Dschungelcamp 2019: Sie stehen heute im Finale - drei Promis sind raus

Wer holt sich die Dschungelkrone?

+ © MG RTL D Da waren es noch sechs: Die Camper treten zur gemeinsamen Dschungelprüfung „Schwingerclub“ an. © MG RTL D

Heute ist das Finale im Dschungelcamp 2019. Drei Promis kämpfen in der 13. IBES-Staffel um die Dschungelkrone. Alle Informationen finden Sie im Live-Ticker.

Am heutigen Samstag, 26. Januar 2019, findet das Dschungelcamp-Finale statt.

An Tag 15 waren zunächst immer noch sechs Kandidaten im Dschungelcamp 2019 dabei.

Im Halbfinale musste Chris Töpperwien als erster Kandidat gehen, ihm folgten Sandra Kiriasis und Bastian Yotta.

Domenico de Cicco musste als erster Kandidat gehen, danach folgten Sibylle Rauch, Tommi Piper, Gisele Oppermann, Leila Lowfire und Doreen Dietel.

Damit stehen Evelyn Burdecki, Felix van Deventer und Peter Orloff im Finale an Tag 16.

An Tag 14 musste wegen Serverproblemen bei RTL kein Promi das Dschungelcamp verlassen.

Der Gewinner erhält eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.

Das sind die Dschungelcamp-Gagen 2019.

12.45 Uhr: Diese drei Kandidaten stehen im Finale des Dschungelcamps 2019: Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (31), Schlagersänger Peter Orloff (74) und GZSZ-Star Felix van Deventer (22). Für sie geht es heute Abend ab 22.15 Uhr um die Dschungelkrone - und um die Siegprämie von 100 000 Euro. Wobei Letztere für die Kandidaten wohl am wichtigsten ist.

Für RTL war das Halbfinale am Freitagabend ein großer Quoten-Erfolg: Das Halbfinale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ verfolgten gestern ab 22.15 Uhr insgesamt 5,52 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 21,8 Prozent). Der Spitzenwert lag bei 6,09 Millionen Zuschauern. Bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte das Dschungelcamp am Freitagabend einen Marktanteil von 28,4 Prozent (4,00 Millionen Zuschauer).

Dschungelcamp 2019: Alle gehen auf Evelyn Burdecki los

Update vom 26. Januar 2019, 9.09 Uhr: Was war denn das für ein Halbfinale? Gleich drei Kandidaten mussten das Camp am Freitagabend verlassen. Chris Töpperwien, Sandra Kiriasis und Bastian Yotta haben keine Chance mehr auf die Dschungelkrone. Somit steht fest: die herrlich erfrischende Evelyn Burdecki, GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer und Schlagersänger Peter Orloff stehen im Finale.

Wer „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ dann gewinnt, entscheidet sich am heutigen Abend live im TV. Zuvor müssen die drei jeweils eine einzelne Dschungelprüfung absolvieren. Obwohl das RTL-Dschungelcamp noch zwei weitere Folgen für die Fans ausstrahlt, denken viele Twitter-User bereits jetzt an das nahende Ende. Die letzten zwei Wochen scheinen bei vielen Zuschauern Spuren hinterlassen zu haben.

Wenn man realisiert, dass man auf #IBES bald wieder ein Jahr warten muss. pic.twitter.com/rQTPhOCFEb — Sascha M (@SaMue1702) 25. Januar 2019

Dschungelcamp 2019: Sandra und Bastian müssen gehen

23.43 Uhr: Okay, einen haben wir noch zu später Stunde. Nimmt man die Zahl der Instagram-Follower als Maßstab, stünde der Dschungelkönig längst fest.

23.34 Uhr: Und damit verabschieden wir uns bis zum großen Finale. In rund 25 Stunden wissen wir, wer 13. Dschungelkönig(in) ist.

23.30 Uhr: Nochmal zur Übersicht. Im Finale dabei sind Evelyn, Felix und Peter.

23.29 Uhr: Die letzte Entscheidung fällt zwischen Bastian und Peter. Dritter Finalist ist Peter. Damit scheitert auch Bastian.

23.28 Uhr: Sie wird begleitet von Felix oder Sandra. Dabei ist Felix - Sandra muss gehen.

23.27 Uhr: Im Finale ist Evelyn.

23.26 Uhr: Sonja und Daniel walten ihres Amtes. Machen sie es spannend? Oder wird es kurz und schmerzlos?

23.25 Uhr: So, Werbung überstanden. Auf geht‘s in die Entscheidung vor der Entscheidung. Welchen beiden Kandidaten wird vor dem Finale die Tür gewiesen?

