Darum brachen die Zuschauerzahlen in der ARD am Sonntag um 21:45 Uhr drastisch ein

Abfallendes Interesse

Am Sonntagabend zog die ARD zur Primetime abermals die meisten Zuschauer an. Um 21:45 Uhr sprangen die Fernsehenden jedoch reihenweise vom Ersten ab.

Berlin – An den Primetime-Formaten der Öffentlich-Rechtlichen kommen die Produktionen der privaten Sender fast nie vorbei und auch am vergangenen Sonntag (27. August) führten ARD und ZDF in den Zuschauerzahlen mit beachtlichem Vorsprung. Um 21:45 Uhr folgte dann aber eine überraschende Veränderung und der ARD gingen die Interessenten massenhaft flöten. Doch woran könnte dieser plötzliche Einbruch in den Quoten gelegen haben?

Keine Lust auf „Mord auf Shetland“? ARD-Zuschauer sprangen am Sonntag um 21:45 Uhr ab

Mit „Polizeiruf 110“ setzte die ARD nach einer längeren Sommerpause, während der der Sender mit Sitz in Berlin meist nur Wiederholungen zeigte, wieder auf einen neuen Krimistreifen – und das mit großem Erfolg. 7,48 Millionen Zuschauern schalteten bei der Folge „Du gehörst mir“ ein und bescherten dem Ersten damit einen spektakulären Marktanteil von 27,6 Prozent. Anhalten sollte diese beachtliche Leistung letzten Endes aber nicht …

Wie den AdScanner Insights von dwdl.de zu entnehmen ist, stürzten die Zuschauerzahlen in der ARD um 21:45 Uhr rasant in die Tiefe und lagen bis 22:30 hinter dem ZDF. Grund für diesen drastischen Einbruch dürfte das Ende von „Polizeiruf 110“ und ein deutlich geringeres Interesse am Folgeformat „Mord auf Shetland“ gewesen sein. Anstatt der vollen Dröhnung Krimi dürfte es viele Fernsehende stattdessen zu „sportstudio live“ im ZDF oder „Grill den Henssler“ mit Starbesetzung bei Vox verschlagen haben.

Seit wann werden Einschaltquoten gemessen? Die Erfassung der Einschaltquoten in Deutschland begann am 1. April 1963. Heute ist die Gesellschaft für Konsumforschung für die Messung verantwortlich, im Auftrag der AGF Videoforschung GmbH, einem Zusammenschluss von TV- und Streaming-Anbietern mit Sitz in Frankfurt am Main. (Quelle: moviepilot.de)

Kochshow auf der Überholgeraden: „Grill den Henssler“ am Sonntagabend mit sehr stabilen Quoten

Mit einer Spieldauer von knapp dreieinhalb Stunden war bei „Grill den Henssler“ einiges geboten und Promigäste wie Oliver Pocher (45) sorgten für reichlich Chaos und Entertainment. Zwar brachen die Zuschauerzahlen der bunten Kochsendung im Laufe des Abends einige Male ein, vor allem ab 21:45 Uhr waren die Quoten aber äußerst stabil und lagen bis zum Sendeschluss um 23:39 Uhr zeitweise sogar vor ARD und ZDF.

+ In der ARD lief am Sonntagabend um 21:45 Uhr „Mord auf Shetland“. Viele Zuschauer schienen jedoch mehr Interesse an dem ZDF „Sportstudio“ oder „Grill den Henssler“ gehabt zu haben. © ARD Degeto/ITV Studios; Screenshot/ZDF/Sportstudio live; VOX (Fotomontage)

Nicht nur mit den TV-Ausstrahlungen kann die ARD regelmäßig große Zuschauerzahlen verbuchen, auch das Streamingangebot in der Mediathek erfreut sich großer Beliebtheit. Eine Serie erweist sich dort nach einer eher durchwachsenen Leistung im Fernsehen nun als absoluter Renner. Verwendete Quellen: dwdl.de

