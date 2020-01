Dschungelcamp 2020: Hat Danni Büchner eine Beziehung zerstört? Mitcamperin äußert Vorwürfe

Jetzt spricht der Vox-Star Klartext

Daniela Büchner zieht am Freitag ins Dschungelcamp 2020 ein. Dabei ist auch eine Kandidatin, die wohl noch eine offene Rechnung mit der Kult-Auswanderin hat.

Daniela Büchner (41) ist die Witwe des verstorbenen Mallorca-Sängers und „Goodbye Deutschland“-Stars Jens Büchner (†49) .

teil. In der Show trifft die Blondine auf eine Reality-TV-Rivalin.

Sydney - Danni Büchner ist eine Power-Frau: Sie ist nicht nur fünffache Mutter, Café-Inhaberin und Auswanderin, sondern nach dem Krebs-Tod ihres Mannes 2018 auch alleinerziehend.

Es war alles so schön. Daniela und Jens Büchner lebte mit ihren gemeinsamen Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani (3) und den Patchwork-Kindern auf der Urlaubsinsel Mallorca. Im November 2018 dann der Schock - Jens verliert den Kampf gegen den Lungenkrebs. Seine Familie ist am Boden zerstört.

Daniela Büchner hat den Tod ihres Mannes noch nicht überwunden

Seit dem Todestag des Reality-TV-Stars Jens Büchner muss Daniela die Familie alleine versorgen. Vor etwa einem Jahr eröffnete sie das gemeinsame Café Fanteria wieder. Doch die Trauer ist immer noch groß. Schon 2019 sollte Danni in den Dschungel, die Verträge waren angeblich schon unterschrieben, der Tod ihres Mannes hinderte sie aber an der Teilnahme. Kassiert Daniela Büchner dieses Jahr eine Riesen-Gage? (*).

Auch ihre verstorbene bessere Hälfte Jens war schon Kandidat im Dschungelcamp. 2017 nahm der „Goodbye Deutschland“-Star bei der Show teil und erreichte den sechsten Platz. Nun möchte Daniela Büchner in seine Fußstapfen treten, doch Streit mit einer Kandidatin scheint schon vorprogrammiert.

Daniela Büchner und Zwei Rivalinnen treffen im Dschungelcamp aufeinander

Seit dem Tod ihres Ehemannes brodelt die Gerüchteküche. Gibt es einen neuen Freund an der Seite von Daniela Büch ner? Vor allem der Name des Schlagerstars Ennesto Monté (44) fällt dabei auffällig oft. Es kursieren sogar Gerüchte, dass er sich wegen der Blondine sogar von seinerFreundin und Dschungelcamp-Kandidatin Anastasiya Avilova(*) getrennt haben soll, berichtet RTL. Das wird Down Under bestimmt noch einmal Thema sein.

Danni bestreitet jetzt allerdings, Schuld an dem Beziehungs-Aus der beiden zu haben. „Das Lächerlichste war, dass eine Person behauptet hat, ihr damaliger Freund hätte wegen mir Schluss gemacht. Das hat mich sehr geärgert“, sagt sie in einem RTL-Interview. Danach stellt sie klar, dass sie für eine neue Liebe noch nicht bereit ist: „Dafür ist es noch lange nicht so weit."

