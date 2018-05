ESC-Vorentscheid: Böse Klau-Vorwürfe gegen Schultes Gewinner-Song

Hat er von einem Mega-Star kopiert?

Michael Schulte wird also am 12. Mai Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon mit dem Song „You let me walk alone“ präsentieren. Böse Stimmen behaupten jedoch: Schultes Lied ist geklaut! Doch von wem?

München - Dieses Jahr soll es endlich besser werden. Nach den enttäuschenden Abscheiden der deutschen Vertreter beim Eurovision Song Contest, hat sich die ARD bereits beim Vorentscheid für eine Änderung des Konzepts entschieden. Neben den Zuschauern gab es dieses Mal auch eine internationale Jury und eine Gruppe von ESC-Experten, die für Deutschlands ESC-Teilnehmer abstimmen konnten.

ESC 2018: Schulte kann Zuschauer beim Vorentscheid mit „You let me walk alone“ überzeugen

Am Ende fiel die Wahl auf Michael Schulte, der mit seinem Gewinner-Song „You let me walk alone“ Zuschauer und Experten zugleich überzeugen konnte. Was die Jury und Co. dabei scheinbar nicht zu stören schien? Schultes Song klingt der Ballade eines echten Pop-Stars sehr ähnlich. Hier können Sie die beiden Lieder vergleichen.

Mit dem Lied „Someone Like You“ sorgte die britische Sängerin Adele für einen Welthit und stürmte damit 2011 die Charts. In den britischen Single-Charts landete sie auf Platz eins. Am 12. Mai steht Schulte in Lissabon für Deutschland auf der Bühne. Die deutschen ESC-Fans hoffen dabei auf eine bessere Platzierung als in den vergangenen Jahren.

ESC 2018: Zuschauer lästern über Song von Michael Schulte

Einigen aufmerksamen Zuschauern fiel die Ähnlichkeit der beiden Songs ebenso auf. Auf Twitter fielen die Reaktionen demnach auch eher kritisch aus.

Warum erinnert mich der Song von Michael Schulte dauernd an Adele? #esc2018 — Kurt O. Wörl (@Phoikon) 22. Februar 2018

Das ist ZIEMLICH von Adele geklaut, oder? #esc2018 — Der Limmerer (@Der_Limmerer) 22. Februar 2018