23.16 Uhr: Nun folgt der Aufruf der fünf Halbfinalisten zum Anruf. Dann Werbung. Und dann der Doppel-Rauswurf.

23.14 Uhr: Felix tippt am Lagerfeuer mit Bastian auf Evelyn als Sieger. Derweil wirft Yotta Peter vor, immer bewusst mit der Kamera zu spielen. Das hätte der Schlagersänger ja 60 Jahre erfolgreich getan.

Dschungelcamp 2019: Bastian spricht über Verlust des ungeborenen Kindes

23.12 Uhr: Nicht nur im Internet wird wild spekuliert, wie viel Wahrheit hinter Yottas Geschichte steckt. Auch Sonja deutet da etwas an. Hoffen wir mal, dass Bastian nicht nur mit den Emotionen der Zuschauer spielt.

23.10 Uhr: Auch Bastian offenbart nun, dass seine Ex-Freundin ein Kind verloren hat. Die Situation schildert er im Dschungeltelefon. Die Nachricht vom Tod des Kindes habe ihn „krasshart getroffen, das war ein Schock“. Auch bei ihm kommt nun alles wieder hoch.

23.08 Uhr: Chris will Bastian provozieren, aber der behält diesmal die Ruhe. Doch die ganze Situation schlägt Sandra aufs Gemüt. Sie muss an ihr verlorenes Kind denken. Und Felix deutet das Thema auch gegenüber Bastian an.

23.06 Uhr: Jetzt geht Bastian aber dann doch zu weit. Er schnappt sich Evelyn und wirft ihr „Fake-Freundlichkeit“ zu Chris vor. Sie verteidigt sich, weil sie schlicht niemanden ausschließen wolle.

23.05 Uhr: Bastian glaubt noch an den (Dschungel-)Gott: „Ich habe darum gebeten, dass seine Maske fällt.“ Auch er wirft Chris vor, für das Fernsehen zu performen.

23.02 Uhr: Oha! Sandra wirft Chris vor, eine Show abzuziehen: „Die Kamera geht an, der geht voll ab und schreit rum. Die Kamera ist aus, dreht er sich um und lacht.“ Der Ciurrywurstmann schafft es sogar, Peter gegen sich aufzubringen. Alle Achtung!

22.59 Uhr: Nachdem Felix Daniel eine Burger schmackhaft gemacht hat, geht‘s für alle zurück ins Camp. Chris‘ Laune ist im Wasser versunken: „Zwei Sterne ist scheiße.“ Damit können die Mitcamper nichts anfangen. Der Currywurstmann fährt aus der Haut: „Ich bin stinkesauer, ehrlich!“ Dann befiehlt er den Abgang Richtung Camp.

22.57 Uhr: Wirklich glücklich wirken die Camper nicht. „Besser als kein Stern“, stellt Chris fest. Daniels süffisanter Konter: „Aber schlechter als sechs.“

Dschungelcamp 2019: Promis erkämpfen sich in der Prüfung zwei Sterne

22.56 Uhr: Das war‘s dann aber auch mit der Herrlichkeit. Die Mädels schaffen es auch im zweiten Durchgang nicht, den Stern zu crashen.

22.55 Uhr: Jetzt wuppen sie es. Auch Felix zerstört seinen Stern. Macht nach Adam Riese zwei Sterne.

22.53 Uhr: Während sich Chris noch wegen seines zweiten Fehlversuchs auskotzt, gibt Bastian dem Stern den Rest. Der erste Volltreffer des Tages.

22.52 Uhr: Und auch Evelyn landet neben dem Stern. Btw: Legat als Daniel-Double war echt köstlich.

22.49 Uhr: Achso - wer es nicht sehen kann, so in etwa schaut die Prüfung aus.

Ich wusste doch, dass ich die Prüfung schon mal gesehen habe. #IBES pic.twitter.com/gcbLki99Q1 — benelux900 (@benelux900) 25. Januar 2019

22.43 Uhr: Und dann gibt‘s WERBUNG!!! Während Evelyn in Richtung Stern schwingt - warum, RTL?

22.42 Uhr: Auch Felix und Sandra stürzen sich am Ziel vorbei. Das riecht nach einem, kargen Mahl am Abend.

22.40 Uhr: Bastian erwischt den Stern mit dem rechten Arm, aber der zerspringt nur in zwei Teile. Nicht genug.

22.39 Uhr: Chris darf als erster ran, verpasst den Stern aber deutlich.

Dschungelcamp 2019: Sternlandung im „Schwingerclub“ nötig

22.37 Uhr: Nett, dass Sonja Dr. Bob als „Chef vom Schwingerclub“ betitelt. Jetzt geht‘s ans Ausziehen - aber nur Peter und Evelyn legen einige Klamotten ab.

