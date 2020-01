Dschungelcamp 2020: RTL erlaubt sich üblen Scherz - darum gibt es jetzt Ärger

Tag 11 im Live-Ticker

Tag 11 im Dschungelcamp 2020: Nach der Wetter-Katastrophe geht es in Australien wie geplant weiter, bis auf eine kleine Sache - der Live-Ticker.

Im Dschungelcamp 2020 steht heute Tag 11 auf dem Plan.

steht heute Tag 11 auf dem Plan. Die Evakuierung ist überstanden und es gibt wieder ein Lagerfeuer.

Natürlich erwartet uns auch wieder eine Dschungelprüfung.

>>>AKTUALISIEREN<<<

Update vom 20. Januar, 19.10 Uhr: Am Ende von Tag 10 erlaubten sich die RTL-Moderatoren Daniel Hartwich* und Sonja Zietlow* einen üblen Scherz mit den Kandidaten: Sie verkündeten, dass TV-Sternchen Anastasiya Avilova die wenigsten Anrufe bekommen hat und das Dschungelcamp verlassen muss.„Anastasyia, du darfst heute das Camp ...“, leitete Sonja Zietlow den Satz ein, um nach einer kurzen Pause den Scherz aufzulösen: „... noch nicht verlassen!“ Denn weil Günther Krause schon an Tag 1 aus gesundheitlichen Gründen gehen musste, sind die Bewohner einer zu wenig und Anastasyia darf bleiben. Dafür gab es Kritik von einigen Zuschauern.

Was sollte die Abzockerei von gestern mit dem Abstimmen?



Es wurde sowieso niemand rausgewählt.



Die Anrufer hätten ihr Geld auch aus dem Fenster werfen können.#ibes — bobbel (@chrissybobbel) 20. Januar 2020

Dschungelcamp 2020: Sonja kritisiert Anastasiyas Reaktion

Gar nicht gut fanden einige IBES-Kandidaten allerdings, wie Anastasiya Avilova reagierte, als sie für ein paar Sekunden dachte, dass sie rausfliegt. Sie klatschte in die Hände, lachte und rief: „Kaffee!“ Wegen dieser Reaktion gibt es an Tag 11 Ärger, wie RTL.de vorab in einem Video zeigt.

Sonja Kirchberger kritisiert: „Ich finde, du hast die Krone nicht verdient. Wenn jemand so klatscht, dass man raus ist ... Sorry, aber da kämpfen Leute für die Krone und du machst so eine Farce daraus.“ Elena Miras pflichtet Sonja bei: „Ich find‘s auch ein bisschen schade.“ Doch Anastasiya verteidigt sich: „Ich mache keine Farce daraus, ich hätte mich auch gefreut, wenn ich weiter gekommen wäre.“ Hilft nichts, für Sonja ist ihre Reaktion ein „No-Go“. Bleibt abzuwarten, ob der Streit zwischen den Bewohnerinnen weiter eskaliert.

Dschungelcamp 2020: Kandidatin erhält Morddrohungen - Ihr Sohn macht Hatern klare Ansage

Update vom 20. Januar, 17.30 Uhr: Keine Kandidatin polarisiert in der aktuellen Dschungelcamp-Staffel so sehr wie Danni Büchner. Den einen geht ihre „Danni-Büchner-Show“ auf die Nerven, die anderen feiern sie für ihre Ehrlichkeit.

Doch was einige User im Netz von sich geben, geht definitiv zu weit, da dürften sich die allermeisten einig sein: Die 41-Jährige erhält über Instagram Morddrohungen, wie ihre Managerin Melanie Thiele (39) gegenüber Bild(Bezahlinhalt) erzählte: „Zu Anfang des Dschungelcamps gingen die Hasskommentare steil nach oben, das hat sich nach den letzten Folgen, wo Danni Kampfgeist und Durchhaltevermögen bewies, zum Glück gebessert.“ Aber: „Nachdem die Quantität der Hasskommentare abebbte, erreicht die Qualität der Nachrichten von Hardcore-Hatern eine neue, nicht zu tolerierende Stufe. Hier wurde eine Grenze überschritten.“ Deshalb veröffentlichte die Managerin in Dannis Instagram-Story eine der Morddrohungen.

