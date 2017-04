Live-Ticker: Die Stars auf dem Roten Teppich beim Echo 2017

Musik-Preisverleihung in Berlin

+ © dpa Rammstein-Sänger Till Lindemann mit seiner neuen Busenfreundin Leilalowfire auf dem Roten Teppich des Echo 2017. © dpa

Berlin - Heute Abend findet in Berlin die Vergabe des Echo 2017 statt. Welche Stars räumen den prestigeträchtigen Musikpreis diesmal ab? Die Antwort gibt es hier im Live-Ticker.

Am heutigen Freitagabend findet in Berlin zum 26. Mal die Vergabe des Echo statt

Die TV-Ausstrahlung ist am Tag drauf (Freitag, 7.4. auf Vox, ab 20.15 Uhr)

Die Gala moderieren die Sänger Xavier Naidoo und Sasha.

Vorab gab es trotz einiger Änderungen wieder jede Menge Kritik an Deutschlands angeblich wichtigstem Musikpreis.

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Vor dem Messegelände hat sich ein Motorrad-Unfall ereignet, daher kommt es bei der Ankunft der Gäste zu Verspätungen. Als böses Omen wollen wir das aber jetzt nicht werten.

+++ Daniele Negroni (DSDS-Zweiter der neunten Staffel, Sie erinnern sich ganz sicher. Nein? Auch egal.) sieht heute so aus.

+++ Sami Slimani. Fragen Sie bitte Ihre 12-jährige Tochter, wer das ist. Die findet den ganz toll und hat alles, was sie glaubt besser zu wissen als Sie, von ihm.

+++ Die Chance auf ein Selfie auf dem Roten Teppich des Echo lässt sich Armin natürlich nicht entgehen. Und er sieht bereits vor Beginn der Gala kreuzunglücklich aus. „Viel Wind und noch mehr D-Promis“, konstatiert er.

+++ Die große Shirin David!!! Bekannt aus YouTube. Ach ja, und aus dieser einen Casting-Show, wo sie (ausgerechnet sie!) entscheiden muss, ob jemand Talent hat. Wann die sich wohl mal für den Playboy auszieht? Die ganzen OPs waren sicher teuer...

+++ Kim Gloss erkennen wir dagegen sofort. Die war ja auch schon im Playboy.

+++ Das ist nicht etwas Emma Watson in ihrem Kostüm aus „Die Schöne und das Biest“. Die Schöne ist Natalie Volk, das Biest, das sie interviewt, sieht aus wie Oliver Pocher, rechts daneben (nicht im Bild) steht Natalies Millionär. Wir mussten das ergoogeln, die vielen Fans, die sich gerade die Seele aus dem Leib brüllen, wussten das natürlich.

+ © Armin Linder

+++ Armin Linder ist unser Mann vor Ort. Er hat bereits den ersten Star entdeckt.

+ Pumuckl ist beim Echo! Ach nein, es ist die (buchstäblich) große Olivia Jones. © Armin Linder

+++ Der Rote Teppich ist von den letzten Fusseln befreit, die Stars rücken an. Während wir auf die ersten Infos warten, hören wir und doch mal das Lied an, mit dem Jan Böhmermann im nächsten Jahr einen Echo abräumen will. Co-Autoren waren ihm dabei eine Horde von Schimpansen, die den Text aus Schnipseln von deutschen Pop-Songs des vergangenen Jahres zusammengestellt haben. Ein großes Werk, das, obwohl es in nur einer halben Stunde entstanden sein soll, an Qualität den heute Nominierten in nichts nachsteht. Hier entlang bitte.

+++ Die ersten Echo-Preisträger stehen bereits fest: Der ECHO für soziales Engagement geht an Viva con Agua. Die Initiative setzt sich seit mehr als zehn Jahren dafür ein, Menschen im globalen Süden den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Unterstützt wird Viva con Agua nicht zuletzt von zahlreichen Musikern, darunter Bela B., Clueso, Marteria.

Die Mannheimer Popakademie Baden-Württemberg wurde als Partner des Jahres geehrt. Die Hochschule wirke in theoretischer und praktischer Hinsicht als umfassendes Kompetenzzentrum nachhaltig in die Musikwirtschaft hinein und habe sowohl in künstlerischer als auch in geschäftlicher Hinsicht wichtige Beiträge zur zunehmenden Professionalisierung der deutschen Popszene geleistet. Die Auszeichnung wurde von den beiden Gründungsgeschäftsführern der Akademie, den Professoren Udo Dahmen und Hubert Wandjo, entgegengenommen.

Handelspartner des Jahres ist Dussmann das KulturKaufhaus.

Ein Sonderpreis ging an den Musiktherapeuten Prof. Dr. Lutz Neugebauer, Mitgründer des Nordoff/Robbins Zentrums in Witten. Die von dem Komponisten Paul Nordoff und dem Sonderpädagogen Clive Robbins bereits Ende der 1950er Jahre entwickelte dort praktizierte Form der Musiktherapie wird bei unterschiedlichsten Indikationen eingesetzt. So reichen die Anwendungsgebiete von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderungen bis hin zu Trauma-Patienten oder Menschen mit Demenzerkrankungen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Echo-Verleihung 2017 in Berlin. Wir sind live für Sie dabei und informieren Sie über die Gewinner des wichtigsten Preises in der deutschen Musikbranche.

Echo 2017: Vorbericht

Es ist wieder so weit! In Berlin tümmeln sich am Donnerstagabend die Stars der deutschen und internationalen Musikbranche zur 26. Echo-Verleihung. Während die Beginner, Stereoact („Die immer lacht“) und die französische Sängerin Imany („Don‘t Be So Shy“) als Favoriten gelten, hat der deutsche Rockmusiker Marius Müller-Westernhagen („SeXy“, „Freiheit“, „Wieder hier“) seinen Echo bereits sicher. Der 68-Jährige wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Die weiteren Preise werden in den folgenden Kategorien vergeben: Album des Jahres, Hit des Jahres, Künstler Pop national, Band Pop national, Schlager, Volkstümliche Musik, Hip-Hop/Urban national, Dance national, Rock national, Künstler international, Band international, Newcomer national, Newcomer international, Produzent national. Wir haben bereits zusammengefasst, wer alles für diese Echo-Kategorien nominiert ist.

Im vergangenen Jahr räumte Schlager-Star Helene Fischer ordentlich ab. Die 32-Jährige ging mit sage und schreibe vier Echos nach Hause. In ihrer Karriere hat sie den Musikpreis bereits 16 Mal entgegennehmen dürfen und ist damit die alleinige Rekordpreisträgerin. In diesem Jahr wird für Helene Fischer jedoch kein weiterer dazukommen.

Echo 2017: Nur die Aufzeichnung ist im TV zu sehen

Doch zurück zum Echo 2017: Die Preisverleihung wird erstmals vom Privatsender VOX übertragen. Allerdings müssen sich TV-Zuschauer rund 24 Stunden gedulden. Denn die Show wird nicht am Donnerstag live ausgestrahlt, sondern erst einen Tag später, am Freitag ab 20.15 Uhr. Die Sänger Xavier Naidoo (45) und Sasha (45) führen durch den Abend.

Übrigens: Vor dem Echo 2017 hat sich auch Komiker Jan Böhmermann zu Wort gemeldet. Mit dem Song „Menschen Leben Tanzen Welt“ kritisiert Böhmermann den Echo und die deutsche Pop-Industrie.

hn/sk