22.35 Uhr: Die Prüfung trägt den Namen „Schwingerclub“. Fünf Promis schwingen nacheinander mit einer Liane von einer Mauer hinunter über einen Weiher, wo Peter einen Stern positioniert, der mit einem Sprung in drei Teile zerlegt werden soll. Jeder der anderen fünf Kandidaten hat zwei Versuche.

22.33 Uhr: Zum Glück geht es jetzt wieder lustiger weiter. Die Dschungelprüfung steht für alle sechs Kandidaten an. Chris giftet gegen Evelyn, die ihre Trinkflasche vor dem Abmarsch verlegt hat. Ihre Feststellung: „Ich möchte jetzt lieber Harmonie statt Psychiatrie.“ Bitte?

22.31 Uhr: Im Gespräch mit Felix verrät Sandra, dass ihr Ex keine Kinder haben wollte. Besonders belastet sie, dass viele Wegbegleiter nach ihrem Karriereende beinahe erwarten, sie schwanger zu sehen. Sie erzählt sogar, dass sie 2015 ein Kind vor der Geburt verloren hat. Das Schlimmste: Für ihren Ex war das sogar ein Freudentag. Heftig, heftig!

22.29 Uhr: Jetzt wird sehr emotional- Sandra offenbart im Dschungeltelefon, wie schwer es für sie ist, mit 44 Jahren kein Kind zu haben. Das Thema komme bei ihr hoch, weil sie sich für Felix und seinen im Anflug befindlichen Nachwuchs freut.

22.26 Uhr: Die unendliche Geschichte um die Luxusgegenstände bekommt ein neues Kapitel. Weil Bastian Waschs ins Feuer geschüttet hat, bleiben Kissen und Co. konfisziert. Er lässt sich dafür aber nicht die Schuld zuschieben. Damit bringt Yotta auch Sandra gegen sich auf. Die kotzt sich bei Evelyn samt (an Bastian gerichteten) Stinkefinger aus: „ Der zeigt jetzt doch sein wahres Gesicht. Ich hab‘ echt gedacht, Mensch, der ist doch gar nicht so ein Arschloch. Da habe ich mich wohl getäuscht!“

Dschungelcamp 2019: Chris muss das Camp zu Beginn des Halbfinales verlassen

22.23 Uhr: Gehen muss Chris. Das war kurz und schmerzlos. Seine Reaktion: „Toll!“ Dann schiebt er noch ein „Gott sei dank“ nach. Wer‘s glaubt!

22.20 Uhr: Chris vermutet eine Masche von RTL, Bastian droht derweil eine Zwei-Millionen-Klage gegen RTL an. Und was vermutet Evelyn? „Vielleicht ist ja irgendwie dieser Stromdurchlauf kaputt. Oder irgendwelche Maste, diese langen Dinger. Ich hatte mal einen Hamster gehabt. Der Hamster hat damals auch die Telefonleitung durchgegessen. So was kann ja auch hier passieren.“

22.18 Uhr: Sonja und Daniel machen sich schon auf den Weg ins Camp. Wer fliegt jetzt gleich raus? Bislang hat es nur den Server getroffen.

22.17 Uhr: Oha, heute scheint es ordentlich zu krachen zwischen den Campern. Oder um es mit Twitter zu sagen:

Alle zicken sich an. Ich liebe es! #ibes — Sofie ⚡️ (@_Madame_Mim_) 25. Januar 2019

Update vom 25. Januar, 22.10 Uhr: Die Nervosität steigt - besonders vor den TV-Schirmen.

Omg. Sofort zu Beginn vom Dschungel fliegt der Erste. OMG OMG OMG OMG. #Ibes — mads. (@nicht_nett112) 25. Januar 2019

Geil Geil geil! Heute fliegen gleich drei Dschungelcamper raus.

