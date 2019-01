Frohnatur Peter im Dschungelcamp: Sein positives Wesen geht einem Promi gegen den Strich

Feurige Diskussion im Dschungelcamp

Peter Orloff mausert sich zum Geheimfavoriten auf die Dschungelkrone 2019. Doch sein unbändiger Optimismus bringt ihm im Dschungelcamp auch Ärger ein.

Während der zwei Wochen im Dschungel fällt jede noch so dick aufgetragene Maske. Sich während einer kompletten IBES-Staffel rund um die Uhr zu verstellen, gelingt keinem (Möchtegern-)Promi. Irgendwann kommt der wahre Charakter dann doch zum Vorschein. Und so sollte den Campern 2019 mittlerweile klar geworden sein, dass Peter Orloff die 24/7-Frohnatur nicht nur zur Schau stellt, um die Gunst der Fans zu ergattern. Dem Camp-Ältesten kam in nun schon 14 Tagen im australischen Urwald noch kein böses Wort über die Lippen - von seinen „Sch...“-Ausrufen während seiner Prüfung „Graus am See“ einmal abgesehen.

Dieses uneingeschränkt positive Wesen des Schlagersängers kommt aber offenbar nicht bei jedem Camper gut an. Doreen Dietel jedenfalls attackierte Orloff am Tag vor ihrem Auszug ziemlich direkt. Ihr Vorwurf: Er sei nicht kritikfähig. Also nicht in der Lage, diese zu äußern. Anlass ihrer Konfrontation war Peters Lob für Chris. Der Currywurstmann hatte sich für die Wiederbeschaffung der von RTL konfiszierten Luxusgegenstände stark gemacht, was Peter erfreute: „Ich finde das prima, wie du dich für unsere Luxusgenstände eingesetzt hast.“

Dschungelcamp-Stress für Peter Orloff: „Der kann ja nicht kritisieren“

Teamkapitän Töpperwien konnte sich gerade noch artig bedanken und anmerken, wie gut es doch tut, „dass man auch mal wieder Lob hört“. Da teilte Doreen auch schon in Richtung Peter aus. „Der lobt ja nur, der kann ja nicht kritisieren“, giftete die Schauspielerin. Was der Kritisierte nicht auf sich sitzen ließ: „Doch, ich kann kritisieren. Aber ich bin jemand, der lieber durch positive Einschätzungen...“ Diesen Satz wollte sich die Dietel erst gar nicht zu Ende anhören, legte direkt nach: „Du kannst aber nicht alles positiv sehen, das geht nicht.“ Peter Orloff blieb in Verteidigungsstellung: „Ich sehe nicht alles positiv.“

Für Doreens Geschmack aber offensichtlich deutlich zu viel. „Wenn das Ei verfault ist, dann ist es leider verfault. Da kannst du nicht sagen, alles ist ein Experiment“, warf sie dem 74-Jährigen vor. Peters Konter fiel erneut eher halbherzig aus - wahrscheinlich darauf bedacht, dem brodelnden Vulkan nicht zum Ausbruch zu verhelfen. „Ich glaube nicht, dass ich die Dinge zu positiv sehe. Ich versuche immer, sie liebevoll zu beeinflussen, ohne die Sache aus den Augen zu verlieren“, stellte er fest und verwies konkret auf den fast schon hoffnungslosen Fall der notorischen Regelbrecherin Burdecki: „Auf der Ebene haben wir genau das richtige Mittel gewählt, um Evelyn zu dem zu bringen, was wichtig ist.“

Peter Orloff hat einen Tipp für Doreen: „Du musst manchmal relaxter werden“

Darauf ließ Doreen nur noch ein verächtliches „Ach“ folgen, um dann direkt in einen Disput mit Chris überzugehen. Doch die beiden Streithähne hatten ihr Huhn noch nicht zur Gänze gerupft. Diesmal machte Peter Orloff den Anfang, indem er der Dietel riet: „Doreen, du musst manchmal relaxter werden… du bist so verbissen, willst du dich beweisen und was zeigen?“ Erwischt! „Möchte doch jeder, du doch auch“, erwiderte das ehemalige Playboy-Bunny: „Ich bin nicht verbissen. Du bist auch verbissen. Du bist verletzt und gehst da durch und machst: Sterne, Sterne, Sterne…“

Peter gab seine Mission aber nicht so schnell auf, startete noch einen allerletzten Versuch: „Lass dich doch mal fallen und sei mal Doreen.“ Doch vergebens. Die klare Antwort: „Es gibt keine purere Doreen als mich hier... du kannst 46 Jahre nicht umpolen.“ Nein, das schafft auch der Dschungel nicht. Insofern scheint ihr wenig später folgender Auszug auch für Frau Dietel von Vorteil gewesen zu sein.

