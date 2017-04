Echo 2017 heute live im TV und Live-Stream: Alle Infos zur Übertragung

Verleihung in Berlin

+ © picture alliance / Britta Peders Sasha und Xavier Naidoo werden den Echo 2017 moderieren. © picture alliance / Britta Peders

Berlin - Heute können Sie die Verleihung des Musikpreises Echo 2017 live im TV und Live-Stream sehen. Alle Infos zur Übertragung finden Sie hier.

Der Echo ist im vergangenen Jahr 25 Jahre alt geworden, schon seit 1992 vergibt die Deutsche Phono-Akademie den wohl wichtigsten deutschen Musikpreis. Man erinnert sich an viele emotionale Momente und einige Skandale, beispielsweise als der Comedian Oliver Pocher die Popsängerin Britney Spears beim Echo 2008 parodierte.

Im vergangenen Jahr war die Preisverleihung allerdings nicht wirklich erfolgreich: Im Fernsehen verfolgten, ähnlich wie im Jahr zuvor, nur noch rund drei Millionen Zuschauer den Echo. Das Erste fuhr mit der Preisverleihung somit lediglich Marktanteile von ungefähr 11 Prozent ein, wie unter anderem musikmarkt.de berichtete. Auch bei den Kritiken kam die Jubiläumsshow nicht gut weg. Der Spiegel bemängelte beispielsweise, dass „Publikum und Preisträger lethargisch“, das „Programm lieblos“ und „Höhepunkte nicht vorhanden“ waren. Nicht zuletzt diese Punkte dürften ausschlaggebende Gründe für zahlreiche Neuerungen bei den Echos 2017 gewesen sein.

Kein Echo mehr bei der ARD

Für die TV-Zuschauer ist wohl am wichtigsten, dass die Preisverleihung in diesem Jahr nicht mehr von der ARD übertragen wird. ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber sagte im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), man habe sich aus „inhaltlichen Gründen“ gegen eine erneute Ausstrahlung entschieden. Der Echo sei „erschöpft und müde“ gewesen.

Im Dezember 2016 hat der Privatsender VOX angekündigt, die Preisverleihung auszustrahlen. „Wir fühlen uns geehrt und verpflichtet, unsere Art und Weise Musikshows zu erzählen, nun auch bei der ECHO-Verleihung umzusetzen. Die Labels, Musiker und Zuschauer gleichermaßen glücklich zu machen, ist eine große Herausforderung, der wir uns gerne gemeinsam mit dem BVMI stellen“, sagte Kai Sturm, der Chefredakteur bei VOX ist.

Sendetermine: Wann kommt der Echo 2017 live im TV?

Aber: VOX wird den Echo nicht live im TV senden - den Risiken einer Echtzeit-Übertragung möchte der Sender womöglich aus dem Weg gehen. Die Preisverleihung findet in Berlin am Donnerstag, 6. April, statt. An diesem Tag wird die Pop-Sängerin Oceana auf der Facebook-Seite von VOX live vom Echo berichten. VOX begleitete den Abend auch bei VOX.de/Echo, Twitter @VOXde (#Echo2017) und auf der VOX-Instagram-Seite.

Im Fernsehen können Sie die 26. Echo-Gala allerdings erst am heutigen Freitag, 7. April, ab 20:15 Uhr bei VOX verfolgen. Direkt nach der Preisverleihung wird VOX am Freitag um 23 Uhr das „Prominent! Echo Spezial“ von der Aftershowparty zeigen. AmSamstag, 8. April 2017, wiederholt der Privatsender um 10:10 Uhr die Preisverleihung.

Wer den Echo morgen auf Laptop, Smartphone oder Tablet verfolgen will, hat die Möglichkeit, dies auf TV Now zu tun. In voller Länge wird der Echo 2017 allerdings erst sieben Tage nach der Ausstrahlung im Fernsehen online sein.

Das ändert sich heute beim Echo 2017

Nicht nur bei der TV-Ausstrahlung gibt es in diesem Jahr wichtige Änderungen, auch die Preisverleihung an sich wartet mit Neuerungen auf. Schließlich ist der Echo in den vergangenen Jahren immer wieder scharf kritisiert worden. Zu aufgebläht, zu intransparent lauteten zum Beispiel die Vorwürfe.

