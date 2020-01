Dschungelcamp 2020: Axel Schulz ätzt gegen Bewohner: „Ottke ist der Einzige, der...“

Interview mit tz.de

Sven Ottke wird im Dschungelcamp 2020 zum Favoriten. Boxer Axel Schulz spricht mit tz.de über seinen Kumpel Sven - und lästert über die Kandidaten.

So langsam lichten sich die Reihen im Dschungelcamp 2020 *: Einer, der bislang noch nicht auf der Abschussliste der Moderatoren (“Du bist es vielleicht...“) stand, ist der ehemalige Box-Weltmeister Sven Ottke.

Sein Box-Kumpel Axel Schulz verfolgt die TV-Show ebenfalls. Im Interview mit tz.de* spricht er über seinen Box-Kumpel Sven Ottke und eine mögliche Teilnahme am RTL-Dschungelcamp.

Axel, siehst Du aktuell das Dschungelcamp?

Axel Schulz: Ja natürlich, ich muss es ja gucken, weil Sven Ottke * dabei ist, den ich ja gut kenne. Aber ich quäl‘ mich da durch, weil es momentan nicht so spannend ist. Trotzdem hab ich Sonja Zietlow geschrieben, dass ich es klasse finde, dass Sven dabei ist.

Warum gilt Sven Ottke mittlerweile als Favorit im Dschungelcamp 2020?

Axel Schulz: Er ist ja mit der Einzige im Dschungel, der was geleistet hat, über 20 Weltmeister-Titel. Er hatte eine grandiose Karriere als Sportler. Danach hast du Disziplin, du weißt worauf es ankommt, kannst dich gut konzentrieren, fokussieren. Aber ob es eine Ehre ist im Dschungelcamp als Favorit zu gelten? Ich weiss es nicht. Trotzdem drücke ich ihm die Daumen.

+ Axel Schulz mit Box-Kumpel Sven Ottke. Schulz hält Ottke für einen Favoriten im Dschungelcamp 2020. © picture alliance / dpa / Patrick Seeger

Dschungelcamp 2020: Diese Kandidaten findet Axel Schulz sympathisch

Welche Kandidaten* findest Du in der aktuellen Staffel denn sympathisch?

Axel Schulz: Ich finde Prince Damien gut und lustig. Sonja Kirchberger ist ja schon raus, aber sie habe ich im Sommer mit meiner Familie auf Mallorca getroffen und meine Kinder war ganz begeistert von ihr. Von den anderen kommt ja irgendwie auch nicht viel.

Glaubst Du das Honorar war für Sven ausschlaggebend beim Dschungelcamp teilzunehmen?

Axel Schulz: Natürlich, der Dschungel lockt nur mit seinem Geld. Wer sagt, er geht nur wegen der Herausforderung rein, kann ja auch ganz andere Dinge machen, wie z.B. Joey Kelly, der seine Prüfungen bestreitet, in dem er mit seinem Auto alleine durch die Welt reist.

Ist es immer eine gute Mischung an Stars im Dschungel? Sportler, Schauspieler, Musiker, Instagram Stars?

Axel Schulz: Es ist eine sehr gute Mischung für die Zuschauer. Du siehst z.B. Schauspieler, die eine sportliche Prüfung schaffen und auf der anderen Seite die Sportler, die genau diese nicht bewältigen. Das macht den Anreiz.

Dschungelcamp 2020: Axel Schulz wurde auch schon von RTL angefragt

Wurdest Du eigentlich schon von RTL für das Dschungelcamp angefragt?

Axel Schulz: Ja, aber zum Glück habe ich noch genug in der Spardose, dass ich da nicht hin muss.

Würdest Du denn rein gehen?

Axel Schulz: Wenn ich das Geld bräuchte, würde ich es machen. Wenn man bedenkt, was man an Gage bekommt. Dafür muss man normaler Weise ein Jahr lang arbeiten gehen. Und wenn man es als Herausforderung sieht- einen Penis zu essen oder eine Schweine-Vagina, dann entscheidet man das selbst. Also ich weiß nicht, aber ich glaube meine Frau würde mich danach nicht mehr küssen.

Wann siehst Du Sven wieder?

Axel Schulz: Weiß ich noch nicht, wahrscheinlich im Sommer irgendwann beim Golfen.

Siehst Du dir das Finale an?

Axel Schulz: Auf jeden Fall. Ich bin zwar am Wochenende wieder unterwegs, aber es ist ja zum Glück eine gute Uhrzeit. Und wenn ich es nicht schaffen sollte, nehme ich es auf.