Dschungelcamp 2020: Danni Büchner bekommt Unterstützungen von ihren Kindern und Followern

In einem Interview mit RTL.de zeigten sich Danni Büchners drei ältere Kinder entsetzt über die Morddohungen. Tochter Joelina Karabas erklärt: „Ich finde es einfach krass, jemandem zu schreiben ‚Ich bring dich um`“. Sohn Volkan Karabas geht noch einen Schritt weiter und macht den Hatern eine Ansage: „Sollte die Person nochmal vor mir stehen und sagen, dass sie meine Mutter umbringt, werde ich die Person nicht umbringen, aber ich werde ihr bestimmt schon einen reinhauen.“

+ RTL.de veröffentlichte Screenshots von Morddrohungen gegen Danni Büchner. © Screenshot RTL.de

Die meisten von Danni Büchners Followern haben für die Drohungen genauso wenig Verständnis wie ihre Kinder: Kommentare wie „Morddrohungen? Was geht denn jetzt ab? Ich glaube die Grenze wird ganz gewaltig überschritten. Die Leute, die sowas machen, müssen direkt Post von der Staatsanwaltschaft bekommen“ sind unter ihren Fotos zu lesen. Ein anderer Fan schreibt: „Einfach krank, wie man mit Danni umgeht... Drohungen gehen echt zu weit. Schämen sollten sich diese Leute und die Kinder mit reinziehen, das ist erbärmlich. Hoffe Danni bleibt stark und gewisse Leute bekommen dafür Konsequenzen.“

Dschungelcamp: Ärger bei den Zuschauern über RTL

Update vom 20. Januar 2020: So sehr sich die Dschungelcamp-Kandidaten darüber freuen, dass keiner ausziehen muss, so sehr sind Twitter-Leser verärgert. Von Seiten RTL gab es keinerlei Ankündigung, dass kein Kandidat heute das Dschungelcamp verlassen muss. Stattdessen wurden die Zuschauer zum Anrufen animiert. Doch was passiert nun mit den Anrufen und dem Geld? Alles eine Abzocke von RTL? RTL erklärte nun, was damit passiert.

Dschungelcamp 2020: Riesen Überraschung bei Verkündung: Damit hat wohl niemand gerechnet!

Update, 23.40 Uhr: Große Überraschung! Alle bleiben im Camp! Auf Grund des frühen Ausscheidens von Günther Krause dürfen heute alle bleiben!

Update, 23.39 Uhr: Und Raul ist an der Reihe. Der Ex-GZSZ-“Star“ kriegt ebenfalls ein „Vielleicht“. Somit entscheidet es sich zwischen Raul und Anastasiya.

Update, 23.38 Uhr: Auch die Wendler-Ex bleibt drin.... Anastasiya kriegt ein „Vielleicht...“

Update, 23.37 Uhr: Es geht zu Danni! „Ich habe ein bisschen Sehnsucht nach Zuhause...“ Ob sie bleiben darf? Ja.

Update, 23.36 Uhr: Auch Prince Damian darf im Camp bleiben.

Update, 23.35 Uhr: Auch Sven darf bleiben.

Update, 23.35 Uhr: Sonja ist es nicht! Die Zuschauer wollen sie vermutlich noch einmal in einer Prüfung erleben.

Update, 23.33 Uhr: „Wir sind gekommen, um euch zu sagen... (was für ein epischer Beginn) wer geht.“ Ein historischer Satz! Oder auch nicht.

Update, 23.31 Uhr: So, endlich geht es weiter. Die Entscheidung steht an! Wir sind gespannt.

Update, 23.19 Uhr: Prince Damian hat eben noch versagt, jetzt beweist er Motivations-Qualitäten. Er packt sich die völlig desillusionierte Elena und redet ihr gut zu. „Es ist ok, wenn du mal einen Durchhänger hast! Du bist stark! Das ist ein ganz großer Test! Morgen werden die Karten neu gemischt!“ Entweder Elena rastet aus, weil sie so genervt ist, oder sie lässt sich tatsächlich von der Motivation vom „Prince“ anstecken.

Dschungelcamp 2020: Elena Miras am Böden zerstört: „Ich weiß nicht ob ich den Satz sagen soll“

Update, 23.14 Uhr: Oh nein! Elena ist am Ende ihrer Kräfte angekommen. „Ich weiß nicht, ob ich den Satz sagen soll.“ Sie wird doch wohl nicht etwa...? Doch im Dschungel-Telefon scheint ihr Zustand wirklich nicht mehr gut zu sein.

Wenn Elena geht brech ich ab. Die Büchner macht mich mittlerweile aggressiv und der Rest ist einfach belanglos #ibes — honzo (@weihnachtshonzo) January 19, 2020

Update, 23.12 Uhr: „Es tut uns echt leid“. Prince Damian scheint sich der Leistung bewusst zu sein. Bei Raul und Markus ist der Frust deutlich anzumerken. „Scheiße ist das!“ Der Gedanke an Bohnen scheint beide nicht gerade in Exstase zu versetzen. Schadenfreude ist die schönste Freude.

