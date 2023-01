„Wie die Hyänen!“ Zwei Dschungelcamp-Kandidatinnen schockieren Manuel Flickinger schon jetzt

Neue Staffel auf RTL

Am Freitag, den 13. Januar startet wieder eine neue Staffel „Das Dschungelcamp“ auf RTL. Auch Ex-Kandidat Manuel Flickinger schaut sich die Sendung an – und hat eine klare Meinung zu zwei Kandidatinnen:

Es ist wieder soweit! Am Freitag, den 13. Januar startet endlich wieder eine neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Zwölf mutige Kandidaten wagen sich dieses Jahr in den australischen Dschungel. Auch Manuel Flickinger, Ex-Kandidat und Sieger der Herzen 2022, sieht sich die erste Folge an und ist schockiert, was bereits am ersten Tag passiert!

„Wie die Hyänen!“: Zwei Dschungelcamp-Kandidatinnen schockieren Manuel Flickinger jetzt schon

Manuel Flickinger ist ein Justizfachwirt aus Limburgerhof. Seit 2019 ist er mittlerweile im Reality-TV zu sehen. 2019 nimmt er bei der schwulen Datingshow „Prince Charming“ auf RTL+ teil. Nur drei Jahre später folgt die Teilnahme beim RTL-Dschungelcamp: Manuel belegt hier den dritten Platz, wie MANNHEIM24 berichtet, für seine letzte Prüfung musste der gebürtige Pfälzer noch einmal ordentlich Wasser schlucken!

Über die erste Sendung der neuen Staffel, die am Freitagabend auf RTL läuft, sagt Manuel Flickinger gegenüber MANNHEIM24: „Boah, wie die Hyänen!“. Hintergrund: Am Freitagabend gibt es einen Riesen-Streit zwischen Tessa Bergmeier und Cecilia Asoro. Die beiden kriegen sich in die Haare, weil Tessa zuvor mit Claudia Effenberg aneinandergeraten ist. Manuel Flickinger ist fassungslos:

„Unglaublich!“: Manuel Flickinger reagiert auf Streit von Tessa Bergmeier und Cecilia Asoro

„Also, ich dachte mir ja schon, dass das die beiden Oberzicken der Staffel werden, aber so?!“. Der Pfälzer kann nicht glauben, was er da sieht. Er kann nicht nachvollziehen, wie man ein solches Verhalten an den Tag legen kann: „Ich hab gedacht, die springen gleich aus dem Fernseher“, sagt er, „ich hab richtig Angst bekommen!“

Vielleicht noch mal als Hintergrund für den Leser: Bei dem Streit am Freitagabend fallen böse Worte: Cecilia wirft Tessa vor, sich im Camp nicht so aufzuspielen, die versteht die Welt nicht mehr und rennt heulend ins Dschungeltelefon. „Unglaublich!“, findet Manuel, der übrigens auch schon den neuen Dschungelkönig prophezeit hat.

