DSDS: Jurorin schleicht in Dieter Bohlens Zimmer und macht schlüpfrigen Fund - Sie kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus

Was haben wir denn da?

DSDS-Jurorin Oana Nechiti zeigt in Südafrika das Zimmer, in dem sich Poptitan Dieter Bohlen umzieht. Was sie plötzlich in den Händen hält, kann sie selbst kaum glauben.

Für den DSDS*-Recall ging es nach Südafrika

ging es nach Südafrika Oana Nechiti machte bei Dieter Bohlen einen überraschenden Fund

einen überraschenden Das hätte sie vielleicht lieber nicht angefasst

Südafrika - Für den Auslands-Recall hat es DSDS nach Südafrika verschlagen. Hier teilt sich die Jury rund um Poptitan Dieter Bohlen ein Haus. Nein, nicht zum Wohnen, sondern zum Stylen. Ein ganzes Haus wurde zur Garderobe für Chefjuror Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Co umfunktioniert. Hier hat jeder seinen eigenen Raum, in dem er sich austoben kann. Jurorin Oana Nechiti gewährt einen Blick hinter die Kulissen - und macht bei Dieter Bohlen einen schlüpfrigen Fund.

DSDS (RTL): Schlüpfriger Fund bei Dieter Bohlen

JederDSDS-Juror hat im Styling-Haus sein eigenes Zimmer - und jeder hat seine eigenen Macken.Bei Pietro Lombardi türmen sich die Caps auf dem Bett. Ganz wichtig - die müssen hinten ein Netz haben, sonst trägt sie der 27-Jährige nicht. Das verrät Oana Nechiti bei der exklusivenTVNOW-Doku „DSDS Recall extrem: Backstage beim Auslands-Recall“. Bei Oana selbst ist vor allem eines zu finden: ganz viel Schmuck.

Und bei Dieter Bohlen? Der hat wahrscheinlich den komischsten Extrawunsch. Bei ihm mussdie Klimaanlage komplett abgeklebt werden - egal, wo er hinkommt. „Also, wenn ihr Dieter mal bei euch habt - klebt alles ab“, sagt Oana Nechiti und lacht. Doch bei der weiteren Rauminspektion macht die hübsche Rumänin einen Fund, der sie komplett aus dem Konzept bringt - Dieters Unterhose!

+ DSDS-Jurorin Oana Nechiti mit den Unterhosen von Dieter Bohlen in den Händen - sie kann drüber lachen. © Screenshot RTL

DSDS (RTL): Oana findet die Unterhose von Dieter Bohlen

Mit einem schnellen Griff hatOana Nechiti sie herausgefischt - eine Unterhose von Dieter Bohlen. Aber keine Sorge, es war eine neue und noch komplett verpackt. Die Tänzerin bricht trotzdem in schallendes Gelächter aus. Schnell lässt sie die Packung wieder fallen und sagt kichernd: „So, ich hab euch zu viel verraten.“ Vielleicht, aber wer wollte nicht schon mal die Unterhosen eines Poptitanen inspizieren?

Für Chefjuror Dieter Bohlen lief es in Südafrika nicht ganz so rund. Der 66-Jährige stürzte vor laufender Kamera schwer - die Fans kritisieren daraufhin die TV-Entscheidung. Kollege Pietro Lombardi traf es im Recall in Sölden. Er stürmte plötzlich aus dem Studio raus.

Aber von allem lässt sich ein echtes DSDS-Urgestein wie Dieter Bohlen nicht unterkriegen. Auf Instagram postete er ein Video vom 1. Recall-Tag in Südafrika - und zeigte seinen Followern die Traumkulisse.

Mehr TV-Storys finden Sie hier bei tz.de*.

lmb

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Screenshot RTL