Update, 23.11 Uhr: Das Camp empfängt die Gescheiterten. Elena will einfach nicht glauben, dass es nur ein Stern geworden ist. Die Gruppe blickt recht düster rein. So kann es weitergehen.

Update, 23.10 Uhr: „Wir haben komplett abgelost“. „Wir sind die absoluten Losers“. „Die werden denken, wir machen einen Scherz.“ In diesem Fall müssen wir nichts mehr dazu kommentieren.

Dschungelcamp 2020: Prince Damian und Sonja Kirchberger holen einen Stern

Update, 23.06 Uhr: Wir haben es geschafft. Die Prüfung ist beendet. Sonja und Daniel haben einen Stern ergattert. Wir hätten für das Ertragen dieses Trauerspiels alle Sterne verdient.

Update, 23.05 Uhr: Wir sind ja in Sachen Fremdschämen wirklich viel gewohnt, was das Dschungelcamp angeht. Aber bei diesem Anblick müssen wir wirklich an die Reserven gehen, um nicht wegschauen zu müssen. Tapfer bleiben!

Wollte der Prince das Werkzeug hellsehen oder was? #ibes — Franzi (@franzix99) January 19, 2020

Update, 23.03 Uhr: Wir fühlen mit Daniel Hartwich. Die „Stars“ wollen einfach nicht verstehen, welches Werkzeug gebraucht wird. „IMBUS“, brüllt Daniel. Das ist jetzt aber die Lösung auf dem Silbertablett. Achso, nein, stimmt ja gar nicht. Selbst mit diesem „Tipp“ können die beiden nichts anfangen. Oh je...

Update 23.02 Uhr: Es ist zum Verzweifeln. Mal wieder hat Prince Damian nicht den richtigen Schlüssel gereicht. Er hat wohl in seinem Leben vor dem Camp zu wenig Zeit mit den normalen Dingen des Lebens verbracht. Aber wir haben natürlich Verständnis. Schließlich ist er ja ein Superstar.

Update, 23.01 Uhr: Die Zeit rennt. Und die Sterne bleiben aus. Fast könnte einem die Sonja leid tun. Aber auch nur fast!

Dschungelcamp 2020: Sonja und Prince Damian blamieren sich in der Prüfung

Update, 23.00 Uhr: Was für ein Bild: Auf Sonjas Kopf, den sie mit einem nicht ganz vorteilhaften Bauarbeiter-Helm schützt, hat sich eine Schlange platziert. In der Zwischenzeit hat Prince Damian ihr einen Schraubenzieher gereicht - natürlich den falschen. Wir warten auf die Wut-Explosion!

Update, 22.59 Uhr: So, weiter geht es. Sonja kreischt erstmal los: „Prince, ich brauche einen runden Schraubenzieher.“ Sichtlich überfordert sucht der Ex-“Superstar“ los - ohne Erfolg.

Update, 22.48 Uhr: Wie fies. Es geht erstmal in die Werbung. Bis gleich!

Update, 22.46 Uhr: „Ja, wir schaffen das!“ Volle Motivation für eine erfolgreiche Sterne-Jagd. Sonja krabbelt erstmal in einen kleinen Käfig - voller Schlangen. Und Prince Damian scheint es nichts auszumachen, mitten in einem Ameisen-Nest zu stehen. Das muss dieses Stockholm-Syndrom sein.

Dschungelcamp 2020: Sonja und Prince Damian treten zur Prüfung an

Update, 22.42 Uhr: Selbe Prozedur wie immer: Daniel und Sonja erklären, Dr. Bob quaselt, die „Stars“ geben ihr „Ja, wir treten an“ - damit ist die Basis für eine blamable Dschungel-Prüfung gelegt.

