. Irgendwie reißen sich die beiden zusammen und brechen tatsächlich zur Schatzsuche auf.

+ Evelyn und Domenico sollen zusammen auf Schatzsuche gehen. © MG RTL D Das sind die aktuellen Gagen der Dschungelcamp-Teilnehmer 2019.

Evelyn und Domenico finden bei ihrem Streit kein Ende

Doch dann geht es gleich wieder los. Domenico: „Du hast dich gar nicht verändert.“ Evelyn: „Warum sollte ich auch? Es ist erst 3 Monate her. Das sind zwölf Wochen. Das ist nicht lang.“ Domenico will dann das Thema ganz schnell abwiegeln und meint, dass er ihr "einen Burger ausgeben würde" und sie dann reden könnten. Doch das läuft alles nicht so wie geplant. „Ich habe eine Familie, dass ist alles was ich mir immer gewünscht habe“, geht es bei Domenico weiter. "Ja, aber warum warst du denn dann mit mir zusammen? Du warst mit uns beiden zusammen. Dafür gibt es doch Beweise. (...) Du hattest eine schwangere Freundin zu Hause sitzen! Doch Domenico blockt alles ab: "„Du hast dir damals eine öffentliche Plattform gesucht und wolltest die Opferrolle spielen. (...) Du bist die größte Lügnerin.“ Dann läuft er ins Camp zurück. Er besinnt sich noch einmal und dann gehen sie doch auf Schatzsuche.

Wie das wohl weitergeht? Da besteht noch sehr viel Potenzial für mehr. Natürlich hat jede Geschichte zwei Seiten und sogar Evelyns und Domenicos Begleiter gestehen, dass sie wahrscheinlich nicht die ganze Geschichte kennen.

Welchen Shitstorm auf Instagram der Streit zwischen Evelyn und Domenico ausgelöst hat, erfahren Sie auf op-online.de*.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks