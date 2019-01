Dschungelcamp 2019 im Live-Stream und live im TV: Übertragung und alle Wiederholung

Alle Infos

+ Das Dschungelcamp 2019 wird wieder live im TV und Live-Stream übertragen. Daniel Hartwich und Sonja Zoietloiw sind die Moderatoren der Show.

So sehen Sie das Dschungelcamp 2019 live im TV und Live-Stream. Außerdem gibt es ganze Folgen als Wiederholung im TV und Stream. Hier gibt es alle Infos.

Das Dschungelcamp gehört zu den TV-Krachern im Januar 2019. Die 13. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ dürfte RTL wieder hohe Einschaltquoten bescheren: Bei der vergangenen Staffel schauten bis zu 6,49 Millionen Menschen zu. Mit der Show aus dem australischen Busch konnte RTL allabendlich rund jeden vierten TV-Zuschauer anlocken.

Ab Freitag, dem 11. Januar, dürfte der Kölner Sender sich wieder über starke Einschaltquoten freuen: Die Kandidaten für das Dschungelcamp 2019 wurden so ausgewählt, dass Zoff und dramatische Momente im australischen Busch nahezu garantiert sind.

Aber das Dschungelcamp findet im Jahr 2019 bekanntlich nicht mehr ausschließlich vor dem TV-Gerät statt. Viele Zuschauer verfolgen die Show im Live-Stream - bevorzugt auf mobilen Endgeräten wie Tablet und Smartphones. Für alle Dschungelcamp-Fans bietet RTL wieder ein umfangreiches - und kostenloses - Streaming-Angebot.

Hier finden Sie alle Informationen zur Übertragung des Dschungelcamps 2019: So sehen Sie die Folgen live im TV und im Live-Stream.

Dschungelcamp Trivia: 5 krasse Geheimnisse

Dschungelcamp 2019: Alle Folgen live im Free-TV bei RTL

Start der neuen und 13. Staffel ist am Freitag, 11. Januar 2019, um 21.15 Uhr auf RTL.

An den folgenden Tagen beginnt das Dschungelcamp immer um 22.10 oder um 22.15 Uhr.

Nach den Dschungelcamp-Folgen auf RTL läuft (an den Werktagen) auf dem Spartensender RTLplus immer der Dschungeltalk „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach“.

An den Samstagen und Sonntagen läuft der Dschungeltalk auf RTL.

In der Nacht zeigt RTL immer eine Wiederholung der täglichen Dschungelcamp-Folgen.

Alle Termine für die Übertragung der Dschungelcamp-Folgen im TV (live und Wiederholung) finden Sie in der Tabelle unten im Artikel

Dschungelcamp 2019: Alle Folgen im Live-Stream von RTL

Alle Folgen des Dschungelcamps 2019 kann man auch im Live-Stream von RTL verfolgen. Dieser ist über das Online-Streamingportal TV Now abrufbar. Über das Programm von RTL hinaus ist über TV Now auch das Programm weiterer Sender der RTL-Gruppe, zu der unter anderem VOX, RTL II, RTL Nitro und n-tv gehören, via Live-Streams online am PC, Laptop, Smartphone oder Tablet empfangbar.

Zur leichteren Bedienung auf den mobilen Endgeräten steht Ihnen in den App-Stores die „TV Now“-App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Apple-Kunden finden diese bei iTunes, Android-Nutzer im Google Play Store.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Denn der Live-Stream von RTL ist im Netz nicht gratis aufrufbar. Um den Live-Stream sehen zu können, muss zuvor ein Abonnement bei TV Now abgeschlossen werden.

Wobei es aber trotzdem einen Trick gibt, alle Dschungelcamp-Folgen im Live-Stream bei TV Now kostenfrei zu sehen: Man kann den Streaming-Dienst über einen Zeitraum von 30 Tagen kostenfrei testen, erst danach fallen monatliche Kosten in Höhe von 2,99 Euro an. Na, klingelt es jetzt? Das Dschungelcamp 2019 läuft vom 11. bis zum 26. Januar, also 15 Tage lang. Somit fällt die Übertragung in die kostenfreie Testphase. Nach den 30-Gratis-Tagen kann man immer noch entscheiden, ob man für den Streaming Dienst zahlen möchte. Das Abo von TV Now ist übrigens jederzeit kündbar.