Wer denkt sich eigentlich die Namen für die Dschungelprüfungen aus? #IBES — Alina (@nopromisesniaII) January 19, 2020

Update, 22.41 Uhr: Für alle Dschungel-Nerds hier eine Erklärung über die heutige Prüfung:

Insgesamt neun Sterne können die beiden bei „Hör mal, wie behämmert!“ auf einer ganz besonderen Dschungel-Baustelle erkämpfen. Die Baustelle besteht aus zwei Tunnels, mit je vier Kammern. In dem Tunnel, in den Sonja kriechen muss, befinden sich alle Sterne – aber auch Echsen, Krokodile, Schlangen und ein Waran. Dort ist jeder Stern auf eine spezielle Art und Weise angeschraubt. So braucht die Schauspielerin immer ein anderes Werkzeug, um den Stern zu bekommen. Die passenden Schraubenzieher und Inbusschlüssel liegen in dem zweiten Tunnel, in dem sich Prince Damien gemeinsam mit Krabben, Spinnen, Ameisen und Co. befindet. Mit Walkie-Talkies müssen sich die beiden Stars untereinander verständigen. Sonja funkt durch, welches Werkzeug sie braucht und der DSDS-Gewinner geht dann auf die Suche. Über eine Box an einem Flaschenzug gelangt dann das Werkzeug zu der Schauspielerin in den anderen Tunnel. Soweit die Theorie! Neun Minuten Zeit haben die beiden Camper für diese Prüfung.





Update, 22.40 Uhr: So, begleitet von Elena und Sven werden die Prüflinge in ihr Verderben geschickt. Das hoffen wir jedenfalls.

Update, 22.37 Uhr: Danke, Markus. „Einen Stern schafft doch wohl jeder,“ meint er. Er hat ja auch leicht reden, nachdem er seine Prüfung gestern mit Bravour gemeistert hat. Doch sein Kommentar kommt im Camp alles andere als gut an. „Das löst Druck aus“, beschwert sich Sonja. Elena ist ganz ihrer Meinung. Endlich ein wenig Gift im Camp. Das hat heute aber auch wirklich lange gedauert.

Dschungelcamp 2020: Prince Damian und Sonja Kirchberger müssen in die Prüfung

Update, 22.36 Uhr: Es ist entschieden. Sonja Kirchberger und Prince Damian haben die Ehre. Das hat Potential. Prince Damian flippt bei der Verkündung komplett aus - ob er weiß, dass eine Prüfung meist kein Grund zur Freude ist?

Update, 22.35 Uhr: Genug Sendezeit für Toni. Es geht wieder um die wichtigen Dinge. Die Prüfung steht an! Mal wieder müssen die Camper entscheiden, wer zur Prüfung antritt. Es steht eine Duo-Prüfung an.

Update, 22.32 Uhr: Nach Marco wird dann also Toni zurück in die Zivilisation gebracht. Und ein wenig Vorfreude darauf kann sich die Ex-Camperin dann doch nicht verkneifen. Spätestens im Hotel Versace bricht großer Jubel aus. Da lässt sich die durch DSDS „bekannte“ Toni doch gleich die Haare schneiden. Und Tschüss!

Dschungelcamp 2020: Große Trauer nach Toni Trips Aus - „Süße, kleine Maus!“

Update, 22.30 Uhr: Wir sind gerührt! Camp-Mentor Sven richtet warme Worte an die Ausgeschiedene. Er wünscht ihr viel Erfolg bei ihrer Musik-Karriere. „Du bist eine ganz süße Maus!“ Wie nett! Nur: Welche Musik-Karriere meint der Ex-Boxer?

Update, 22.28 Uhr: Sonja und Elena sind entsetzt. „Sie ist so eine tolle, interessante Frau,“ schwärmt Sonja von Toni. Für Elena reißt Tonis Aus gar eine Lücke.

Update, 22.26 Uhr: Zurück zum aktuellen Tagesgeschäft im Dschungelcamp. Das war gestern eine dicke Überraschung. Toni Trips musste das Camp verlassen. Die Frau, deren Name wie eine sexuell übertragbare Krankheit klingt, konnte die Trauer über ihr Aus nicht verstecken. Nicht nur bei ihr flossen nach der Verkündung Tränen.

Dschungelcamp 2020: Anastasiya spricht von Bulimie - Horror-Beziehung in der Jugend

Update, 22.22 Uhr: Das klingt nicht gut. Die unbekannte Teilnehmerin des Dschungelcamps, Anastasiya (Wir wissen noch immer nicht, wer sie ist) spricht von einer harten Jugend. Sie hatte wohl einen Freund, der sie nicht gut behandelte. „Ein Mensch, der dich liebt, wird dich niemals schlagen.“ Da hat sie wohl recht. Trotzdem brennt uns weiter auf den Nägeln, wer diese junge Frau mit dem sympathischen Akzent denn eigentlich ist ...

