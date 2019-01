Dschungelcamp 2019: Bastian vergießt Tränen - Chris und Gisele räumen in Prüfung ab

Tag drei der RTL-Sendung

+ © MG RTL D Lebensweisheiten: Bastian Yotta (r.) berichtet Felix van Deventer von seinen Erlebnissen. © MG RTL D

Dschungelcamp 2019 im Live-Ticker: Was passiert an Tag vier in Australien? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Die 13. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ startete am Freitag, 11. Januar 2019 auf RTL.

12 Kandidaten sind beim Dschungelcamp 2019 dabei.



Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren die Sendung.



Der Gewinner erhält erstmals eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.



Das passierte an Tag drei und Tag vier im TV-Dschungel.

>>> Ticker aktualisieren <<<

23.19 Uhr: „Es läuft wie am Schnürchen“, findet Chris. Derweil offenbart Felix seine Rechenkünste: „Es ist einfach. Neun mal neun ist gleich neun plus neun.“ Na dann viel Spaß.

23.17 Uhr: Die Aufgabe - sie müssen die Länge eines über mehrere Bäume gespannten Seils abmessen - mithilfe eines 90 Zentimeter langen Holzstücks.

23.16 Uhr: Die Buddys Chris und Felix dürfen zusammen auf Schatzsuche gehen - und sie sind enorm begeistert.

23.15 Uhr: Evelyn sagt: „Er hat wohl Angst.“ Sie macht sich enorme Gedanken über die Gründe für sein Verhalten in der Vergangenheit. Domenco meint dazu nur: Das im TV ist doch nicht real.

23.13 Uhr: Domenico sucht nun also doch die Aussprache mit Evelyn - auf Geheiß von Chris. Er will „cool mit ihr sein“. Ihm genügt dann ein Handschlag, doch das sieht Evelyn anders. Domenicos schönster Satz: „Ich will einfach einen Stein drüberlegen.“ Also über die ganze Geschichte jetzt.

23.11 Uhr: Dagegen sagt Evelyn: „Ich dachte, dass wird der Mann meines Lebens. Dann hat er sich so komisch verhalten und ist nicht mehr ans Telefon gegangen. Ich wusste ja nicht, dass er eine schwangere Freundin zu Hause hatte.“ Erst Julia hätte sie aufgeklärt: „Das hat mir wehgetan.“ Für sie es „ein Schock“ gewesen: „Ich wurde aus dem Leben gerissen.“ Klare Sache: Sie fühlt sich vor den Kopf gestoßen.

23.10 Uhr: Domenico verrät im Dschungeltelefon: „Ich habe auf jeden Fall mit dem Thema Evelyn abgeschlossen,. Seit meine Kleine auf der Welt ist, sehe ich alles mit anderen Augen.“

23.08 Uhr: Felix begleitet Chris zum Tümpel und hetzt über Bastian. Beide sind sich einig, dass der Yotta nicht sein wahres Gesicht zeigt, wenn die Kameras an sind.

Dschungelcamp 2019: Chris und Gisele werden für acht Sterne gefeiert

23.06 Uhr: Und wie werden die beiden Camper begrüßt? Es gibt Jubel. Bastian stellt fest: „Dann steht es ihm zu, dass er von allen Seiten beglückwünscht wird.“ Derweil stellt Chris fest: „Ey, ihr braucht alle keine Panik zu haben vor sowas.“

23.04 Uhr: Gisele entkleidet sich bis auf Bikini und Höschen - und kreischt ohne Ende. So schlimm ist der Anblick doch gar nicht.

23.03 Uhr: Das Duo lässt den letzten Stern zurück und schafft es just in time aus dem Schacht. Gisele kreischt auch weiterhin. Immerhin acht Sterne haben sie gerettet.

23.02 Uhr: Nun müssen sie noch durch den Lüftungsschacht nach draußen gleiten. „Da sind die gesammelten Scheißviecher von uns aus dem Camp“; stellt Chris fest.

23.00 Uhr: Daniel mahnt zur Eile. Denn nur wenn beide die Klinik vor Ablauf der Zeit verlassen dürfen sie die Sterne behalten. Im nächsten Raum warten Blutkonserven und lebendes Vogelgetier - willkommen im OP-Saal.