Wichtig: Ein Live-Stream auf dem Smartphone oder Tablet frisst eine sehr hohe Datenmenge. Somit könnte das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein, was wiederum negative Auswirkungen auf die Surfgeschwindigkeit haben könnte. Um dies zu verhindern, sollten Sie beim Streamen unbedingt auf eine stabile WLAN-Verbindung zurückgreifen.

Dschungelcamp 2019: Siegprämie von 100.000 Euro für Dschungel-Sieg

Dschungelcamp 2019: Videos aus den Sendungen auf der RTL-Website

Zur vergangenen Staffel gab es die Dschungelcamp-Folgen im Stream auf der Dschungelcamp-Seite von RTL. Noch ist unklar, ob das auch 2019 der Fall sein wird. Auf der Dschungelcamp-Seite gibt es aber laufend neue Clips und Highlight-Videos zur 13. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“

Dschungelcamp 2019: Die Wiederholung können Sie gratis im Stream sehen

Wer eine Dschungelcamp-Folge verpasst hat oder eine Folge nach der Ausstrahlung nochmals sehen möchte: Auf TV Now bietet der Privatsender alle Folgen per Stream an. Wie schon erwähnt: Die Wiederholungen aller Dschungelcamp-Folgen kann kostenlos im Stream bei TV Now sehen!

Die Wiederholungen der einzelnen Dschungelcamp-Folgen sind in mehrere Teile aufgesplittet. So kann man gleich zu den Höhepunkten der einzelnen Folgen gehen: Man kann diese komplett von Anfang an schauen. Man kann aber auch bei der Dschungelprüfung einsteigen oder ganz am Ende der Folge, wenn die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Ergebnis des Zuschauer-Votings verkünden.

Dschungelcamp 2019: Live-Stream und Wiederholung nur in Deutschland empfangbar, aber ...

Den Live-Stream zum Dschungelcamp 2019 können Sie nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz frei empfangen, im Ausland leider nicht. Heißt also: Wer aus dem Ski-Urlaub in Südtirol oder in Frankreich darauf klickt, wird geblockt. RTL weist ausdrücklich darauf hin: „Die Livestreams unserer neun Sender sind grundsätzlich für Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.“

Über die IP-Adresse des Gerätes, über das man den Stream sehen will, kann RTL erkennen, in welchem Land sich der Nutzer befindet. Und ihm im Fall des Falles den Zugriff verweigern.

Dieses sogenannte „Geoblocking“ ist aber keine unüberwindbare Hürde. Den Live-Stream zum Dschungelcamp 2019 (und natürlich auch zum Dschungeltalk) können Sie auch im Ausland aufrufen, indem Sie auf dem Rechner ein VPN (Virtual Private Network) einrichten und sich anschließend eine deutsche IP-Adresse zuweisen lassen. Beliebte Dienste für die Umgehung des „Geoblocking“ sind Hotspot Shield, IPVanish, vyprVPN und Hide My Ass.

Wer einen Live-Stream zum Dschungelcamp 2019 auf einem mobilen Endgerät (Smartphone oder Tablet) schauen möchte: Mit sogenannten Proxy-Apps lässt sich die entsprechende IP-Sperre auch auf den Handheld-Geräten umgehen. Drei der Beliebtesten: VPN One Click, Proxy Droid oder Faceless.

Rechtlich bewegen Sie sich dabei in einer Grauzone. tz.de* hat in einem separaten Artikel zusammengefasst, wie ein Rechtsanwalt diesen Trick aus juristischer Sicht beurteilt.