Die Konsequenzen: Beim Echo 2017 gibt es heute neun Kategorien weniger als zuvor, nämlich nur noch 22. In einigen dieser Kategorien fällt eine Fachjury, die sich aus Experten und ehemaligen Preisträgern zusammensetzt, ein Urteil. Zusammen mit den Verkaufszahlen ist die Einschätzung der Fachjurys entscheidend für das Gesamtergebnis. Armin Linder, Mitarbeiter von Merkur.de und tz.de, ist einer der Juroren und sitzt in der Kritikerpreis-Jury sowie in mehreren Fachjurys. Bei tz.de erklärt Armin Linder, warum er in der Jury des Echos sitzt.

Eine andere, stark polarisierende Debatte bleibt dagegen auch in diesem Jahr unverändert. 2016 hatte die als rechts wahrgenommene Band Frei.Wild einen Preis gewonnen und die Danksagung für eine Profilierung genutzt. Das rief zahlreiche Kritiker auf den Plan. Frei.Wild ist auch beim Echo 2017 wieder nominiert und mit ihr außerdem weitere umstrittene Bands wie etwa die Böhsen Onkelz.

Übrigens: Vor dem heutigen Echo 2017 hat sich auch Komiker Jan Böhmermann zu Wort gemeldet. Mit dem Song "Menschen Leben Tanzen Welt" kritisiert Böhmermann den Echo und die deutsche Pop-Industrie.

Die Nominierungen für den Echo 2017

Auch alle anderen Künstler, die für die verschiedenen Preiskategorien des Echo 2017 nominiert worden sind, haben wir in dieser Tabelle zusammengefasst (laut echopop.de).

Kategorie Interpret Titel Album des Jahres Andrea Berg Seelenbeben Album des Jahres Böhse Onkelz Memento Album des Jahres Udo Lindenberg Stärker als die Zeit Album des Jahres Metallica Hardwired…To Self-Destruct Album des Jahres The Rolling Stones Blue & Lonesome Hit des Jahres Drake feat. WizKid & Kyla „One Dance” Hit des Jahres Imany „Don’t Be So Shy” Hit des Jahres Sia feat. Sean Paul „Cheap Thrills“ Hit des Jahres Stereoact feat. Kerstin Ott „Die immer lacht“ Hit des Jahres Alan Walker „Faded“ Künstler Pop national Mark Forster Tape Künstler Pop national Max Giesinger Der Junge, der rennt Künstler Pop national Udo Lindenberg Stärker als die Zeit Künstler Pop national Xavier Naidoo Nicht von dieser Welt 2 Künstler Pop national Westernhagen MTV Unplugged Künstler Pop national Jamie-Lee Berlin Künstler Pop national Lina Official Künstler Pop national Ina Müller Ich bin die Künstler Pop national Oonagh Märchen enden gut Künstler Pop national Kerstin Ott Herzbewohner Band Pop national AnnenMayKantereit Alles Nix Konkretes Band Pop national The BossHoss Dos Bros Band Pop national Die Lochis #Zwilling Band Pop national Sportfreunde Stiller Sturm & Stille Band Pop national Unheilig Von Mensch zu Mensch Schlager Andrea Berg Seelenbeben Schlager Fantasy Freudensprünge Schlager Maite Kelly Sieben Leben für dich Schlager KLUBBB3 Jetzt geht’s richtig los! Schlager Vanessa Mai Für Dich Volkstümliche Musik Amigos Wie ein Feuerwerk Volkstümliche Musik Dorfrocker Heimat. Land. Liebe. Volkstümliche Musik Andreas Gabalier MTV Unplugged Volkstümliche Musik Kastelruther Spatzen Die Sonne scheint für alle Volkstümliche Musik voXXclub Geiles Himmelblau Hip-Hop/Urban national Beginner Advanced Chemistry Hip-Hop/Urban national Bonez MC & RAF Camora P Palmen aus Plastik Hip-Hop/Urban national Gzuz & Bonez MC High & Hungrig 2 Hip-Hop/Urban national Kollegah Imperator Hip-Hop/Urban national Shindy Dreams Dance national Alle Farben Music Is My Best Friend Dance national Gestört aber GeiL Gestört aber GeiL Dance national Felix Jaehn Jeder für Jeden”, „Bonfire”, „Ain’t Nobody (Loves Me Better)” Dance national Schiller Future Dance national Stereoact Tanzansage Rock national Böhse Onkelz Memento Rock national Broilers (sic!) Rock national Frei.Wild 15 Jahre Deutschrock & SKAndale Rock national In Extremo Quid Pro Quo Rock national Schandmaul Leuchtfeuer Künstler international Leonard Cohen You Want It Darker Künstler international Drake Views Künstler international Shawn Mendes Illuminate Künstler international Rag’n’Bone Man Human Künstler international Robbie Williams The Heavy Entertainment Show Künstler international Beyoncé Lemonade Künstler international Imany The Wrong Kind Of War Künstler international Rihanna Anti Künstler international Sia This Is Acting Künstler international Christina Stürmer Seite an Seite Band international Disturbed Immortalized Band international Metallica Hardwired…To Self-Destruc Band international The Rolling Stones Blue & Lonesome Band international Twenty One Pilots Blurryface Band international Volbeat Seal The Deal & Let’s Boogie Newcomer national AnnenMayKantereit Alles Nix Konkretes Newcomer national Max Giesinger Der Junge, der rennt Newcomer national Die Lochis #Zwilling Newcomer national Kerstin Ott Herzbewohner Newcomer national Stereoact Tanzansage Newcomer international The Chainsmokers „Paris”, „Something Just Like This”, „Don’t Let Me Down” u.a. Newcomer international Imany The Wrong Kind Of War Newcomer international Rag’n’Bone Man Human Newcomer international Twenty One Pilots Blurryface Newcomer international Alan Walker „Faded”, „Alone”, „Sing Me To Sleep” Produzent national Produzent: Eizi Eiz, Denyo, Tropf & FIDJIKRIS Interpret: Beginner Advanced Chemistry Produzent national Produzent: Herbig/Menzel/Seifert Interpret: Udo Lindenberg Stärker als die Zeit Produzent national Produzent: Tobias Kuhn Interpret: Clueso Neuanfang Produzent national Produzent: Nitt/Mayer/Cwiertnia Interpret: Mark Forster Tape Produzent national Produzent: Moses Schneider Interpret: AnnenMayKantereit Alles Nix Konkretes

