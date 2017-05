Heiratsantrag beim ESC: ARD-Kommentator entsetzt Zuschauer

„Als ob jemand einen Schluck Wasser nehmen würde“

Kiew - Beim zweiten Halbfinale des Eurovison Song Contests gab es für die mazedonische Teilnehmerin eine große Überraschung. Nur der ARD-Kommentator schien davon nicht beeindruckt gewesen zu sein.

Gleich zwei Überraschungen gab es beim zweiten Halbfinale des Eurovison Song Contests in Kiew, und beide hatten mit der mazedonischen Teilnehmerin Jana Burčeska zu tun. Kurz bevor sie die Bühne betrat, um um ihren Einzug in das ESC-Finale am Samstag zu kämpfen, wurde in ihrem Vorstellungsfilm ein gut behütetes Geheimnis gelüftet: Die 23-jährige Sängerin ist schwanger.

Nachdem alles vorbei war und Burčeska ihren Song „Dance Alone“ performt hatte, saß sie mit ihrem Team und ihrem Freund im sogenannten Green Room, wo die Teilnehmer warten. Als dann sich dann Moderator Timur Miroshnychenko zu dem Paar setzte und den werdenden Vater fragte, ob er etwas sagen möchte, nahmen die Dinge ihren Lauf: Er erhob sich, drehte sich zu seiner Freundin und sagte: „Ja, ich möchte etwas sagen. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Ich liebe dich sehr.“ Auf Knien und mit einem Ring in der Hand fragte er: „Willst du mich heiraten?“ Mit Tränen in den Augen und sichtlich gerührt antwortete Jana Burčeska: „Jaaa“

Allerdings schien nicht jeder von diesem emotionalen Moment mitgerissen worden zu sein. ARD-Kommentator Peter Urban reagierte auf den Heiratsantrag eher trocken und kühl mit den Worten: „Als ob sie das nicht gewusst hätte. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.“ Und das war noch nicht genug. Prompt feuerte er nach: „Was macht man nicht alles? Gott sei Dank sind die Stimmen schon abgegeben.“

Viele Zuschauer waren von dieser nüchternen Reaktion des Kommentators auf den Heiratsantrag entsetzt und machten ihrem Unmut in den Sozialen Netzwerken Luft. Ein Twitter-User schreibt: „Peter Urban, Romantik-Zerstörer Nr. 1“.

Ein anderer Zuschauer fand einen passenden Vergleich zu Urbans Reaktion und schrieb auf Twitter: „Urban ist der Wahnsinn! Kommentiert den Heiratsantrag beim #ESC so nüchtern, als ob jemand einen Schluck Wasser nehmen würde.“