22.59 Uhr: Derweil vor der Klinik - Sonja und Daniel lachen sich ob Giseles Darbietung schlapp. Und womit? Mit Recht.

22.57 Uhr: Nun führt der Weg ins medizinische Lager. Dort kreischt Gisele immer wieder auf. Chris sucht nach Sternen und Gisele schreit herum. Tolle Arbeitsteilung.

22.56 Uhr: Gisele schnappt sich den ersten Stern. Dann gibt Daniel einen Tipp: In einem Schrank voller Spinnen ist der nächste Stern. Gisele jammert aber: „Die sind mir zu groß.“ Da wird eben lieber gehungert.

22.55 Uhr: Weiter geht‘s. Es geht in eine OP-Zimmer. Dort warten neben einer Zombie-Krankenschwester auch zahlreiche Schlangen auf dem Krankenbett. Schon ist die erste Minute beendet - ohne Stern.

Dschungelcamp 2019: Chris und Gisele mischen Klinik auf

22.44 Uhr: Chris beruhigt: „Ich bin der Kollege, dem die Frauen vertrauen.“ Ob‘s hilft? Nach diesem Cliffhanger folgt erstmal eine Werbepause.

22.42 Uhr: Los geht‘s im Wartezimmer. Dort müssen die Camper warten, bis sie aufgerufen werden. Beide lachen vor sich hin - bis ein beinahe nackter Patient schreiend durch den Raum stürmt. Fortan kreischt auch Gisele vor sich hin.

22.40 Uhr: Für das Duo geht es in die „Klinik unter Palmen“. „Das Krankenhaus steht schon ein bisschen länger hier“, verrät Sonja. Chris und Gisele müssen gemeinsam in die verschiedenen Räume gehen und können erst dann nach den Sternen suchen. Natürlich darf auch Dr. Bob nicht fehlen - es ist ja sein natürlicher Lebensraum. Und so grüßt er auch: „Welcome to my place.“

22.38 Uhr: Chris kündigt vor Beginn der Prüfung schonmal an Gisele gewandt an: „Es wird Momente geben, da muss ich laut werden. Dann darfst du aber nicht heulen“ Und die wirkt doch leicht geschockt.

22.36 Uhr: Doreen ledert bei Leila gegen Gisele ab. Das Gejammer der Ex-GNTM-Kandidatin stört sie extrem. „Soll sie nicht immer so nackt herumlaufen.“ Wie bitte?

Dschungelcamp 2019: Evelyn bestimmt Sibylle zur neuen Teamchefin

22.31 Uhr: Evelyn gibt die Ehre der Teamchefin weiter - und zwar an Sibylle. Die hakt sofort nach: Was ist den Mitcampern besonders wichtig. Und da wird‘s dreckig - denn Felix bittet, um mehr Obacht bei der Toilettennutzung.

22.29 Uhr: Chris schießt gegen Bastian: „Der Miracle Morning war wie immer - wie die Augsburger Puppenkiste. Nur, dass die Fäden immer weniger werden.“

22.28 Uhr: Apropos Baywatch - Evelyn trägt den roten Pamela-Anderson-Gedächtnisbadeanzug. Was für Aussichten.

22.26 Uhr: Dem Muckimann kommen im Dschungeltelefon die Tränen, als er an seinen Opa denkt: „Er hat immer gesagt: ‚Wieso sieht dich die Außenwelt so falsch. Zeig‘ mal, wie du wirklich bist.‘ Ich glaube, er wäre stolz auch mich.“ Oha, Giseles Emotionen scheinen schnell abzufärben.

22.25 Uhr: So beschloss er: „Ich habe ein Lächeln im Gesicht bekommen - und mit einem Lächeln kannst du nicht springen! Da habe ich gesagt, einmal probiere ich es noch!“

22.24 Uhr: Weiter klagt Bastian sein Leid: „Dann kam der Punkt an dem ich einen Blackout hatte, der mich fast zu meinem Tod geführt hätte. Ich war fett und habe mich voll als Verlierer gefühlt. Da wollte ich mich einfach nur noch umbringen. Ich spring einfach vom Hochhaus. “ Doch er habe daran gedacht, was das beste Leben wär - in Kalifornien a la Baywatch.

