ESC 2017: So sehen Sie die Halbfinals live im TV und Live-Stream

Wer kommt in die Endrunde?

+ © AFP Die armenische Teilnehmerin Artsvik nimmt am ersten Halbfinale zum ESC 2017 teil. © AFP

Kiew - Am 9. und 11. Mai finden die beiden Halbfinals zum Eurovision Song Contest statt. So sehen Sie die ESC-Halbfinals 2017 live im TV und Live-Stream verfolgen.

Es ist wieder soweit: Am Samstag, den 13. Mai, findet der Eurovision Song Contest 2017 statt. Wird Deutschland in diesem Jahr wieder auf einem der vorderen Plätze landen? In den vergangenen zwei Jahren belegten die deutschen Künstlerinnen Ann Sophie und Jamie Lee den letzten Rang. Ob die diesjährige Kandidatin Levina ein besseres Ergebnis erzielen wird?

Die deutsche Teilnehmerin wird sich gegen 41 Künstler anderer Länder durchsetzen müssen. Ursprünglich sollten 43 Länder am ESC teilnehmen, doch Russland wird nun doch nicht an dem Musikwettbewerb teilnehmen. Der Hintergrund: Das Gastgeberland Ukraine hat der russischen Teilnehmerin Yulia Samoylova die Einreise verboten, denn sie war 2015 auf der von Russland annektierten Krim aufgetreten. Daraufhin sagte Russland die Teilnahme am ESC ab.

Bevor die große Entscheidung ansteht, müssen sich 36 Länder noch in zwei Halbfinals für die Endrunde qualifizieren. Neben dem Gastgeberland Ukraine sindDeutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien dagegen automatisch zum Finale zugelassen. Sie nehmen deshalb an keinem Halbfinale teil. In jeweils einem Vorentscheid sind sie jedoch stimmberechtigt. Der Hintergrund: Als wichtigste Geldgeber finanzieren die sogenannten „Big Five“-Länder den Wettbewerb maßgeblich.

Sie wollen sich vor dem ESC am Samstag, den 13. Mai, noch einmal zu den Kandidaten der teilnehmenden Länder informieren? tz.de hat bereits alle Informationen zu den Teilnehmern des ESC 2017 zusammengestellt.

ESC: Teilnehmer des ersten Halbfinales

Das erste Halbfinale findet am Dienstag, den 9. Mai, um 21 Uhr deutscher Zeit in Kiew statt. Von folgenden 18 Künstlern werden sich zehn für das Finale am 13. Mai qualifizieren:

Land Kandidat/Song Schweden Robin Bengtsson - "I Can't Go On" Georgien Tamara Gachechiladze - "Keep The Faith" Australien Isaiah - "Don't Come Easy" Albanien Lindita Halimi - "World" Belgien Blanche - "City Lights" Montenegro Slavko Kalezić - "Space" Finnland Norma John - "Blackbird" Aserbaidschan Dihaj - "Skeletons" Portugal Salvador Sobral - "Amor pelos dois" Griechenland Demy - "This Is Love" Polen Kasia Moś - "Flashlight" Moldau SunStroke Project - "Hey, Mamma!" Island Svala - "Paper" Tschechische Republik Martina Bárta - "My Turn" Zypern Hovig Demirjian - "Gravity" Armenien Artsvik - "Fly With Me" Slowenien Omar Naber - "On My Way" Lettland Triana Park - "Line" Neben den genannten Ländern sind außerdem Großbritannien, Italien und Spanien stimmberechtigt.

ESC: Teilnehmer des zweiten Halbfinales

Am Donnerstag, den 11. Mai, um 21 Uhr deutscher Zeit müssen dann 18 weitere Länder zum Halbfinale antreten. Auch von ihnen kommen nur zehn in die Endrunde. Diese Künstler haben die Chance auf das ESC-Finale:

Land Kandidat/Song Serbien Tijana Bogićević - "In Too Deep" Österreich Nathan Trent - "Running On Air" Mazedonien Jana Burčeska - "Dance Alone" Malta Claudia Faniello - "Breathlessly" Rumänien Ilinca feat. Alex Florea - "Yodel It!" Niederlande O'G3NE - "Lights And Shadows" Ungarn Joci Pápai - "Origo" Dänemark Anja Nissen - "Where I Am" Irland Brendan Murray - "Dying To Try" San Marino Valentina Monetta und Jimmie Wilson - "Spirit of the Night" Kroatien Jacques Houdek - "My Friend" Norwegen Jowst - "Grab The Moment" Schweiz Timebelle - "Apollo" Weißrussland Naviband - "Historyja majho žyccia" Bulgarien Kristian Kostov - "Beautiful Mess" Litauen Fusedmarc - "Rain Of Revolution" Estland Koit Toome und Laura - "Verona" Israel Imri Ziv - "I Feel Alive" Für diese Runde sind neben den teilnehmende Ländern auch Deutschland, Frankreich und die Ukraine stimmberechtigt.

