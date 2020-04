Noch vier Kandidaten sind dabei

+ © dpa / Henning Kaiser RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" © dpa / Henning Kaiser

„Deutschland sucht den Superstar“ 2020 geht in die letzte Runde. Am 4. April läuft bei RTL das Finale von der 17. Staffel DSDS. Wir tickern es live für Sie mit.

Am 4.April läuft auf RTL das Staffelfinale von DSDS .

läuft auf . Das Publikum wählt seinen Favoriten aus vier Kandidaten aus.

aus. Hier verfolgen Sie alle Entwicklungen im Live-Ticker.

Update 14.10 Uhr: Doch was sagt eigentlich der Pop-Titan selbst zu den vier Finalisten? Das Kücken Chiara hat nach Bohlen Kampfgeist bewiesen und kam auch durch ihr großes Mundwerk so weit. Paulina überzeugt Dieter Bohlen nicht nur durch ihre Ausstrahlung, sondern er sieht sie als große Bereicherung im Schlagersegement. Joshua ist für Bohlen ein „Mega-Typ“ mit Kampfgeist, denn er besiegte bereits einmal seinen Krebs und einer Hammer breiten Stimme. Über Ramon sagt er: „Nach so etwas habe ich lange gesucht. Nach so einem Mann, der Sachen rüberbringt und schon seinen Style hat.“

DSDS: Das Finale der 17. Staffel im Ticker

Castings in Königswinter, Füssen und Hamburg, Recall in Sölden und Südafrika. Das war der Auftakt der 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“.

21 Episoden und einen Juror später -Xavier Naidoo wurde zwischenzeitlich durch Florian Silbereisen ersetzt - hat sich die Zahl der Kandidaten auf vier reduziert.

Naidoo meldete sich derweil unter Tränen aus seinem Exil. Silbereisen machte seinen Job zwar gut, die Besetzung der Jury wird aber schon im nächsten Jahr wieder wechseln. Doch wer welcher der Kandidaten hat im DSDS-Finale gute Chancen sich den Titel zu holen?

DSDS 2020 (RTL): Zuschauer rufen für Kandidaten an

Im großen Finale treten am Samstag Joshua Tappe, Chiara D‘Amico, Ramon Roselly und Paulina Wagner gegeneinander an. Tappe ist ein 25-jähriger Kundenberater aus Holzminden, Wagner studiert an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln D‘Amico geht noch in Frankfurt zur Schule.

Roselly ist von Beruf Gebäudereiniger und heißt eigentlich Kaselowsky. Den Namen Roselly hat sich der 26-jährige Sachse aus Zschnernitz selbst verpasst. Dabei war bis vor kurzem noch gar nicht klar, ob er die DSDS nicht verlassen muss.

RTL überträgt die Show zur Prime Time um 20.15 Uhr. Ab dann können die Zuschauer auch schon für ihren Favoriten anrufen. Denn im Finale bestimmt nicht die Jury um Dieter Bohlen, sondern das Publikum den Sieger.

DSDS-Finale 2020: Diese Songs singen die Kandidaten

Joshua Tappe (25), Kundenberater aus Holzminden:

Staffel-Highlight: „Hoch“ von Tim Bendzko

Neu: „Supergirl“ von Reamonn

Final-Song: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Chiara D'Amico (18), Schülerin aus Frankfurt:

Staffel-Highlight: „Dance Monkey“ von Tones And I

Neu: „Baby One More Time“ von Britney Spears

Final-Song: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Ramon Roselly (Kaselowsky) (26), Gebäudereiniger aus Zschernitz:

Staffel-Highlight: „100 Jahre sind noch zu kurz" von Randolph Rose

Neu: „Tränen lügen nicht“ von Michael Holm

Final-Song: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Paulina Wagner (22), Studentin aus Köln:

Staffelhighlight: „Wie schön Du bist“ von Sarah Connor

Neu: „Sieben Leben für Dich“ von Maite Kelly

Final-Song: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

DSDS-Finale 2020: Dieter Bohlen komponiert Final-Song

In der ersten Runde performen die DSDS-Kandidaten einen neuen Song, danach muss einer der vier bereits das Finale verlassen. In der zweiten Runde dürfen die verbliebenen drei nochmals ihr Staffel-Highlight vortragen.

Der mit den wenigsten Anrufen muss das DSDS-Finale dann wiederum verlassen, sodass am Ende nur noch zwei Finalisten übrig sind. Die müssen dann den eigens von Dieter Bohlen komponierten Song „Eine Nacht“ singen.

DSDS 2020 (RTL): Alle Entwicklungen im Live-Ticker

Der Sieger aus der ersten Staffel Alexander Klaws führt durch die Sendung, die außer auf RTL noch im Live-Stream bei TV-Now zu sehen ist. Hier können Sie alle Entwicklungen auch im Live-Ticker verfolgen.