22.22 Uhr: Nachdem er Pleite gegangen ist, wurden seine Konten gepfändet und ihm das Haus weggenommen. So musste er unter freiem Himmel übernachten.

22.21 Uhr: Bastian Klagt Felix sein Leid: „Ich habe angefangen als ganz normaler Versicherungsvertreter bei meinem Vater im Geschäft.“ Drei Uni-Abschlüsse hat er in der Tasche: BWL, Jura und Sport. „Wirklich, Jura“, staunt sein Zuhörer.

22.19 Uhr: Die Moderatoren zitieren aus der „Yotta Bibel“. Ganz nach dem Motto: „Wenn du ohne Geld ein Arschloch bist, bist du mit Geld ein großes Arschloch.“ Amen!

22.00 Uhr: In 15 Minuten geht‘s los. Wir sind bereit und hauen in die Tasten.

20.47 Uhr: Jürgen Milski kann es nicht lassen. Nach seinen „Enthüllungen“ rund um das Dschungelcamp - Stichwörter: Phantasialand und Lidl hinter dem Dschungel-Telefon - legt der Malle-Sänger nun in einem weiteren Instagram-Post nach. Dort verweist der über „Big Brother“ bekannt gewordene Ex-Camper augenzwinkernd darauf, dass Thorsten Legat „kleinwüchsige Taubstumme in Nepal zu Kasallas“ ausbilden und Chris Töpperwien „in Lettland einen Textil-Discounter für essbare Unterwäsche (120% vegan)“ eröffnen würde. Ergo könnte das Duo derzeit gar nicht in RTL-Sendungen auftreten.

Zudem kündigte er die Fortführung der IBES-Leaks an - solange er nicht von der Mafia erwischt werde. Denn RTL habe ein Kopfgeld von 1,5 Milliarden Euro auf seine Person ausgesetzt.

Dschungelcamp 2019: Tag 4 im Live-Ticker

20.30 Uhr: Dschungelcamp-Folge vier steht an! Wie gehen Evelyn und Domenico miteinander um? Was reißen Gisele und Chris in der Prüfung? Und knallt es zwischen Töpperwien und Yotta? Wir werden es erleben - hier im Live-Ticker ab 22.10 Uhr!

20.20 Uhr: Domenicos Freundin Julia soll laut Bild sehr unter dessen gemeinsamen Camp-Tagen mit Ex-Flamme Evelyn leiden. Deshalb meldet sie sich demnach täglich in Australien.

18.50 Uhr: Wir haben tief in den Archiven gegraben und alte Bilder von Sibylle Rauch zu Tage gefördert. So sah die Dschungelcamperin vor ihren Beausty-OPs aus.

Dschungelcamp 2019: Bastian Yotta und Chris Töpperwien zoffen sich erneut

13.21 Uhr: Bastian Yotta und Chris Töpperwien werden mit Sicherheit keine Freunde mehr. Nach ersten Streitereien eskaliert die Situation an Tag drei am Lagerfeuer dann komplett. Obwohl sich die Kandidaten zuvor lautstark darauf geeinigt hatte, die Betten gerecht zu tauschen, lehnt sich der Muskelprotz gegen seine eigene eingeführte Regel auf. Für Currywurst-König Chris Töpperwien Grund genug, dem Erfinder des „Morning Miracle“ deutlich die Meinung zu geigen.

11.56 Uhr: Evelyn Burdecki zählt als aktuelle Kandidatin im RTL-Dschungelcamp für viele Zuschauer zu einer der Favoriten. Mit ihrem fröhlichen Wesen und einer oftmals naiven Herangehensweise begeistert die 29-Jährige sogar die anderen Bewohner. Konkurrent Domenico de Cicco hält jedoch sichtbar Distanz zu Burdecki und das, obwohl die beiden bis vor drei Monaten noch als Liebespaar in der Öffentlichkeit standen.

Lustiges Video: Was bringt der Miracle Morning aus dem Dschungel im Alltag?