ESC: Teilnehmer des Finales

Für das Finale am Samstag, den 13. Mai, stehen bisher nur die automatisch qualifizierten Teilnehmer aus den „Big Five“-Ländern sowie dem Gastgeber Ukraine fest:

Land Kandidat/Song Deutschland Levina - „Perfect Life“ Frankreich Alma - „Requiem“ Italien Francesco Gabbani - „Occidentali‘s karma“ Spanien Manel Navarro - „Do It For Your Lover“ Großbritannien Lucie Jones - „Never Give Up on You“ Ukraine O.Torwald - „Time“ Wer verfolgen will, welche 20 Kandidaten sich darüber hinaus für das Finale qualifizieren, kann die Halbfinale im Fernsehen und Live-Stream anschauen.

ESC 2017: So sehen Sie das Halbfinale live im Free-TV

Gute Nachricht für alle ESC-Fans: Die beiden Halbfinals zum Eurovision Song Contest 2017 laufen im deutschen Free-TV. Und zwar im Sender „ONE“ (so heißt der frühere ARD-Sender „Einsfestival“ seit 2016). One kann man Über Kabel (DVB-C), über Antenne (DVB-T) oder über Satellit (DVB-S) empfangen. Nähere Infos zum Empfang gibt es auf der Seite von One.

Am Dienstag, den 8. Mai, zeigt ONE um 18:45 Uhr den ersten Songcheck zum ESC 2017. In dieser Sendung bewerten Experten und Fans die Titel der Teilnehmer des ersten Halbfinals plus Spanien und Großbritannien. Einen zweiten Songcheck strahlt ONE am Dienstag, den 9. Mai, um 18:45 Uhr aus. Dann wird über die Songs der Künstler des zweiten Halbfinales und Italien diskutiert. Diese Sendungen sind schon jetzt online verfügbar. Hier können Sie den ersten Songcheck verfolgen, unter dieser Adresse die zweite Sendung.

Das erste Halbfinale überträgt der ARD-Digitalsender ONE am Dienstag, den 9. Mai, von 21 Uhr bis 23:10 Uhr mit Untertiteln.

Auch das zweite Halbfinale wird von dem Sender ONE übertragen, am Donnerstag, den 11. Mai, wird ab 21 Uhr live mit Untertiteln gesendet. Auch an diesem Termin gibt es unter eurovision.de einen Live-Stream.

Timur Miroshnychenko, Volodymyr Ostapchuk und Oleksandr Skichko werden die beiden Halbfinals des Musikwettbewerbs moderieren, ebenso wie das Finale.

Übrigens: Nach den Halbfinals strahlt ONE noch zwei weitere Songchecks aus: Am Mittwoch, den 10. Mai, um 18:45 Uhr geht es unter anderem um die Choreografin Nikeata Thompson. Auch am Donnerstag, den 11. Mai, sendet ONE um 18:45 Uhr einen Songcheck.

ESC 2017: So sehen Sie das Halbfinale im Live-Stream

Die Halbfinals zum ESC 2017 kann man auch in Deutschland im Live-Stream sehen.

Zum einen gibt es den Live-Stream, von One. Diesen Live-Stream kann man über den Webbrowser auf jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone sehen. Die Übertragungszeiten entsprechen denen des TV-Programms von One.

Außerdem kann man die Halbfinals des ESC 2017 auch im Live-Stream auf eurovision.de verfolgen. Auch diesen Live-Stream kann man über den Webbrowser auf jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgen.

ESC: Das Finale im Fernsehen und Live-Stream sehen

Am Samstag, den 13. Mai, steht die große Entscheidung an: Wer gewinnt den European Song Contest 2017? Das Erste steigt ab 20:15 Uhr in die Live-Berichterstattung ein und sendet den „Countdown für Kiew“ von der Hamburger Reeperbahn, moderiert von Barbara Schöneberger. Bei diesem Event wird auch Helene Fischer auftreten. Sie kündigte an, mehrere neue Songs als TV-Premiere zu präsentieren. Die deutsche ESC-Teilnehmerin Levina wird live aus Kiew zugeschaltet sein und von ihren Erfahrungen erzählen. Ab 21 Uhr wird der Musikwettbewerb dann live von der ARD übertragen. Nach dem Ende des Contests will das Erste ab 00:45 Uhr wieder zur „Grand Prix Party“ auf der Reeperbahn schalten.

Auch bei dem Digitalsender ONE und bei der Deutschen Welle wird man den ESC verfolgen können. Außerdem gibt es ab 20:15 Uhr im Internet einen Live-Stream auf eurovision.de.