DSDS: Bohlen stellt Silbereisen bloß - Ist der Schlagersänger vergeben, oder nicht?

Florian Silbereisen stiehlt Dieter Bohlen bei DSDS die Show und plaudert offen über Helene Fischer und wilde Nächte. Was vielen TV-Zuschauern noch auffällt: Ist die “Leihgabe“ vielleicht überqualifiziert?

Florian Silbereisen saß in der zweiten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“* anstelle von Xavier Naidoo in der Jury.

saß in der zweiten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“* anstelle von in der Jury. Sein Debüt in der RTL-Sendung fand allerdings unter verschärften Corona-Bedingungen statt.

statt. Er stahl dabei Dieter Bohlen die Show - und erhielt im Netz vielfaches Lob für seinen Auftritt.

Update vom 23.03.2020, 13.05 Uhr: Vor Beginn der jüngsten Ausgabe von DSDS am Samstagabend bei RTL gab es vielerorts Kopfschütteln für die Entscheidung, Florian Silbereisen in die Jury zu holen. Nach der Premiere des beliebten Schlagerstars bei dem populären TV-Format steht jedoch fest: Silbereisen scheint nicht nur ein vollwertiges Mitglied der Riege um Show-“Titan“ Dieter Bohlen zu sein - für viele Zuschauer war er sogar der kompetenteste Juror.

Außerdem gibt es sogar ein Gerücht, dass Florian Silbereisen bei „The Masked Singer“ der Drache* sei. Aber ob er das wirklich zeitlich managen kann, neben seiner neuen Aufgabe als DSDS-Juror?

Florian Silbereisen bei DSDS: Zu bemüht um konstruktive Kritik?

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken machen deutlich, dass viele Fans von „Deutschland sucht den Superstar“ ihre Meinung über den Ex-Freund von Schlagerkönigin Helene Fischer ein großes Stück weit geändert haben: Zahlreichen TV-Zusehern wurde offenbar verdeutlicht, dass bei DSDS der Unterhaltungswert weit mehr im Vordergrund steht, als die musikalische Tauglichkeit der Kandidaten...

Dementsprechend merkte so mancher Verfolger, dass der 38-Jährige sich sichtlich bemühte, die gesanglichen Leistungen der Kandidaten fachkundig zu bewerten:

Find das niedlich, wie Flori irgendwie der einzige in der Jury ist, der wirklich versucht, ein ausführliches und konstruktives Urteil abzugeben. #DSDS — Emily Hunter (@emilyhunter_dc) March 21, 2020

Möglicherweise gerät Florian Silbereisen sogar selbst zu der Erkenntnis, dass er als neues Jury-Mitglied der TV-Gesangsshow ein wenig „überqualifiziert“ ist? Eine Userin kann sich gut vorstellen, dass dem 38-Jährigen die Lust auf eine weitere Sendung DSDS bereits vergangen ist:

Florian nimmt heute Nacht noch ein Reichsbürgervideo auf, damit er nächste Woche nicht mehr bei dem Bums mitmachen muss #dsds — Sabrina (@Jisimnisabrina) March 21, 2020

Auch Silbereisens Umgang mit den musikalischen Talenten zog im Internet positive Reaktionen nach sich. Im Gegensatz zu sonst habe die „Leihgabe“ der ARD auch in Sachen Menschlichkeit ein überzeugendes Bild abgegeben, so die Meinung einiger User:

Könnte #DSDS bitte Florian Silbereisen in der Jury lassen. Bin kein Schlagerfan, aber seine Bewertungen sind so toll, unabhängig, menschlich und fundiert. Bin echt begeistert! #silbereisen — WikiWo (@wiki_2505) March 21, 2020

Viele weitere Anhänger der Show bekunden ihre Entzückung und schreiben, dass Silbereisen für sie „der beste Juror seit Jahren ist“. Übrigens kam die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL am Samstagabend auf insgesamt 3,93 Millionen Zuschauer, dies entspricht einem Marktanteil in Höhe von 11,4 Prozent. Silbereisen, dessen aktuelles TV-Format „Traumschiff“ aufgrund der Corona-Pandemie nicht gedreht werden kann, ersetzte in der Jury Xavier Naidoo, der nach Rassismus-Vorwürfen weichen musste.

