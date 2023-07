Drastischer Eingriff: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Oksana lässt ihre Zähne komplett ersetzen

Neue Beißer aus LA

In der neuesten Folge von „Goodbye Deutschland“ steht für Oksana ein Trip zum Zahnarzt an. Denn die Wahl-Amerikanerin will ihre Zähne ganz erneuern lassen.

Los Angeles, USA – Schon seit 2006 begleitet „Goodbye Deutschland“ mutige Auswanderer bei ihren Abenteuern in fernen Ländern und zeigt dabei neben den ganz großen Glücksmomenten auch die Schattenseiten des Alltags in der Wahlheimat. Für Oksana Kolenitchenko (35) steht in der neuesten Folge der kultigen Vox-Show ein Besuch beim Zahnarzt an – für einen besonders aufwändigen und wichtigen Eingriff.

Wegen Zahnfleischentzündungen: Oksana lässt sich bei „Goodbye Deutschland“ neue Zähne einsetzen

2019 zog es Oksana Kolenitchenko und ihren Mann Daniel mit ihren Kindern an die Westküste der USA, wo sie in Hollywood ihren eigenen Nachtclub namens „Next Door Lounge“ eröffneten. Zwar feierten sie mit ihrem Etablissement in dem illustren Stadtteil große Erfolge und dürften sich damit als alles andere als gescheiterte Auswanderer bei „Goodbye Deutschland“ etabliert haben, Anfang Mai gaben sie aber bekannt, die Location verkaufen zu wollen.

In der Auswanderer-Show sind die beiden trotzdem weiterhin fester Bestandteil und in der kommenden Folge von „Oksanas Welt“ (10. Juli um 20:15 Uhr bei Vox) steht vor allem die Gesundheit der silberhaarigen Powermama im Vordergrund.

Weil sie schon lange mit Zahnfleischentzündungen zu kämpfen hat, stattet Oksana Kolenitchenko einer zahnästhetischen Praxis in Los Angeles einen Besuch ab – um sich zwei komplett neue Reihen Beißer einsetzen zu lassen. „Ich bin aufgeregt hier zu sein“, erklärt sie Praxischef Dr. Michael Apa, „Nervös, aufgeregt, glücklich und panisch, alles zusammen.“

Wie Dr. Apa seiner Patientin erklärt, wollen sie ihre alten Veneers entfernen und ihr nach einer Untersuchung temporäre Ersatzzähne designen. Am folgenden Tag würden sie dann finale Anpassungen vornehmen und ihr anschließend neue Kauwerkzeuge anfertigen – was nach einem langwierigen und vor allem kostspieligen Vorhaben klingt, schließlich kommen bei Ersatzzähnen Kosten von bis zu 800 Euro pro Stück zusammen, wie die Deutsche Familienversicherung erklärt.

So viel kostet Auswandern Die einen würden es sich niemals trauen, die anderen träumen schon lange von der Reise ins Unbekannte. Auch wenn Auswandern aufregend klingt – wer nicht schon nach wenigen Monaten gescheitert nach Deutschland zurückkehren möchte, braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie sollte mindestens 90.000 Euro Startkapital mit in die Wahlheimat bringen. Je ambitionierter das Vorhaben, desto größter sollte der finanzielle Puffer sein. Wer spart, schlau plant und sich vor Abreise ausführlich über den Zielort informiert, bei dem dürfte der Neuanfang an fernen Ufern aber durchaus erfolgreich sein. (Quelle: auswandern-info.com)

„Alles auf einmal“: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Oksana spricht über gesundheitliche Probleme

„Ich habe in der Vergangenheit einige Probleme gehabt. Ich hatte Vergiftungen und das hat Dinge wie Schilddrüsenprobleme und auch Schwindel verursacht“, erklärt Oksana dem Arzt, „Es kam alles auf einmal.“ Zwar habe sie inzwischen ihre Ernährung umgestellt, die Entzündungen in ihrem Zahnfleisch machen ihr aber nach wie vor zu schaffen.

Die Zähne komplett zu erneuern, ist garantiert kein leichter Eingriff, für Oksana ist die aufwändige Prozedur aber dringend notwendig, wie Dr. Apa betont – um die Entzündungen zu bekämpfen, die sich schon in ihrem ganzen Körper ausgebreitet haben.

Verwendete Quellen: VOX/Goodbye Deutschland/Folge vom 10. Juli 2023; auswandern-info.com; deutsche-familienversicherung.de