Ein Künstler hat den Preis schon sicher für sich gewonnen: Marius Müller-Westernhagen wurde in der Kategorie „Lebenswerk“ ausgezeichnet. Er habe die deutschsprachige Rockmusik maßgeblich und nachhaltig geprägt. Weitere große Favoriten sind die Beginner, Stereoact (“Die immer lacht“) und die französische Sängerin Imany (“Don‘t Be So Shy“). Zwei Nominierungen haben Udo Lindenberg, Andrea Berg, die Böhsen Onkelz, Metallica und The Rolling Stones bekommen. Helene Fischer, die in den vergangenen Jahren zu den großen Gewinnern zählte, ist in diesem Jahr dagegen nicht dabei. Moderiert wird der Echo 2017 von Xavier Naidoo und Sasha, die beide in der Vergangenheit schon Echos gewonnen haben. Sie lösen die Moderatorin Barbara Schöneberger ab, die 2016 noch durch die Verleihung geführt hatte.

Die Live-Acts beim Echo 2017

Das Live-Programm des Echo 2017 hat es in sich - sogar zwei Weltpremieren sind angekündigt worden. Die Toten Hosen werden ihre neue Single „Unter den Wolken“ präsentieren, Beth Ditto eine neue Solo-Single vorstellen. Außerdem wird das Echo-Publikum zum Beispiel Udo Lindenberg, die Beginner und Linkin Park zu sehen bekommen. Alle weiteren Live-Auftritte sind auf echopop.dezusammengefasst.

Tickets für die Veranstaltung in Berlin zu bekommen, dürfte allerdings so kurz vor der Preisverleihung schwierig werden: Bei eventim.de sind diese beispielsweise nicht mehr zustellbar. Doch auch vor dem Fernseher könnte es sich angesichts der vielen angekündigten Änderungen lohnen, den Echo 2017 zu verfolgen.

bau