Obwohl die Beziehung zwischen den beiden Geschichte zu sein scheint und de Cicco mittlerweile zu seiner Ex-Freundin zurückgekehrt ist, würde sich die hübsche Dschungel-Bewohnerin eine endgültige Aussprache wünschen. Im Dschungel-Telefon redet Evelyn Burdecki dann über ihre Gefühle und gesteht dabei: „Ich dachte, er wird mein Mann.“

Dschungelcamp 2019: Gisele Oppermann bricht Prüfung ab

Update vom 14. Januar 2019 8.45 Uhr: Obwohl die Stimmung im Dschungel-Camp 2019 bislang recht ausgeglichen schien, machte an Tag drei vor allem Chris Töpperwien seiner Abneigung gegen Konkurrent Bastian Yotta Luft. Während der Currywurst-Mann bereits am Morgen gegen den Motivations-Zirkel von Yotta stänkerte und drohte, den „Miracle Morning“ zu verbieten, erhob Töpperwien am Nachmittag heftige Vorwürfe im Gespräch mit Gisele Oppermann. Dort deutete der Würstchen-Verkäufer an, durch Fans auf eine fiese Betrugsmasche Yottas hingewiesen worden zu sein. Heftige Vorwürfe!

Für Aufregung sorgte auch die Dschungel-Prüfung des Tages. Bereits zum zweiten Mal in Folge durfte Model Gisele Oppermann um die Sterne und somit um das Essen für die Camp-Bewohner kämpfen. Obwohl der selbsternannte Camp-Motivator Bastian Yotta ihr noch zu Beginn prophezeite: „Ich hab im Gefühl, dass die Prüfung heute eine gute wird für dich“, zeigte sich Gisele bereits zu Beginn der Prüfung „Abgewrackt“ eingeschüchtert.

Video: So hart ist das Dschungelcamp für Gisele ohne Tochter (4)

+ Gisele wagte einen Sprung ins Wasser. Das Model brach die Prüfung kurz darauf jedoch ab. © MG RTL D

Eigentliche Aufgabe: die ehemalige „GNTM-Kandidatin“ sollte in einem mit Wasser gefüllten Schiffswrack nach Sternen tauchen. Obwohl zu Beginn der Prüfung lediglich ein Baby-Krokodil sichtbar im Wasser schwimmt, bricht Gisele die Challenge sofort ab. Für ihre Mitstreiter heißt das: Auch an Tag drei wird gehungert. Lesen Sie hier, wie die anderen Camp-Bewohner auf die Pleite reagierten.

Dschungelcamp 2019: Eskaliert die Lage zwischen Yotta und Töpperwien?

23.56 Uhr: So das war es schon wieder für heute und wir konnten viele wichtige Erkenntnisse gewinnen: Zum einen sitzt der Schmerz bei Yotta und Christ tief. Irgendwie kauft man beiden die ganze Nummer nicht so ab. Vielleicht doch nur alles PR? Die Anschuldigungen gegen Yotta sind trotzdem heftig.

Video: Was halten Dschungel-Veteranen von den aktuellen Teilnehmern?

Zweitens gesteht Evelyn, dass die Beziehung zu Domenico wirklich etwas ernster war und sie daran geglaubt hat. Da hätten wir sogar fast ein Tränchen verdrückt, bei diesem großen Liebesgeständnis.

Drittens Gisele bekommt wegen allem Panik und heult und will gehen.... irgendwie haben wir ein Déjavu. Es gibt doch jedes Jahr so einen Kandidaten.

Ach ja und Chris Töpperwien versteht keinen Spaß wenn es um sein Bett geht und Sandra Kiriasis nicht, wenn es um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung für alle geht.

Dschungelcamp 2019: Wer muss an Tag 4 in die Dschungelprüfung?

23.40 Uhr: Und es dürfen beide zur Dschungelprüfung an Tag 4!

23.39 Uhr: Chris Töpperwien ist es auch vielleicht.

23.35 Uhr: Also wir würden ja auf Gisele tippen... und sie ist es auch vielleicht.

23.33 Uhr: Die Verkündung wer zur Dschungelprüfung darf... Tommi dürfte zwar heute eigentlich, ist es aber nicht.

Doreen Dietel spricht über schwere Zeit nach Serien-Rauswurf

23.19 Uhr: Doreen spricht über die schwierige Zeit, als ihr Vertrag für „Dahoam ist dahoam“ nicht verlängert wurde. Es nahm sie ziemlich mit, vor allem da sie ihr Kind vernachlässigt hat. Nur für die Rolle. Das hat sie bis heute nicht ganz verkraftet.