DSDS: Bohlen stellt Silbereisen bloß - Ist der Schlagersänger vergeben, oder nicht?

Update vom 22.03.2020, 08.30 Uhr: Florian Silbereisen ist in Schlagerkreisen eher als Social-Media-Muffel bekannt. Doch ausgerechnet zu seinem Start bei der RTL-Show DSDS gibt es jetzt etwas Neues - nämlich einen eigenen Instagram-Account.

Die Fans freut´s - über Nacht hat der Account schon über 6.000 Follower eingesammelt. Und die fanden seinen Auftritt bei DSDS super: „Ich war begeistert von Florian! Sowas von sympathisch und auf dem Boden geblieben, Kritik an den Kandidaten, die Hand und Fuß hatten und man merkt, wer wirklich Ahnung von Musik hat.“ Besonders freuen dürften ihn vielleicht Kommentare von Usern, die sagen, sie seien ansonsten keine Schlager- und Silbereisenfans - aber jetzt echt überrascht von seiner Performance: „Wer hätte das gedacht“, schreibt ein User.

23.03 Uhr: Silbereisen ist definitiv im DSDS-Modus! Er sei nun richtig angekommen, sagt er zum Abschluss der Live-Show. Nun wisse er auch, was in den Pausen passiert - „nichts!“ Dafür könne er rauchen gehen, anders als in seinen eigenen ZDF-Shows, feixt Bohlen von der Seite. Nächste Woche gibt es mit Silbereisen ein Wiedersehen mit ihm - nicht jedoch mit Kandidat Marcio Pereira Conrado. Für ihn reichte es heute nicht - er ist raus.

DSDS: Silbereisen schwärmt über seine Ex Helene - Bohlen will mehr über sein Liebesleben wissen

22.35 Uhr: Schon wieder redet Silbereisen über Helene! Für DSDS-Kandidatin Paulina ist Helene Fischer ein großes Vorbild. „Ich kenne sie auch ganz gut“, sagt Flori augenzwinkernd. Dann gerät er ins Schwärmen: „Sie ist mit Abstand die Perfekteste!“, denn sie höre nie auf an sich zu arbeiten und zu proben. Paulina solle ihrem Vorbild folgen und weiter machen.

Aus irgendeinem Grund will ihn dann Bohlen mit der Kandidatin verkuppeln: „Bist du eigentlich vergeben im Moment?“ Das ist Silbereisen unangenehm. Zwar verneint er zunächst die intime Frage, um dann auszuweichen: „Ich wollte schon immer bei meiner ersten DSDS-Folge über mein Liebesleben reden ...“

22.20 Uhr: Wieder gibt sich Florian Silbereisen ziemlich offen und unverblümt. Bei der rauchigen Stimme von Joshua Tappe fühlt er sich an wilde Männer-Nächte mit Kollege Stefan Mross erinnert. „Da hab ich in der Früh auch so geklungen“.

Silbereisen packt die Unterhose aus und „verschenkt“ sie an DSDS-Kandidat

22.05 Uhr: Eine ziemlich trashige Szene - Silbereisen bewegt sich nun wirklich souverän auf RTL-Niveau! Er sorgt nämlich nach dem Auftritt von Ramon Kaselowsky mit "Rote Lippen soll man küssen" für eine befremdliche Szene. Er plaudert aus, dass er bei jeder Samstagabend-Show eine rote „Glücks-Unterhose“ trage. Daran könne er sich festhalten - was nicht nur bei Bohlen die Frage aufwirft: „Wo hältst du dich denn da fest?!“ Dann holt Silbereisen tatsächlich eine „garantiert gewaschene“ rote Unterhose heraus - und wirft sie Ramon vor die Füße auf die Bühne. Direkt übergeben geht ja nicht wegen den Corona-Schutzmaßnahmen.

Der Kandidat weiß erst gar nicht, was er tun soll. Er scheint sich tatsächlich vor dem „Geschenk“ zu ekeln und hebt den Schlüpper nur zögerlich und ungern auf.