Dschungelcamp 2019: Vorfreude bei den Moderatoren

Dschungelcamp 2019: Das sind die Sendetermine auf RTL

Datum Tag Sendung Sender Start Ende 11. Januar 2019 Freitag Dschungelcamp 2019 (Start, Folge 1) RTL 21.15 Uhr 00.00 Uhr 12. Januar 2019 Samstag Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 01.00 Uhr 12. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 1) RTL 00.30 Uhr 03.05 Uhr 12. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp 2019 (Folge 2) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 13. Januar 2019 Sonntag Dschungeltalk RTL 00.00 Uhr 01.00 Uhr 13. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 2) RTL 02.40 Uhr 04.05 Uhr 13. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp 2019 (Folge 3) RTL 22.10 Uhr 23.30 Uhr 13. Januar 2019 Sonntag Dschungeltalk RTL 23.20 Uhr 00.30 Uhr 14. Januar 2019 Montag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung (Folge 3) RTL 00.30 Uhr 01.40 Uhr 14. Januar 2019 Montag Dschungelcamp 2019 (Folge 4) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 15. Januar 2019 Dienstag Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 00.55 Uhr 15. Januar 2019 Dienstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 4) RTL 00.30 Uhr 02.00 Uhr 15. Januar 2019 Dienstag Dschungelcamp 2019 (Folge 5) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 16. Januar 2019 Mittwoch Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 00.55 Uhr 16. Januar 2019 Mittwoch Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 5) RTL 00.30 Uhr 02.05 Uhr 16. Januar 2019 Mittwoch Dschungelcamp (Folge 6) RTL 22.15 Uhr 23.15 Uhr 16. Januar 2019 Mittwoch Dschungeltalk RTLplus 23.15 Uhr 00.10 Uhr 17. Januar 2019 Donnerstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 6) RTL 00.30 Uhr 01.25 Uhr 17. Januar 2019 Donnerstag Dschungelcamp (Folge 7) RTL 22.15 Uhr 23.30 Uhr 17. Januar 2019 Donnerstag Dschungeltalk RTLplus 23.30 Uhr 00.25 Uhr 18. Januar 2019 Freitag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 7) RTL 00.30 Uhr 01.40 Uhr 18. Januar 2019 Freitag Dschungelcamp (Folge 8) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 19. Januar 2019 Samstag Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 00.50 Uhr 19. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 8) RTL 00.30 Uhr 02.50 Uhr 19. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp (Folge 9) RTL 22.15 Uhr 23.15 Uhr 19. Januar 2019 Samstag Dschungeltalk RTL 23.15 Uhr 00.20 Uhr 20. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 9) RTL 01.55 Uhr 02.50 Uhr 20. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp (Folge 10) RTL 22.10 Uhr 23.30 Uhr 20. Januar 2019 Sonntag Dschungeltalk RTL 23.30 Uhr 00.35 Uhr 21. Januar 2019 Montag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 10) RTL 00.35 Uhr 01.45 Uhr 21. Januar 2019 Montag Dschungelcamp (Folge 11) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 22. Januar 2019 Dienstag Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 00.55 Uhr 22. Januar 2019 Dienstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 11) RTL 00.30 Uhr 02.00 Uhr 22. Januar 2019 Dienstag Dschungelcamp (Folge 12) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 23. Januar 2019 Mittwoch Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 00.55 Uhr 23. Januar 2019 Mittwoch Dschungelcamp 2019 (Wiederholung, Folge 12) RTL 00.30 Uhr 02.05 Uhr 23. Januar 2019 Mittwoch Dschungelcamp (Folge 13) RTL 22.15 Uhr 23.15 Uhr 23. Januar 2019 Mittwoch Dschungeltalk RTLplus 23.15 Uhr 00.10 Uhr 24. Januar 2019 Donnerstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 13) RTL 00.30 Uhr 01.25 Uhr 24. Januar 2019 Donnerstag Dschungelcamp (Folge 14) RTL 22.15 Uhr 23.30 Uhr 24. Januar 2019 Donnerstag Dschungeltalk RTLplus 23.30 Uhr 00.25 Uhr 25. Januar 2019 Freitag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 14) RTL 00.30 Uhr 01.40 Uhr 25. Januar 2019 Freitag Dschungelcamp (Folge 15) RTL 22.15 Uhr 23.15 Uhr 25. Januar 2019 Freitag Dschungeltalk RTLplus 23.15 Uhr 00.10 Uhr 26. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 15) RTL 00.30 Uhr 01.25 Uhr 26. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp (Finale, Folge 16) RTL k.A. k.A. k.A. k.A. Dschungeltalk RTLplus k.A. k.A. k.A. k.A. Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Finale, Folge 16) RTL k.A. k.A. 27. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp (Das große Wiedersehen Folge 17) RTL k.A. k.A. k.A. k.A. Dschungeltalk RTLplus k.A. k.A. k.A. k.A. Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Das große Wiedersehen Folge 17) RTL k.A. k.A.