Yotta sucht die Aussprache mit Chris im Dschungel - der will nicht

23.18 Uhr: Yotta sucht das Vieraugengespräch mit Chris. Der lehnt aber ab. Ob das noch was wird?

23.17 Uhr: Angeblich hat Yotta Chris angeboten vor der Show in Ruhe zu telefonieren. Der wollte es aber nicht und hat ihn blockiert. Peter Orloff gibt Yotta nette Bro-Tipps. Kann er die „Beziehung“ retten?

23.14 Uhr: Es kracht - schon wieder - wegen dem Bett. Und warum? Weil Yotta auf dem Boden bleiben will, denn Yotta will auf seinen Platz behalten. Alles Taktik? Chris zeigt Yotta hinter dessen Rücken die Mittelfinger. Und wann fliegen nun die Fäuste?

Evelyn Burdecki: Großes Liebesgeständnis im Dschungelcamp 2019 „Domenico war mein Seelenverwandter“

23.12 Uhr: Großes Liebesgeständnis von Evelyn: „Ich dachte, dass Domenico mein Seelenverwandter ist. Es war eine große Liebe. Es hat sich so perfekt angefühlt, dass ich dachte, er wird mein Mann!“ Sie glaubt trotzdem an die große Liebe und hofft bald mit einem anderen Mann viele Kinder zu bekommen. Erster Schritt dafür: Sie will sich eine eigene Wohnung suchen, da sie noch bei ihren Eltern wohnt.

23.09 Uhr: „Ich kann hier im Fernsehen nicht offen mit dir reden!“, so Domenico zu Evelyn. „Was geht denn in deinem Kopf vor?“ „Nix.“ „Achso, nix ok.“ „Du Hexe.“ Nettes Gespräch der beiden. Evelyn will doch einfach nur eine Erklärung, warum er ihr so weh getan hat. Ach Liebes, die wirst du nie bekommen! Sorry.

Chris Töpperwien entlarvt: Ist Bastian Yotta ein Betrüger?

23.06 Uhr: Chris deckt im Gespräch mit Gisele auf. Er hat angeblich viele Mails von Fans bekommen, die wollten, dass Chris Yotta als Betrüger entlarvt. Angeblich habe er Fans um Geld betrogen und diese danach blockiert, dass er hier jetzt auf großen Zampano macht geht Chris besonders gegen den Strich. „Ich finde den ganz fürchterlich den Typ. Ich weiß, was das für eine linke Bazille ist, der Typ. Ich habe ganz viele Mails von seinen Fans bekommen, die gebettelt haben, dass ich ihm die Meinung sage. Wie er sie betrogen hat mit Überweisungen, mit Versprechungen – die Leute haben ihr Geld nie wieder bekommen“, so Töpperwien. Ob das wirklich stimmt?

+ Alle gegen Bastian Yotta: Chris Töpperwien hat eine neue Verbündete mit Gisele Oppermann gefunden. © MG RTL D Gisele findet übrigens gemein, dass Doreen sie ignoriert. Stimmt ist auch schwer, Gisele zu ignorieren, wenn sie die ganze Zeit heult.

Gisele: Die Bett-Drama-Queen im Dschungelcamp

23.04 Uhr: Yotta will mit Gisele verhandeln. „Wenn du morgen zur Prüfung musst und fünf Sterne holst, musst du nicht auf dem Boden schlafen!“ Gisele will nicht. Würden wir auch nicht machen, wenn wir wüssten, dass wir null Sterne holen.

23.03 Uhr: Gisele plant aus der Show zu gehen! Nur wann? Das will sie Yotta nicht verraten. Aber sie will ihr Bett nicht hergeben. Auch wenn sie all hassen.