Wenn mir mal jemand gesagt hätte, dass Florian Silbereisen eine rote Unterhose bei #DSDS auf die Bühne schmeißt... — Trash Panzer Rudi (@trashyqueeny) March 21, 2020

DSDS: Florian Silbereisen haut wieder einen raus - „Meine Kisten stehen noch bei Helene“

21.40 Uhr: Silbereisen tut DSDS gut - ganz klar. Auch weil er selbstironisch ist. Nach dem schrillen Auftritt von Lydia Kelovitz mit "I Love Rock‘n‘Roll" fühlt sich der Schlagerbarde an seine eigene Anfangszeit erinnert. Er habe damals auch auffallen wollen. „Ach! Das ist also deine Entschuldigung für deinen Vokuhila?“, fragt Moderator Alexander Klaws frech, obwohl er selbst wegen seiner neuen Frisur von Bohlen aufgezogen wird.

Und dann ist plötzlich wieder Helene Fischer Thema. Silbereisen habe noch bunte Anzüge aus seiner Anfangszeit aufgehoben, die er Lydia zur Verfügung stellen könne - aber: „Meine Kisten stehen zum Teil noch bei Helene zu Hause!“ Die DSDS-Kandidatin ist daraufhin begeistert vom Neu-Juror: „Florian bringt den nötigen Glamour rein!“ Silbereisen stiehlt Bohlen mehr und mehr die Show hier ...

Gegenschlag von Silbereisen bei DSDS - er stieht Bohlen mehr und mehr die Show

21.22 Uhr: Silbereisen ist wirklich eine Belebung für die RTL-Show - weil er mit Bohlen in den Ring steigt. Nach dem Auftritt von Marcio Pereira Conrado mit "Don't Feel Like Dancin'" von den Scissor Sisters holt Silbereisen zur Attacke aus. Eine Revanche für die Helene-Fischer-Spitze? „Dieter, halt mal deine Ohren zu! Ich mag ja Männer nicht, wenn sie ganz oben da rumpiepsen“, sagt der Gast-Juror. Wohlwissend, dass diese Kritik auch die piepsigen Hits von Modern Talking betrifft.

Silbereisen unterstreicht, dass er Ahnung hat. Er spricht über Brust- und Kopfstimmen - und nicht wenige Zuschauer sind beeindruckt. „Hilfe, Silbereisen ist ja viel zu kompetent für die Jury!“, „Und schon zeigt sich, dass Florian Silbereisen der kompetenteste Juror ist, der jemals in dieser Sendung war“ oder „Florian Silbereisen ist überraschenderweise der beste Juror heute“ heißt es auf Twitter.

Florian Silbereisen ist überraschenderweise der beste Juror heute. #DSDS — Tom No (@TomNothdurfter) March 21, 2020

DSDS: Dieter Bohlen disst Silbereisen-Ex Helene Fischer - „Was deine Ex nie hatte ...“

21.10 Uhr: Oha! Bohlen erlaubt sich eine Spitze gegen Silbereisens-Ex-Partnerin Helene Fischer. Wieder war Kandidatin Chiara D'Amico der Auslöser. Die singt den Beatric-Egli-Hit „Mein Herz“ aus der Feder von Bohlen. Der erlaubt sich daraufhin einen Seitenhieb: „Dieser Titel hat etwas, was seine Ex nie hatte: Eine Nummer 1 in den Single-Charts!“ Silbereisen lacht.

