Ohrfeige für Laura: Für Michael Wendlers Mama wird Claudia Norberg „immer Schwiegertochter bleiben“

Claudia Norberg ist ab Freitag im Dschungelcamp 2020 zu sehen. Kurz vor ihrer Abreise besuchte sie die Mutter ihres Noch-Ehemannes Michael Wendler.

Claudia Norberg (49) ist Kandidatin der diesjährigen Dschungelcamp -Staffel.

(49) ist Kandidatin der diesjährigen -Staffel. Seit über einem Jahr ist sie von Schlagerstar Michael Wendler (47) getrennt, der seitdem mit der 19-jährigen Laura Müller zusammen ist.

(47) getrennt, der seitdem mit der 19-jährigen zusammen ist. Ihre Noch-Schwiegermutter äußerte sich jetzt zur neuen Flamme ihres Sohnes.

München - Claudia Norberg war fast drei Jahrzehnte die Frau an der Seite von Michael Wendler. Vor knapp eineinhalb Jahren dann der Schock: das Paar hat sich getrennt. Der Schlagerstar ist jetzt mit der 19-jährigen Laura Müller zusammen. Trotzdem pflegt die Blondine ein gutes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter Christine Tiggemann.

Dschungelcamp 2020: Kandidatin Claudia Norberg zu Besuch bei ihrer Schwiegermama

Claudia Norberg ist derzeit schon Down Under in Australienund bereitet sich auf ihre Zeit im Dschungel vor. Noch in Deutschland hat sie es sich nicht nehmen lassen zusammen mit ihrer Mutter Waltraut, die sie auch nach Australien begleitet, ihre Schwiegermutter Christine Tiggemann zu besuchen. RTL hat die Wendler- Ex dabei mit der Kamera begleitet.

Innige Umarmungen, lautes Gelächter und leuchtende Augen: Claudia Norberg und ihre Schwiegermama scheinen sich prächtig zu verstehen. „Du wirst immer meine Schwiegertochter bleiben, egal was passiert“, sagt die Mutter von Michael Wendler zu der 49-Jährigen. Das dürfte ein harter Schlag für ihren Sohn und seine 19-jährige Freundin Laura sein.

Doch Christine Tiggemann ist noch lange nicht am Ende. Während des Drehs kann sie sich kleine und auch größere Sticheleien gegen Laura Müller einfach nicht verkneifen. „Das könnte ja mein Enkelkind sein!“, sagt sie über die derzeitige Partnerin ihres Sohnes. Ganz Unrecht hat sie mit der Aussage aber nicht. Ihr Enkelkind, die Tochter von Michael Wendler und Claudia Norberg ist gerade einmal ein Jahr jünger als Laura. Doch die Wendler-Mama setzt noch eines drauf: „Eine Puppe zum Spielen“, sagt sie und bricht in schrilles Gelächter aus, woraufhin Claudia sie in den Arm nimmt. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Laura Müller in der Januar-Playboy-Ausgabe zu sehen sein wird.

Christine Tiggemann hält Comeback mit Dschungelcamp-Kandidatin Claudia Norberg nicht für ausgeschlossen

Auf die Frage, was sie von der neuen Beziehung ihres Sohnes hält, antwortet die Mutter von Michael Wendler: „Ich will ja jetzt nicht zu viel sagen, aber dass das mit Laura was für die Ewigkeit ist, glaub ich ja nun auch nicht.“ Die Mutter von Claudia, Waltraut Norberg, flüstert ihr daraufhin zu: „Das darf man doch nicht sagen.“ Doch Christine Tiggemann lässt sich davon nicht beeindrucken und fährt fort: „Er kann ja da schon wieder jemand neues haben, wie mit Claudia. Ist ja alles offen.“

Dschungelcamp-Kandidatin Claudia Norberg berichtet über schwere Zeit nach Trennung

Im Interview verrät die Dschungelcamp-Kandidatin, dass die Zeit nach der Trennung alles andere als leicht war. Vor allem die Tatsache, dass ihr Noch-Ehemann sie für eine Jüngere verlassen hat, hat an ihrem Selbstwertgefühl genagt. „Man guckt in den Spiegel und fragt sich: Hat es an meinem Aussehen gelegen? Hätte ich mehr tun können? Hätte ich mich besser anziehen können? Hätte ich mich noch mehr pflegen können? Hätte ich mehr Sport treiben können? All diese Zweifel kommen natürlich in einem auf“, sagt sie.

Ab Freitag kann Claudia im Dschungelcamp zeigen was sie drauf hat und ob sie es länger aushält als ihr Ex Michael Wendler. Der rief nämlich schon nach vier Tagen Dschungel den berüchtigten Satz: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“.