23.02 Uhr: Schuld an Giseles Misserfolg: der fehlende „Miracle Morning“.

22.59 Uhr: Gisele ist zurück und beichtet, dass sie null Sterne bei der Prüfung geholt hat. Und man sieht richtig wie es in Yotta brodelt: So wenig Essen bedeutet puren Stress für Yotta. Ist ja auch total unerwartet, dass es im Dschungelcamp nur Reis und Bohnen gibt. Schon blöd wenn man 4000 Kalorien verbraucht. Yotta wird hier als Streicholz herausgehen. Ganz sicher.

22.58 Uhr: Interessant ist ja: Vorhin fanden Yotta alle blöd, anstrengend. Jetzt ist Chris der Böse und Yotta wieder der Nette, nachdem er ja sooooo sozial ist. Sandras immer berechtigte Frage: „Würdest du auch im Bus nicht für eine Schwangere aufstehen?“ Der Vergleich hinkt für Chris, denn hier geht es ums Prinzip: „Ich bin gegen Yotta!“

Dschungelcamp 2019: Alle gegen Chris - er will sein Bett nicht hergeben

22.47 Uhr: Die Vermutung aller: Gisele wird ihr Bett wohl auch nicht hergeben.

22.45 Uhr: Der Streit eskaliert: Yotta und Chris greifen sich an. Chris findet, dass Yotta nicht echt ist. Yotta dagegen meint, dass er schon häufig kontra geben könnte .... ohhhhh wie gefährlich. Aber er hält zum Wohle der Gemeinheit den Mund.

22.43 Uhr: Die Bett-Diskussion bricht erneut aus. Chris weigert sich immer noch. Jetzt heißt es: Alle gegen Chris! Sie werfen ihm vor, dass es doch nicht sein Bett sei.

Sogar die ruhige Sandra tickt aus und findet Chris egoistisch.

22.42 Uhr: Augen auf bei der TV-Sendungsauswahl kann da Daniel nur sagen.

+ Gisele Oppermann muss auch an Tag 3 im Dschungelcamp 2019 zur Dschungelprüfung. © MG RTL D

Gisele bricht Dschungelprüfung an Tag 3 im Dschungelcamp 2019 ab

22.40 Uhr: Und es ist passiert: Gisele bricht die Prüfung ab! Gisele versteht sich selbst nicht. Vor allem da sie gerne schwimmt und taucht.

22.39 Uhr: „Ich werde mal ganz kurz reingehen und mich dann entscheiden. Aber wie komme ich denn dann wieder raus?“ Antwort: Nie, natürlich. So wie immer.

22.39 Uhr: Es bewegt sich nur ein bisschen was im Wasser und Gisele bekommt einen kleinen Schreikrampf.

22.38 Uhr: Und es geht schon wieder los: „Ohh mein Gott! Ich weiß nicht ob ich es schaffe. Ohhh mein Gott, da ist ein Krokodil, kann mich das angreifen???“

22.37 Uhr: Sonja: „Wie bist du so im Wasser? Gisele: „Im Wasser bin ich gut. Ich mag Schwimmen und so!“

22.36 Uhr: Die Prüfung „Abgewrackt“ geht los. Gisele muss in 12 Minuten 12 Sterne sammeln. Sonja und Daniel sprechen Gisele zu.

22.31 Uhr: „Und jetzt geben wir dir all unsere Energie - du schaffst das!“, übernimmt Yotta wieder.

22.30 Uhr: Ohhhhh und wie kann es Chris wagen??? Er spricht Gisele gut zu und macht somit Yotta seinen Motivator-Posten streitig.

22.29 Uhr: Das Publikum ist gaaaaanz gemein zu Gisele, weil sie schon wieder zur Dschungelprüfung ran muss, findet zumindest Tommi Piper.

Dschungelcamp 2019: Regelverstoß an Tag 3 - Domenico wird als Teamchef bestraft

22.26 Uhr: Es wurde im Weiher gespült - also Yotta wars - Gisele hat Ziegaretten geteilt, Doreen ist barfuß gelaufen, Sibylle hat „relaxt“ also geschlafen und und und... die Folge: Domenico muss seine Luxusartikel hergeben, da er Teamchef ist. Jetzt muss er im Dschungel auf sein Haarwachs und Stillkissen verzichten.

