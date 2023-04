Flitzer unterbricht DSDS-Finale: Er störte schon einige Shows im deutschen TV

„Deeskalation!“

Im großen Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ stürmt plötzlich ein Mann die Bühne. Der Flitzer ist kein Unbekannter.

Köln - Am Samstagabend (15. April) wurde Sem Eisinger (29) zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ gekürt. Doch der Sänger ist nicht der einzige, der an diesem Abend einen großen Auftritt hatte.

Mann stürmt während DSDS-Finale die Bühne

Laura Wontorra (34) stand der Schrecken deutlich ins Gesicht geschrieben. Die Show war erst wenige Minuten alt und die Moderatorin gerade dabei, die vier DSDS-Finalisten vorzustellen, da kam plötzlich ein Mann auf die Bühne gerannt.

„Warte, warte - halt stop!“, fährt sie den Störenfried an und ruft „Deeskalation, denn wir wollen natürlich die Bühne unseren Gesangstalenten gönnen!“ Das DSDS-Finale muss unterbrochen werden, doch bald ist auch schon die RTL-Security zur Stelle und führt den Flitzer ab.

+ Während des großen DSDS-Finales stürmte plötzlich ein Flitzer die Bühne © IMAGO / Panama Pictures

RTL-Flitzer ist kein Unbekannter

Inzwischen ist die betreffende Szene aus der Mediathek gelöscht, doch manch einem Zuschauer, der das DSDS-Finale live im TV gesehen hat, dürfte der Flitzer bekannt vorgekommen sein. Denn es ist noch gar nicht lange her, dass der Mann schon einmal versuchte, sich Aufmerksamkeit in einer Liveshow zu sichern. Es war am 1. Februar 2023, als er zusammen mit einem anderen Mann die Bühne von „Stern TV“ stürmte - gerade als Steffen Hallaschka die damals frischgekrönte Dschungelkönigin Djamila Rowe interviewte.

Doch der Mann scheint sich nicht nur auf RTL zu beschränken. Er sieht einem Flitzer, der 2021 bei ProSieben „Schlag den Star“ störte, ziemlich ähnlich. „Ich würde gerne wissen, wo zur Hölle ist GTA6?“, fragte er seinerzeit eine völlig schockiere Evelyn Burdecki. Diesmal konnte der Flitzer seine Botschaft jedoch nicht loswerden, die Sicherheitskärfte von RTL reagierten wesentlich schneller als die Kollegen von ProSieben.

Menowin Fröhlichs Zeit bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist schon eine Weile her. Seitdem machte der Skandalsänger vor allem mit seinen Knastaufenthalten, Drogeneskapaden und Gewichtsschwankungen auf sich aufmerksam. Deutlich erschlankt meldet er sich nun bei seinen Fans und erklärt, er sei jetzt „gerettet durch Jesus.“ Verwendete Quellen: RTL+

