Wegen Wendler-Doku: Carmen Geiss droht mit Ausstieg der Geissens bei RTL2

Michael Wendler und Laura Müller feiern ihr RTL2-Comeback. Nicht nur die Zuschauer finden das mehr als unpassend, auch Carmen Geiss ist stinksauer und droht dem Sender jetzt mit ernsthaften Konsequenzen.

Update vom 15. März, 11:19 Uhr: Nachdem RTL2 für die geplante Wendler-Doku von allen Seiten Kritik bekommen hat, rudert der Sender jetzt zurück. Wie dwdl.de auf Twitter verkündet, stoppen RTLzwei und Endemol Shine Germany die Zusammenarbeit mit Laura Müller und Micheal Wendler.

Erstemeldung: München – Das TV-Comeback von Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) schlägt hohe Wellen. Seitdem RTL2 am Dienstag (14. März 2023) verkündete, dass sie das Skandal-Pärchen während ihrer Schwangerschaft begleiten, brennt das Internet. Fans wollen die Doku boykottieren und RTL stellt sich gegen seinen Schwesternsender. Nun meldet sich auch Carmen Geiss (57) zu Wort – mit einer klaren Ansage.

Wegen Baby-Doku von Laura Müller und Michael Wendler: Carmen Geiss droht RTL2 an, „Die Geissens“ einzustellen

Seit 2011 läuft „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ wöchentlich bei RTL2. Die chaotische Millionärsfamilie rund um Carmen, Robert (59), Davina (19) und Shania (18) gibt den TV-Zuschauern so unterhaltsame Einblicke in ihr Luxusleben. Ob sie ein Luxusapartment in Dubai neu einrichten, mit ihrer Yacht den Hafen von St. Tropez unsicher machen oder einen neuen Privatkoch suchen: Die RTL2-Kamera ist immer mit dabei. Doch das könnte sich bald ändern.

Denn ähnlich wie die TV-Zuschauer und RTL ist auch Carmen Geiss von der Baby-Doku von Laura Müller und Michael Wendler wenig begeistert. „Uns hat die Schock-Nachricht von dem neuen ‚Doku Soap Format Baby-Glück‘ heute Morgen bei Dreharbeiten für unser Format auf den Malediven erreicht. Wir distanzieren uns aufs schärfste von Corona-Leugnern und Menschen, die Deutschland als ‚KZ‘ bezeichnen. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil“, stellt Carmen Geiss auf ihren Instagram-Account nun klar. Wenn RTL2 die Baby-Doku tatsächlich ausstrahlt, sieht sie sich außerdem gezwungen, die TV-Reißleine zu ziehen: „Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL 2 aufhören!“

Michael Wendler: Der Absturz eines Schlagerstars Lange zählte Michael Wendler zu den größten Namen in der deutschen Schlagerlandschaft und platzierte sich mit Liedern wie „Egal“ und „Was wäre wenn“ regelmäßig in den Charts. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie machte der gebürtige Nordrhein-Westfale jedoch mit fragwürdigen und verschwörungstheoretischen Aussagen auf sich aufmerksam. Nachdem er Deutschland im Januar 2021 aufgrund neuer Corona-Regelungen auf Telegram mit einem „KZ“ verglichen hatte, kündigte RTL an, ihn aus der damaligen DSDS-Staffel zu schneiden. Einen Monat später wurde außerdem sein Instagramaccount gelöscht. Heute betreiben Michael Wendler und Laura Müller einen OnlyFans-Account. Die geplante Show mit RTL2 ist der erste TV-Auftritt des Sängers in mehr als zwei Jahren. (Verwendete Quelle: dwdl.de)

Verliert RTL2 wegen Michael Wendler nun den Quotenhit „Die Geissens“?

Sich mit Michael Wendler und Laura Müller einen Fernsehsender teilen? Das kommt für Carmen Geiss nach den Schwurbel-Skandalen und öffentlichen Fehltritten des Schlagersängers nicht infrage. Für RTL2 wäre der Verlust von „Die Geissens“ ein herber Schlag, immerhin bringt die Millionärsfamilie dem Sender seit Jahren hervorragende Quoten. Die Baby-Doku der Wendlers könnte hingegen nach der negativen Presse und den Boykott-Aufrufen zum teuren Flop werden. RTL2 hat sich zum Geiss-Statement noch nicht geäußert.

Bei Laura Müller und dem Wendler tut sich im Moment einiges. Michael Wendler schwört nun nämlich Telegram ab. Der Schlagerstar will seinen Kanal „komplett löschen“. Ein Versuch, aus der Schwurbel-Ecke herauszukommen? Verwendete Quellen: Instagram/carmengeiss_1965