Miracle Morning mit Bastian Yotta kehrt zurück

22.24 Uhr: Tommi Piper ist mit der Taktangabe von Yotta beim Dankesgesang nicht zufrieden. Man kann ja nicht alles können.

22.23 Uhr: Gegendemo für Tag 4 geplant: Wanderung durch den Dschungel mit dem Zwergenlied. Die sind ja mal krass unterwegs.

22.22 Uhr: Yotta stellt fest sechs Leute machen mit und sechs nicht... das halten doch nicht alle ewig durch.

22.21 Uhr: Sandra Kiriasis schließt sich Chris an und schlägt eine Gegendemo vor.

22.20 Uhr: Evelyn: „Ja wir machen so ne Yoga-Runde immer am morgen....“ Yoga??? Schon klar. Vielleicht sollten wir noch mal erklären, was Yoga ist.

22.18 Uhr: Auch Gisele weigert sich. Sie kann nicht auf dem Boden schlafen...hat ja zu viele Probleme. Beste Aussage von Töpperwien: „Die 100.000 Euro teilen wir doch auch nicht!“ Wo er recht hat.

22.15 Uhr: Heutiges Problem: Wer bekommt ein Bett? Es gibt weniger Betten und zu viele Kanidaten. Bastian Yotta schlägt deswegen Chris Töpperwien vor einmal zu rotieren. Chris verneint. Und der nächste Kampf zwischen Chris und Yotta ist da. Yotta findet das egoistisch und es geeeeht gar nicht.

22.14 Uhr: Auch die Schlagerchampions sind Thema bei Dschungelcamp: Haben Florian Silbereisen und Helene Fischer etwa abgekupfert?

22.12 Uhr: Yeahhh es geht los!Tag 3 es ist soweit! Und es scheinen sich wieder nette Worte zwischen Bastian Yotta und Chris Töpperwien an. Und auch Evelyn und Domenico gehen in die nächste Runde.

Ach ja und Gisele heult wohl heute mal wieder.... Überraschung. Herzlich Willkommen zum heutigen Ticker an Tag 3!

Dschungelcamp 2019: Tag 3 im Live-Ticker

20.00 Uhr: Dschungelcamp-Folge drei steht an! Wie schlägt sich Gisele in der Dschungelprüfung? Eskaliert der Streit zwischen Bastian Yotta und Chris Töpperwien? Und was macht eigentlich Sandra Kiriasis? Die Antworten gibt es ab 22.10 Uhr hier im Live-Ticker!

Dschungelcamp 2019: Eskaliert der Streit zwischen Bastian Yotta und Chris Töpperwien?

Der besagte Streit könnte am Sonntag in die nächste Runde gehen, denn Chris ist nach er „Rettungsaktion“ von Bastian Yotta vor der Spinne auf 180. Er sieht eine Provokation in allem was er tut: „Das ist reine Provokation. Dafür ist er bekannt, das macht er immer. Der hat gesagt, ich soll meinen Mops fi****, dass ich schwul bin und meine Frau abgehauen ist, weil ich keinen Steifen kriege. Solche Sprüche bringt keiner mir gegenüber ohne Entschuldigung! Ständig kommt irgendeine Provokation von ihm! Den hätten sie mal lieber in Frankfurt im Gefängnis gelassen, wo er hingehört!“

Sogar Olivia Jones hat beim Dschungeltalk danach zu bedenken gegeben, dass der Streit eskalieren könnte. Chris, der Begleiter von Bastian Yotta, sieht das im RTL-Interview etwas anders: „Die wollen beide weit kommen in dieser Show, da bin ich mir ziemlich sicher. Sie wissen, dass sie miteinander klar kommen müssen. Sie werden nicht wieder beste Freunde, davon bin ich überzeugt, aber sie kämpfen sich da so durch, dass sie selbst wenn sie in eine Dschungelprüfung kommen zusammen das durchziehen.“ Vielleicht raufen sich die Streithähne ja doch noch zusammen...

