Social-Media-Ranking: Ein Camper ist der klare Instagram-König

Im Dschungel kämpfen die mehr oder weniger prominenten Camper vor allem um die Krone. Aber auch um Ruhm. Deshalb geht der Blick ebenso auf die Social-Media-Kanäle. Bei Instagram gibt es einen eindeutigen König.

Der Kampf um die 13. Dschungelkrone in der IBES-Geschichte spitzt sich zu. In wohl keiner Staffel zuvor gab es so viele aussichtsreiche Kandidaten wie 2019. Anfangs schien Currywurstmann Chris Töpperwien in der Gunst der Zuschauer vorne zu liegen. Doch je mehr es wirklich um die Wurst geht, kristallisieren sich Evelyn Burdecki mit ihrer charmant-naiven Art und der von seinen neu gewonnenen Fans schon mit US-Actionheld Chuck Norris verglichene Peter Orloff als Topfavoriten heraus.

Unter den IBES-Zuschauern scheinen sie den größten Zuspruch zu haben. Doch die größte Fangemeinde weiß ein anderer Camper hinter sich. Im Instagram-Ranking ist nämlich Bastian Yotta die unangefochtene Nummer eins. Dem selbsternannten Selfmade-Millionärs, der auch die höchste Gage von RTL einstreichen soll, folgen 764.000 „Yotta-Jünger“.

Dschungelcamp 2019: Bastian im Instagram-Ranking vor Evelyn und Leila

Alles andere als unwichtig, denn natürlich geht es für die Camper auch darum, ihre Popularität voranzutreiben. Bastian verweist Evelyn mit 285.000 Followern und die schon zeitig ausgeschiedene Leila Lowfire mit 202.000 Followern deutlich auf die Plätze.

Auch Felix van Deventer (187.000), Domenico de Cicco (155.000) und Chris Töpperwien (110.000) kommen auf sechsstellige Zahlen. Gerade die jüngeren Camper schauen natürlich schon auf die Entwicklung der Follower. Denn diese gilt als Indiz dafür, wie groß das Interesse an der vielleicht gerade erst angekurbelten TV-Karriere ist. So fragte Felix bei der überraschenden Begegnung während der Schatzsuche seinen Bruder Timo nach dem aktuellen Instagram-Wert. Da waren es noch mehrere Tausend weniger, die seinen Posts und Storys folgten.

Bemerkenswert: Peter Orloff, der seinen Instagram-Kanal erst Anfang des Jahres freischaltete, hat schon 13.200 Follower – mehr als Doreen Dietel (13.100), Gisele Oppermann (3000) oder Sandra Kiriasis (2125). Die frühzeitig gescheiterten Tommi Pieper und Sibylle Rauch verzichten sogar ganz auf ein Instagram-Konto.

Dschungelcamp 2019: Die Follower-Zahlen der IBES-Promis bei Instagram

Platz* Name Anzahl der Follower** 1 Bastian Yotta 764.000 2 Evelyn Burdecki 285.000 3 Leila Lowfire 202.000 4 Felix van Deventer 187.000 5 Domenico de Cicco 155.000 6 Chris Töpperwien 110.000 7 Peter Orloff 13.200 8 Doreen Dietel 13.100 9 Gisele Oppermann 3000 10 Sandra Kiriasis 2125

*Tommi Pieper und Sibylle Rauch besitzen keine Instagram-Accounts.

**Stand: 25. Januar 2019 (21 Uhr)