Update, 22.19 Uhr: Trübselige Stimmung im Camp. Die „Stars“ sitzen auf ihren Betten und unterhalten sich einmal mehr über sinnlose und inhaltslose Dinge. Doch Halt! Was lässt Anastasiya (wer war das gleich nochmal? Ein Model? Kennt man sie aus dem Playboy?) da für eine Bombe im Dschungelcamp platzen? Wie sie Danni und Sven erzählt, litt sie in ihrer Jugend wohl an Bulimie. Grund war wohl eine Jugend-Liebe. Mehr davon!

Update 22.16 Uhr: So, los geht der Dschungel-Wahnsinn! Sonja und Prince Damian werden uns heute in der Prüfung beglücken. Außerdem wartet jede Menge Streit und Hass auf uns. Wir denken, dass könnte heute was werden.

Dschungelcamp 2020: Dschungel-Party auf RTL - jetzt geht es live nach Australien

Update, 22.10 Uhr: Noch läuft „Die große Dschungel-Party“ auf RTL. Von dort aus melden sich schon einmal Daniel und Sonja - und Kasalla-Legat! Das verspricht ein Dschungel-Abend zu werden, wie wir uns ihn vorstellen.

Update, 21.19 Uhr: Das Wochenende ist fast vorbei, doch das letzte Highlight steht noch bevor. Dem Dschungel sei dank! Wir bereiten schon mal Snacks und Getränke vor, um die Woche gebührend mit dem Dschungelcamp zu verabschieden.

Update, 20.30 Uhr: So liebe Dschungel-Fans! Gleich ist es wieder soweit. Was uns wohl diesmal erwartet? Feststeht, dass eine Evakuierung wohl erstmal vom Tisch ist. Feststeht auch, dass wir wohl auch heute nicht in den Genuss einer Danni-Büchner Prüfung kommen. Genauso wie man davon ausgehen kann, dass Elena Miras wieder für ordentlich Krawall sorgen wird. Wir hoffen natürlich sehr auf viele tödliche, möglichst lang unbemerkte Spinnen, jede Menge Tränen und leidende Gesichter in der Prüfung. In weniger als zwei Stunden geht‘s los. Bis gleich!

Dschungelcamp 2020: Jede Menge los im Camp - Markus rockt Dannis Horror-Prüfung

Im Dschungelcamp 2020 gibt es Anlass für gute Laune, und das haben die Kandidaten vor allem einem Mann zu verdanken. Markus Reinecke hat mit seiner großartigen Dschungelprüfung an Tag gleich zwei Großtaten vollbracht. Er hat den Kandidaten das zweite richtige Essen innerhalb von zwei Tagen ermöglicht und ganz nebenbei auch noch Daniela Büchner den größtmöglichen Dämpfer verpasst. Durch Markus wurden Körper und Moral der Kandidaten gestärkt - und RTL hatte bei dieser Entwicklung ziemlich offensichtlich die Finger im Spiel.

Damit Bewegung in die Gruppe kommt, hat RTL zu einem bekannten Trick gegriffen. Eine Dschungelprüfung, die Daniela Büchner vor wenigen Tagen sofort abgebrochen hatte, wurde nun einfach Markus Reinecke vorgesetzt. Wo Danni nach 13 Sekunden gescheitert war, holte der Trödelfuchs fast die maximale Anzahl an Sternen. Das mutmaßliche Ziel von RTL ist leicht zu erkennen: Die Kandidaten direkt gegeneinander ausspielen, damit endlich jemand anderes als Danni in den Vordergrund rücken kann.

Dschungelcamp 2020 kann nach Evakuierung normal weitergehen

Die Dschungelcamp-Kandidaten* erlebten zuletzt viel Aufregung. Eine extreme Wetterlage mit massiven Regenfällen sorgte für echte Gefahr im Camp. Eine Evakuierung war unvermeidlich*, die Stars mussten sich ins Dschungeltelefon retten und dort ausharren. An Tag 10 ist mit solchen Katastrophen nicht mehr zu rechnen. Die Bewohner können sich nun wieder ganz sich selbst und ihren Streitigkeiten widmen.

Wer ist noch dabei im Dschungelcamp 2020

Die Zeit der Rauswürfe im Dschungelcamp ist längst gekommen. Drei Kandidaten sind raus, zwei davon wurden in den letzten Tagen von den Zuschauern eliminiert. Am Samstag (Tag 9) traf es Toni Trips*. Sie hatte zu wenig Anrufe der Zuschauer erhalten, um weiter dabei zu bleiben. Marco Cerullo* war schon einen Tag vorher raus und Günther Krause* war bekanntlich kaum jemals richtig drin.

An Tag 10 sind folgende Kandidaten noch dabei:

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Screenshot RTL.de