+ Dschungelcamp 2019: Bastian Yotta (r.) bringt eine Spinne, die sich in der Lampe verkrochen hat, aus dem Camp. © MG RTL D

Dschungelcamp 2019: Gisele muss erneut zur Prüfung antreten

Der dritte Tag bricht im Dschungel an und was wird uns diesmal erwarten? Gisele Oppermann mit ihrer erneuten Dschungelprüfung. Und eigentlich können wir auch schon wieder darauf wetten, dass es einen Heulkrampf geben wird, denn Gisele kann anscheinend einfach nicht ohne. Ob da Hypnose wirklich geholfen hätte? Andere Kandidaten haben das angeblich ausprobiert. Aber gut, andere Kandidaten hatten vorher trotzdem nicht den Ruf der Heulsuse wie Gisele. Wer weiß, vielleicht überrascht Gisele uns alle und Bastians Yotta Mantras („immer weiter“) bringen bei ihr den Durchbruch.

Immerhin musste sie in Folge zwei bei der Prüfung ja selbst einsehen, dass die gar nicht so schlimm war und war daher nicht zufrieden mit sich. Ist doch deshalb nur nett von den Zuschauern ihr noch einmal die Chance zu geben, alles besser zu machen.

Dschungelcamp 2019: Das passierte an Tag 2

Wie Gisele sich bei ihrer Dschungelprüfung am zweiten Tag geschlagen hat, gab es ja schon zu lesen. Doch was ist sonst noch so passiert? Hier eine kurze Rückblick auf den zweiten Dschungelcamp-Tag: Alles begann mit Bastian Yottas „Miracle Morning“ und dem Geständnis der Stars wofür sie heute dankbar sind. Es folgten ein Ausraster von Chris Töpperwien mit Worten wie „Das ist wie jeden Morgen zum Klo und kacken gehen... das ist wie bei den anonymen Alkoholikern “, Olympiasiegerin Sandra Kiriasis kann ihm nur still zu stimmen, und ein Kirchenlied der Gruppe.

Der erste Streit im Dschungelcamp 2019

Und es kam, wie es kommen musste: Der erste Streit brach aus. Doreen Dietel hatte es als Teamchefin gewagt, den ganzen Reis zusammen zu kochen. Domenico de Cicco hatte leider aber nicht mitbekommen, dass alle gefragt wurden, ob das okay sei. Der erste Schock des Reisverlustes legte sich schnell wieder und Doreen zeigte mit ein paar zarten Tränen auch ihre weiche Seite. Diese Reisdiät im Dschungel schlägt einfach aufs Gemüt.

Ansonsten hatte GZSZ-Star Felix van Deventer Angst vor einer riesigen Spinne. Gisele gestand Peter Orloff, dass sie seit 10 Jahren in einen Mann verliebt ist, der ihre Liebe nicht erwidert und worüber sie ein Buch schreiben möchte. Giseles Begleitung Anna hat sich in Australien nun dazu geäußert.

Gisele Oppermann wird im Dschungelcamp 2019 zum Kummerkasten

Gisele wurde später selbst noch zum Kummerkasten: Einmal gestand Tommi Piper ihr, dass er es zu Hause nicht mehr aushält, da seine Frau Alkoholikerin ist. Zum anderen beichtete Evelyn Burdecki ihr ihren Herzschmerz über Ex-Freund Domenico.

Dschungelcamp 2019: Chris Töpperwien fühlt sich von Bastian Yotta provoziert

Zum Abschluss rettete Bastian Yotta dann auch noch Chris Töpperwien vor einer Spinne. Sehr zu seinem Leidwesen. Chris sah das aber trotzdem als Provokation.

Und die anderen Dschungelcamp-Kandidaten? Leilia Lowfire hat sich nicht nackt ausgezogen. Ihr wurde eher von Tommi Piper, der blank zog, Konkurrenz gemacht. Und Sibylle Rauch wirkt weiterhin leicht verwirrt und wie aus einer anderen Welt.

Sie haben die ersten beiden Dschungelcamp-Tage verpasst? Kein Problem! In unserem Ticker können Sie die Folgen eins und zwei der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ nochmal nachlesen. Außerdem haben wir Ihnen eine Übersicht über alle Sendetermine des Dschungelcamps 2019 zusammengestellt und wie Sie das Dschungelcamp live im TV oder per Stream verfolgen können.