Aber er ist sich einig mit Bohlen: Chiara hat sich toll präsentiert. Silbereisen hatte die ganze Zeit bei ihrem Auftritt mitgesungen und mitgewippt: „Mein Herz das brennt jetzt auch schon mal ein bisschen für dich!“

Bohlens auch - wieder spielt er auf Chiaras Aussehen an: „Du siehst aus wie ne Göttin. Das ist nun wirklich boah!“

Florian-Silbereisen-Premiere bei DSDS (RTL): Er schämt sich fremd für Bohlen

20.44 Uhr: Nun hat Silbereisen seinen ersten Einsatz als Juror - er darf die Performance der DSDS-Top-6 bei einem Gruppenauftritt bewerten. Das macht er ein bisschen zurückhaltend und zu freundlich. Danach ist Sitznachbar Bohlen dran - und sorgt prompt für einen Fremdschäm-Moment bei Silbereisen. „Wenn ich mir jemanden für heute Nacht aussuchen müsste, dann würde ich Chiara nehmen“, verkündet dieser in Richtung der attraktiven DSDS-Kandidatin, die ziemlich irritiert schaut. Silbereisen vergräbt sein Gesicht in den Händen und ermahnt ihn: „Dieter!!!“ Auch bei vielen Zuschauern kommt der Flirt-Spruch des 66-Jährigen zur 19-Jährige gar nicht gut an.

"Wenn ich mir jemanden aussuchen müsste für heute Nacht, dann würde ich dich nehmen." #DieterBohlen zur 19jährigen #Chiara bei #DSDS. Was geht denn zur Zeit mit #Dieter ab? pic.twitter.com/cSu8A0ae3b — Sabrina Walbach (@SabrinaWalbach) March 21, 2020

Kurz darauf grätscht der ZDF-Kapitän nochmal in die Bewertung des DSDS-Chefs. „Wie kommst du darauf, dass sich Schlagersänger nicht bewegen können?“, echauffierte er sich ironisch, als Bohlen die Performance von Ramon Kaselowsky hervorhebt, der ansonsten lieber deutschen Schlager singt. Silbereisen singt selbst im Schlager-Trio Klubbb3.

Eines ist klar: Silbereisen macht seinen Mund auf - und stellt sich keineswegs in den Schatten von Dieter Bohlen.

Ticker zur DSDS--Premiere von Florian Silbereisen (RTL): Er plaudert geheimes Telefonat aus

20.29 Uhr: Da Silbereisen nicht nur neben Dieter Bohlen sitzt, sondern auch in unmittelbarer Nähe zu Mit-Juror Pietro Lombardi, hofft ein Zuschauer auf ein Seifenoper-Drama in der Live-Show. Er geht auf die Gerüchte ein, wonach Silbereisen und Sarah Lombardi bei Dreharbeiten zum ZDF-Traumschiff geflirtet haben SOLLEN! Nun hofft er auf ein Eifersuchtsdrama auf der RTL-Bühne. Danach sieht es jedoch in den ersten Minuten aber nicht aus - würde aber definitiv Action in die Geschichte hereinbringen ...

Ging nicht mal das Gerücht herum, dass Silbereisen während der Dreharbeit zum Traumschiff was mit Sarah Lombardi hatte?



Können sich Pietro und Silbereisen vielleicht prügeln? Das wär schön. #dsds — KTiix allein Zuhaus'. (@kTiixx) March 21, 2020

20.20 Uhr: Eine kleine TV-Sensation: Florian Silbereisen sitzt jetzt tatsächlich direkt neben Dieter Bohlen! „Unser neues DSDS-Dreamteam! Ganz Deutschland wird darüber sprechen“, prophezeit Alexander Klaws. Unter Applaus vom Band betritt er zusammen mit Bohlen die Bühne. „Ich freue mich wahnsinnig“, sagt Silbereisen.

„Dieter hat mich angerufen, ob ich spontan einspringen kann“, verrät Silbereisen. Hintergrund ist das Aus von Xavier Naidoo nach seinem RTL-Rauswurf. Sonst habe er sich bisher DSDS „zu Hause gemütlich auf dem Sofa angeschaut“, gibt Silbereisen private Einblicke, nun sitze er hier neben „dem Poptitan“.

DSDS: Florian Silbereisen feiert Jury-Debüt - Zuschauer schon vorher wütend: „Tiefpunkt“

Köln - Es sind turbulente Zeiten, in denen wir leben - für „Deutschland sucht den Superstar“ scheint das gerade sogar in doppelter Hinsicht zu gelten: Zum einen muss das Gesangscasting angesichts der aktuellen Corona-Krise dramatische Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Zum anderen wurde die RTL-Show selbst gerade von dem letzten Skandal um Jury-Mitglied Xavier Naidoo getroffen. Dessen Platz soll nun Florian Silbereisen einnehmen, doch die DSDS-Premiere des Schlagerstars scheint unter keinem guten Stern zu stehen. So wüten auch Zuschauer vorab bereits böse im Netz. Auch zwischen DSDS-Sender RTL und der ARD kracht‘s wegen Silbereisen nun ordentlich.