Frag mich nur, wie die das alles in einer Stunde unterbringen wollen. Wird wohl wieder verlängert werden. #IBES — fraeulein_senfgesicht (@misssenfgesicht) 25. Januar 2019

Update vom 25. Januar, 22.00 Uhr: Domenico ist ja schon seit einer Woche zurück im Hotel. Die Zeit seither hat er unter anderem genutzt, um sich ein Tattoo als Andenken an die IBES-Staffel stechen zu lassen. Seeeeeeehr gewöhnungsbedürftig, das Ding.

Update vom 25. Januar, 21.45 Uhr: In einer halben Stunde beginnt die große Rauswurf-Orgie. Das läuft dann nach dem Schema: Du bist raus! Und du bist raus! Und! Du! Bist! Raus! So - noch jemand übrig?

Dschungelcamp 2019: Im Halbfinale fliegen drei Camper raus

Update vom 25. Januar, 21.35 Uhr: RTL hat bereits erklärt, wie es im Halbfinale weitergehen wird. Gleich zu Beginn der Sendung muss der Kandidat, der am Donnerstag die wenigsten Stimmen erhalten hat, gehen. Rund eine Stunde später folgen zwei weitere Camper, damit wie gewohnt drei Finalisten feststehen.

Update vom 25. Januar, 21.15 Uhr: Auch im Camp wurde nach dem überraschenden Ende der Donnerstags-Folge ohne Rauswurf über die Hintergründe spekuliert. „Das ist ja nicht normal“, findet Bastian. Während Felix echte Zweifel zu plagen scheinen, witzelt Yotta: „Wir bleiben jetzt bis Montag.“ Richtig verwirrt ist Felix nach seiner Feststellung: „Morgen gehen dann zwei.“ Denn Chris berichtigt ihn: „Dann müssen ja drei gehen.“

Im Dschungeltelefon gibt sich Bastian locker: „Was ist los hier? Keine Entscheidung heute, die Nerven liegen blank im Camp.“ Und dann frotzelt er: „Habt ihr eure Serverlizenz-Gebühr nicht bezahlt?“ Zur Erinnerung: Daniel hatte die Verschiebung der Entscheidung auf ein Server-Problem zurückgeführt.

Nur noch zwei Tage bleiben den Camp-Teilnehmern, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen und so die Dschungelkrone zu holen. Und das ist wahrlich für viele nicht so einfach. Bastian Yotta und Chris Töpperwien konkurrieren beispielsweise nach ihrer wundersamen Versöhnung schwer miteinander, wer eigentlich das größere Ego, Unternehmen und vieles mehr hat. Bei beiden ist es schwer vorstellbar, dass einer ins Finale kommt. Zumindest wenn man den aktuellen Dschungelcamp-König-Wettquoten traut. Demnach wäre Chris auf Platz 4 und Yotta auf Platz 5. Auf Platz 6 liegt Sandra Kiriasis.

Drei Kandidaten fliegen heute aus dem Dschungelcamp 2019

Sollten die Prognosen stimmen, würden diese drei Kandidaten heute aus dem Camp fliegen. Nachdem es gestern Serverprobleme beim Voting gab, mehr Infos lesen Sie in unserem Live-Ticker von Tag 14 aus dem Camp nach, wird die Entscheidung auf heute verschoben.

+ Daniel Hartwich und Sonja Zietlow verkünden die Panne beim RTL-Voting. © TVNow

Doch wer hat demnach dann gute Chancen auf den Thron?

Peter Orloff liegt nach den Umfragen auf Platz 2. Aber Peter kündigen auch schon viele Kollegen, wie beispielsweise Michael Holm, Unterstützung an.

Wer holt die Dschungelkrone? - Wombat Apari weiß es

Wenn es wiederum nach dem Wombat-Orakel geht, steht die Gewinnerin schon längst fest. Denn Wombat Apari ist sich sicher, dass Evelyn das Dschungelcamp 2019 gewinnt. Zielsicher wirft er alle Bilder außer Evelyns Dschungelbild um: Die Entscheidung ist also klar.

+ Das Wombat-Orakel sieht Evelyn als Dschungelkönigin. © AFP PHOTO

Auch nach den aktuellen Wetten, liegt Evelyn klar auf Platz 1. Ob das weiter so bleibt, wird sich morgen im Finale zeigen.

Die wichtigsten Infos zum Dschungelcamp 2019