DSDS (RTL): Drastische Maßnahmen wegen der Corona-Krise

„Wenn alles, woran wir geglaubt haben, auf der Kippe steht, dann hat die Musik die Kraft, uns zu Siegern zu machen“, heißt es im Trailer zur zweiten Liveshow* von „Deutschland sucht den Superstar“. Auf der Kippe könnte deren Ausstrahlung auch tatsächlich gestanden haben, denn die aktuelle Corona-Krise hinterlässt deutliche Spuren. So mussten die Macher die Sicherheitsvorkehrungen im Studio ein weiteres Mal verschärfen, um die nächste Folge des Gesangswettbewerbs überhaupt senden zu können. Wie RTL mitteilt, dürften die Kandidaten von nun an bei ihren Performances auch nicht mehr von Tänzern unterstützt werden. Außerdem werde ab sofort bei den Auftritten der Kandidaten nur noch die räumlich voneinander getrennte Jury* dabei sein.

DSDS (RTL): Florian Silbereisen bekommt Xavier Naidoos Juryplatz

Xavier Naidoo sorgte zuletzt wegen seiner rassistisch anmutenden Äußerungen für einen handfesten Skandal mit drastischen Konsequenzen. So sah sich RTL gezwungen, Naidoo aus der DSDS-Jury zu werfen. Gerüchte um dessen Nachfolge waren da schnell gestreut, und sogar vom Wendler als Naidoo-Nachfolger war bereits die Rede.

Inzwischen ist tatsächlich Ersatz für den deutschen R‘n‘B-Musiker gefunden, denn wie unter anderem Dieter Bohlen ganz euphorisch verkündete, wird künftig Florian Silbereisen neben ihm am Jurypult Platz nehmen. Doch davon sind bei weitem nicht alle Zuschauer begeistert, wie an zahlreichen Facebook-Kommentaren ersichtlich wird.

Zuschauer lästern über DSDS-Juryneuzugang Florian Silbereisen

Zwar finden die Fans des Schlagersängers „Florian Silbereisen ist cool“ und meinen, er könne gerne immer bleiben, andere aber sind mehr als nur skeptisch: „Ist das euer Ernst? Xavier durch so einen Hampelmann zu ersetzen“, heißt es, teils wird der Wechsel hinterm Jurypult bereits als „Untergang“ der Sendung bezeichnet. „Jetzt ist RTL und DSDS am Tiefpunkt angekommen“, schreibt auch ein anderer User, während ein weiterer stänkert: „Toll, das vierte Jurymitglied, das nicht singen kann.“

Zuschauer fordern Einstellung von DSDS (RTL)

„Bei den ganzen anderen Problemen, die wir derzeit haben, hätte die Sendung abgesetzt oder mit den drei verbleibenden Juroren als letzte Liveshow heute beendet werden sollen“, heißt es zudem. Eine genau gegenteilige Meinung haben weitere DSDS-Fans, die schreiben: „Toll, dass ihr weiter macht. Ich freue mich schon auf den Samstagabend und etwas Leichtigkeit und schöne Musik“. Sie versprechen bereits, die Sendung zu schauen, denn „gute Unterhaltung lenkt in dieser schlimmen Zeit ein wenig ab“.

Ein wenig abzulenken, war wohl auch das Ziel der „Let‘s Dance*“-Produzenten, denn auch der RTL-Tanzwettbewerb fand bislang trotz der Corona-Krise statt - was aber nicht alle Fans befürworteten.

Fans der RTL-Seifenopern „Unter Uns“ und „GZSZ“ müssen nun stark sein. Aufgrund des Coronavirus sind die Produktionen bei einigen Shows des Privatsenders eingestellt worden.

